ÄÂ¶âÌ¤Ê§¤¤ÌäÂê¤Î¥°¥é¥ó¥¼ー¥é¡¢ÀâÌÀÇÛ¿®¤ò1·î9Æü19»þ¤Ë³«»Ï¡ÖR-TYPE TACTICS I¡¦II COSMOS¡×¥×¥í¥Ç¥åー¥µー¶å¾ò»á¤è¤ê
¡¡¥°¥é¥ó¥¼ー¥é¤Ï¡¢SF¥·¥ß¥å¥ìー¥·¥ç¥ó¡ÖR-TYPE TACTICS I¡¦II COSMOS¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¸½»þÅÀ¤Ç¸øÉ½¤Ç¤¤ë¤³¤È¤ò½Ò¤Ù¤ëÈÖÁÈ¡ÖR-TYPE TACTICS I¡¦II COSMOS¤ÎÈ¯Çä¤Ë¤Ä¤¤Þ¤·¤Æ¡×¤ò¡¢Æ±¼Ò¸ø¼°YouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤Ë¤Æ1·î9Æü19»þ¤è¤êÇÛ¿®¤¹¤ë¡£
¡¡¡ÖR-TYPE TACTICS I¡¦II COSMOS¡×¤Ï¡¢2026Ç¯3·î¤ËÈ¯ÇäÍ½Äê¤Î¥×¥ì¥¤¥¹¥Æー¥·¥ç¥ó 5/¥×¥ì¥¤¥¹¥Æー¥·¥ç¥ó 4/Nintendo Switch/Nintendo Switch 2/Xbox Series X|S/PCÍÑSF¥·¥ß¥å¥ìー¥·¥ç¥ó¡£
¡¡Æ±¼Ò¸ø¼°X¤Ç¤Ï¡Ö¡ØR-TYPE TACTICS I¡¦II COSMOS¡Ù¤ÎÈ¯Çä¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤´¿´ÇÛ¤ò¤ª¤«¤±¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢À¿¤Ë¿½¤·Ìõ¤´¤¶¤¤¤Þ¤»¤ó¡£¸½»þÅÀ¤Ç¤ªÅÁ¤¨¤Ç¤¤ë¤³¤È¤òËÜ¥¿¥¤¥È¥ë¤Î¥×¥í¥Ç¥åー¥µー¶å¾ò¤è¤ê¤´ÀâÌÀ¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡×¤È°ÆÆâ¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¶ñÂÎÅª¤ÊÆâÍÆ¤ÏÌÀ¤«¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£
¡¡¤Ê¤ª¡¢¡Ö¤´¿´ÇÛ¤ò¤ª¤«¤±¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢À¿¤Ë¿½¤·Ìõ¤´¤¶¤¤¤Þ¤»¤ó¡×¤Î²Õ½ê¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï¡¢1·î7Æü¤ËÈ¯É½¤Î¤¢¤Ã¤¿½¾¶È°÷¤ËÂÐ¤·ÄÂ¶â¤Î»ÙÊ§¤¤¤¬ÂÚ¤Ã¤¿»ö¤È¤½¤ì¤ËÂÐ¤·¤Æ¶âÂôÏ«Æ¯´ð½à´ÆÆÄ½ð¤è¤ê»ØÅ¦¤ò¼õ¤±¤¿¤³¤È¤Ë´Ø¤¹¤ë¤â¤Î¤È»×¤ï¤ì¤ë¡£¡ÚR-TYPE TACTICS I¡¦II COSMOS¤ÎÈ¯Çä¤Ë¤Ä¤¤Þ¤·¤Æ¡Û
¡Ú¤ªÃÎ¤é¤»¡ÛËÜÆü1·î9Æü¡Ê¶â¡Ë¸á¸å7»þ¤è¤ê¡¢GZ¸ø¼°YouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤Ë¤Æ¥é¥¤¥ÖÇÛ¿®¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤¹¡£¡ØR-TYPE TACTICS I¡¦II COSMOS¡Ù¤ÎÈ¯Çä¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤´¿´ÇÛ¤ò¤ª¤«¤±¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢À¿¤Ë¿½¤·Ìõ¤´¤¶¤¤¤Þ¤»¤ó¡£¸½»þÅÀ¤Ç¤ªÅÁ¤¨¤Ç¤¤ë¤³¤È¤òËÜ¥¿¥¤¥È¥ë¤Î¥×¥í¥Ç¥åー¥µー¶å¾ò¤è¤ê¤´ÀâÌÀ¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡£¡Ä- ¥²ー¥à¤Î¥°¥é¥ó¥¼ー¥é¸ø¼° (@granzella_games) January 9, 2026
