日本茶の新しい楽しみ方続々。都内の注目日本茶カフェ5選
◆日本茶の新しい楽しみ方続々。都内の注目日本茶カフェ5選
近年盛り上がりを見せるお茶の世界。家で楽しむお茶だけでなく、都内にはお茶を楽しめるカフェも増加中。なかでも新しい味わいに注目したい日本茶ジャンルの、2025年にオープンしたばかりの新店からめざして行きたい名店までご紹介。
上／本わらび粉を使用した抹茶わらび餅、抹茶寒天、抹茶グラノーラなどを盛り込んだ茶々水パフェ1,980円 下／カスタマイズブレンド茶体験はこちらで。日本茶だけでなく、生姜やハーブなどもブレンド茶の素材に
自分好みのお茶が見つかる！和のおやつが充実のカフェも併設
茶葉の専門店や茶寮を展開する伊藤園の新コンセプトショップ。新たな試みとなるのが、カスタマイズブレンド茶体験。そのときの気分、好み、ライフスタイルなど6つの質問に答えると、11種のブレンド茶からおすすめのお茶を選んでくれる。試飲してから茶葉のバランスなどの調整ができるので、より自分好みの1品に。併設のカフェでは緑茶、玉露、ブレンド茶とともに、店内で作るつきたて餅や手作り抹茶わらび餅のパフェなどを楽しんで。
スポットデータ｜茶々水 SASUI 伊藤園（サスイ イトウエン）高輪ゲートウェイ駅／日本茶専門店
TEL.03-6277-0387
住所／東京都港区高輪2-21-1ニュウマン高輪 North-5F
営業時間／11:00〜20:00（19:00最終入店）
定休日／施設に準ずる
アクセス／高輪ゲートウェイ駅よりすぐ
上／柄杓などで湯の温度を調整し、丁寧に淹れる伝統本玉露2,200円。3煎まで楽しめ、煎じた後の茶葉を食すこともできる 下／茶器にもなるパッケージがモダンな ｢T., Collection｣は茶葉とティーバッグを展開。試飲＆テイクアウト可
日本茶の楽しみ方が広がる、ブレンド茶と希少品種の厳選茶
目ざめから就寝前まで1日のさまざまな時間軸に合わせて楽しめる10種のブレンド茶「T., Collection」を看板商品に、暮らしに寄り添う日本茶を提案。店内奥には、希少品種の日本茶をスタッフが目の前で淹れてくれるカウンターが。茶器や所作の美しさに見惚れながら味わうお茶は奥ゆかしく豊かな味わい。日本茶の魅力をより深く知る機会にして。
スポットデータ｜SABOE TOKYO（サボエ トウキョウ）神谷町駅／日本茶専門店
TEL.03-6441-0310
住所／東京都港区麻布台1-2-4麻布台ヒルズ ガーデンプラザ C-1F
営業時間／11:00〜20:00
定休日／なし
アクセス／神谷町駅直結
上／写真の抹茶は薄茶2,860円と濃茶の2種。茶碗は4〜5種から選べる。フレッシュな生クリームと香り高い抹茶の相性が絶妙な抹茶ティラミス1,100円、抹茶ラテ1,870円など抹茶メニューも 下／盆栽は毎週展示替え
美しい盆栽を愛でつつ抹茶に親しむひととき
まるでアート作品のような盆栽がいくつも並ぶギャラリーを兼ねた空間で、煎茶や玉露、焙じ茶など全国から選りすぐった日本茶と、素材本来の風味を引き出す多彩なスイーツを。好みの茶碗で楽しめる抹茶は、和服姿のスタッフが目の前で点ててくれる本格派ながら、テーブルやカウンターで味わえるカジュアルさ。抹茶をより身近に感じてみたい。
スポットデータ｜松葉屋茶寮（マツバヤサリョウ）表参道駅／茶寮
TEL.070-4441-9857
住所／東京都港区南青山5-4-27 Barbizon104-1F
営業時間／10:00〜20:00（19:30LO）
定休日／なし
アクセス／表参道駅より徒歩5分
上／ ホットかアイスが選べる日本茶528円〜と、マフィンのダブルチョコナッツ460円 下／スコーンを中心にマフィン、タルトなどの焼き菓子が揃う
川根茶×英国焼き菓子で心が躍るおいしい新発見を
「子供の頃から洋菓子のお供は煎茶でした」と、静岡県川根の製茶問屋が実家だという店主。ショーケースには、そんな店主が高校時代に留学したイギリスの焼き菓子がずらり。充実しているのが、サクサク＆しっとり生地が絶品のスコーン。抹茶、チョコ、果物、ナッツなどバリエーション多彩で、香りもうまみも豊かな川根茶と意外なほどに好相性。
スポットデータ｜L’atelier du the KUKAI（クウカイ）浅草駅／カフェ
TEL.090-8339-9119
住所／東京都台東区西浅草2-8-7
営業時間／12:00〜19:00
定休日／月・火
アクセス／TX 浅草駅より徒歩10分
上／やすらぎセット1500円〜は好みのドリンクと甘味または食事に、ミニ抹茶かミニグラスティーが付く。写真はスパイス煎茶、炙り最中ほか 下／店主夫妻の住まいだった古民家を改装
ペアリングも満喫したい古民家の日本茶カフェ
北千住の路地裏に佇む築約90年の家屋を店主夫妻がセルフリノベーション。オリジナルの日本茶ブランド「muica」の6種類のお茶をストレート、ラテ、ソーダと組み合わせたティーソーダなどで提供し、夜の営業時はお茶ベースのお酒も用意。お茶の多様な楽しみ方を発信している。お茶と甘味または食事とのペアリングが堪能できるセットメニューも。
スポットデータ｜KiKi 北千住（キキ キタセンジュ）北千住駅／日本茶カフェ
TEL.なし
住所／東京都足立区千住東1-16-2
営業時間／12:00〜17:00（16:15LO） 土・日・祝〜22:00（21:15LO）
定休日／火
アクセス／北千住駅より徒歩7分
※公式LINEでの予約がおすすめ
◆
近年盛り上がりを見せるお茶の世界。家で楽しむお茶だけでなく、都内にはお茶を楽しめるカフェも増加中。なかでも新しい味わいに注目したい日本茶ジャンルの、2025年にオープンしたばかりの新店からめざして行きたい名店までご紹介。
上／本わらび粉を使用した抹茶わらび餅、抹茶寒天、抹茶グラノーラなどを盛り込んだ茶々水パフェ1,980円 下／カスタマイズブレンド茶体験はこちらで。日本茶だけでなく、生姜やハーブなどもブレンド茶の素材に
自分好みのお茶が見つかる！和のおやつが充実のカフェも併設
茶葉の専門店や茶寮を展開する伊藤園の新コンセプトショップ。新たな試みとなるのが、カスタマイズブレンド茶体験。そのときの気分、好み、ライフスタイルなど6つの質問に答えると、11種のブレンド茶からおすすめのお茶を選んでくれる。試飲してから茶葉のバランスなどの調整ができるので、より自分好みの1品に。併設のカフェでは緑茶、玉露、ブレンド茶とともに、店内で作るつきたて餅や手作り抹茶わらび餅のパフェなどを楽しんで。
スポットデータ｜茶々水 SASUI 伊藤園（サスイ イトウエン）高輪ゲートウェイ駅／日本茶専門店
TEL.03-6277-0387
住所／東京都港区高輪2-21-1ニュウマン高輪 North-5F
営業時間／11:00〜20:00（19:00最終入店）
定休日／施設に準ずる
アクセス／高輪ゲートウェイ駅よりすぐ
上／柄杓などで湯の温度を調整し、丁寧に淹れる伝統本玉露2,200円。3煎まで楽しめ、煎じた後の茶葉を食すこともできる 下／茶器にもなるパッケージがモダンな ｢T., Collection｣は茶葉とティーバッグを展開。試飲＆テイクアウト可
日本茶の楽しみ方が広がる、ブレンド茶と希少品種の厳選茶
目ざめから就寝前まで1日のさまざまな時間軸に合わせて楽しめる10種のブレンド茶「T., Collection」を看板商品に、暮らしに寄り添う日本茶を提案。店内奥には、希少品種の日本茶をスタッフが目の前で淹れてくれるカウンターが。茶器や所作の美しさに見惚れながら味わうお茶は奥ゆかしく豊かな味わい。日本茶の魅力をより深く知る機会にして。
スポットデータ｜SABOE TOKYO（サボエ トウキョウ）神谷町駅／日本茶専門店
TEL.03-6441-0310
住所／東京都港区麻布台1-2-4麻布台ヒルズ ガーデンプラザ C-1F
営業時間／11:00〜20:00
定休日／なし
アクセス／神谷町駅直結
上／写真の抹茶は薄茶2,860円と濃茶の2種。茶碗は4〜5種から選べる。フレッシュな生クリームと香り高い抹茶の相性が絶妙な抹茶ティラミス1,100円、抹茶ラテ1,870円など抹茶メニューも 下／盆栽は毎週展示替え
美しい盆栽を愛でつつ抹茶に親しむひととき
まるでアート作品のような盆栽がいくつも並ぶギャラリーを兼ねた空間で、煎茶や玉露、焙じ茶など全国から選りすぐった日本茶と、素材本来の風味を引き出す多彩なスイーツを。好みの茶碗で楽しめる抹茶は、和服姿のスタッフが目の前で点ててくれる本格派ながら、テーブルやカウンターで味わえるカジュアルさ。抹茶をより身近に感じてみたい。
スポットデータ｜松葉屋茶寮（マツバヤサリョウ）表参道駅／茶寮
TEL.070-4441-9857
住所／東京都港区南青山5-4-27 Barbizon104-1F
営業時間／10:00〜20:00（19:30LO）
定休日／なし
アクセス／表参道駅より徒歩5分
上／ ホットかアイスが選べる日本茶528円〜と、マフィンのダブルチョコナッツ460円 下／スコーンを中心にマフィン、タルトなどの焼き菓子が揃う
川根茶×英国焼き菓子で心が躍るおいしい新発見を
「子供の頃から洋菓子のお供は煎茶でした」と、静岡県川根の製茶問屋が実家だという店主。ショーケースには、そんな店主が高校時代に留学したイギリスの焼き菓子がずらり。充実しているのが、サクサク＆しっとり生地が絶品のスコーン。抹茶、チョコ、果物、ナッツなどバリエーション多彩で、香りもうまみも豊かな川根茶と意外なほどに好相性。
スポットデータ｜L’atelier du the KUKAI（クウカイ）浅草駅／カフェ
TEL.090-8339-9119
住所／東京都台東区西浅草2-8-7
営業時間／12:00〜19:00
定休日／月・火
アクセス／TX 浅草駅より徒歩10分
上／やすらぎセット1500円〜は好みのドリンクと甘味または食事に、ミニ抹茶かミニグラスティーが付く。写真はスパイス煎茶、炙り最中ほか 下／店主夫妻の住まいだった古民家を改装
ペアリングも満喫したい古民家の日本茶カフェ
北千住の路地裏に佇む築約90年の家屋を店主夫妻がセルフリノベーション。オリジナルの日本茶ブランド「muica」の6種類のお茶をストレート、ラテ、ソーダと組み合わせたティーソーダなどで提供し、夜の営業時はお茶ベースのお酒も用意。お茶の多様な楽しみ方を発信している。お茶と甘味または食事とのペアリングが堪能できるセットメニューも。
スポットデータ｜KiKi 北千住（キキ キタセンジュ）北千住駅／日本茶カフェ
TEL.なし
住所／東京都足立区千住東1-16-2
営業時間／12:00〜17:00（16:15LO） 土・日・祝〜22:00（21:15LO）
定休日／火
アクセス／北千住駅より徒歩7分
※公式LINEでの予約がおすすめ
◆