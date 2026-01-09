¡ÚYouTube¡§¡ÖR-TYPE TACTICS I¡¦II COSMOS¤ÎÈ¯Çä¤Ë¤Ä¤­¤Þ¤·¤Æ¡×¡Û 1·î9Æü19»þ ÇÛ¿®³«»Ï

¡¡¥°¥é¥ó¥¼ー¥é¤Ï¡¢SF¥·¥ß¥å¥ìー¥·¥ç¥ó¡ÖR-TYPE TACTICS I¡¦II COSMOS¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¸½»þÅÀ¤Ç¸øÉ½¤Ç¤­¤ë¤³¤È¤ò½Ò¤Ù¤ëÈÖÁÈ¡ÖR-TYPE TACTICS I¡¦II COSMOS¤ÎÈ¯Çä¤Ë¤Ä¤­¤Þ¤·¤Æ¡×¤ò¡¢Æ±¼Ò¸ø¼°YouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤Ë¤Æ1·î9Æü19»þ¤è¤êÇÛ¿®¤¹¤ë¡£

¡¡¡ÖR-TYPE TACTICS I¡¦II COSMOS¡×¤Ï¡¢2026Ç¯3·î¤ËÈ¯ÇäÍ½Äê¤Î¥×¥ì¥¤¥¹¥Æー¥·¥ç¥ó 5/¥×¥ì¥¤¥¹¥Æー¥·¥ç¥ó 4/Nintendo Switch/Nintendo Switch 2/Xbox Series X|S/PCÍÑSF¥·¥ß¥å¥ìー¥·¥ç¥ó¡£

¡¡Æ±¼Ò¸ø¼°X¤Ç¤Ï¡Ö¡ØR-TYPE TACTICS I¡¦II COSMOS¡Ù¤ÎÈ¯Çä¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤´¿´ÇÛ¤ò¤ª¤«¤±¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢À¿¤Ë¿½¤·Ìõ¤´¤¶¤¤¤Þ¤»¤ó¡£¸½»þÅÀ¤Ç¤ªÅÁ¤¨¤Ç¤­¤ë¤³¤È¤òËÜ¥¿¥¤¥È¥ë¤Î¥×¥í¥Ç¥åー¥µー¶å¾ò¤è¤ê¤´ÀâÌÀ¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤­¤Þ¤¹¡×¤È°ÆÆâ¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¶ñÂÎÅª¤ÊÆâÍÆ¤ÏÌÀ¤«¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£

¡¡¤Ê¤ª¡¢¡Ö¤´¿´ÇÛ¤ò¤ª¤«¤±¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢À¿¤Ë¿½¤·Ìõ¤´¤¶¤¤¤Þ¤»¤ó¡×¤Î²Õ½ê¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï¡¢1·î7Æü¤ËÈ¯É½¤Î¤¢¤Ã¤¿½¾¶È°÷¤ËÂÐ¤·ÄÂ¶â¤Î»ÙÊ§¤¤¤¬ÂÚ¤Ã¤¿»ö¤È¤½¤ì¤ËÂÐ¤·¤Æ¶âÂôÏ«Æ¯´ð½à´ÆÆÄ½ð¤è¤ê»ØÅ¦¤ò¼õ¤±¤¿¤³¤È¤Ë´Ø¤¹¤ë¤â¤Î¤È»×¤ï¤ì¤ë¡£

¡ÚR-TYPE TACTICS I¡¦II COSMOS¤ÎÈ¯Çä¤Ë¤Ä¤­¤Þ¤·¤Æ¡Û

(C)Granzella Inc.
"R-TYPE" is a trademark and/or copyrighted of
IREM SOFTWARE ENGINEERING INC.