【フェアリーステークス／シンザン記念2026予想】芸能人・予想家の本命・注目馬予想まとめ 新年初当たりを決めた◎を要チェック
第42回（11日／GI、中山芝1600m）には、今年は、函館2歳S2着、ファンタジーS4着のブラックチャリスに、新潟2歳S4着のサンアントワーヌ、すずらん賞の勝ち馬ビッグカレンルーフなどが出走予定。
ここでは「フェアリーステークス2026」の芸能人、有名人、予想家の本命や注目馬の予想まとめをお届け。先週の結果もチェックし「当たる芸能人・予想家」に乗ろう。
■「有馬記念2025予想」芸能人、有名人、著名予想家の本命馬・注目馬
※本命・注目馬は随時更新
※一部、予想（カッコ内）のみ。
※★中山金杯・京都金杯の本命・注目馬が馬券内
元騎手・調教師、等（アンカツ、田原成貴…）
芸人・著名人（川島明、粗品…）
KEIBAコンシェルジュ（須田鷹雄、津田照之…）
みんなのKEIBA（井崎脩五郎、ホソジュン…）
ウイニング競馬（キャプテン渡辺、爆笑問題・田中）
うまレボ！（ゆうちゃみ、DAIGO）
BSイレブン（東幹久、皆藤愛子…）
うまンchu（お兄ちゃん、恋さん、てつじ…）
ウマジョ（岡田紗佳、天童なこ…）
