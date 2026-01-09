「仲野さんが現場に入ると空気が一気に明るくなるんですよ。難しい撮影のときでも彼が現場の雰囲気を穏やかにしてくれるので、共演者や制作陣からは“仕事がしやすい”と評判。新しい大河ドラマの現場でも奮闘していますね」

こう話すのは、俳優の仲野太賀（32）を知る制作関係者だ。

仲野は’26年1月4日に初回放送を迎えたNHK大河ドラマ『豊臣兄弟！』に主演し、豊臣秀吉の弟・秀長を演じている。

「仲野さんは俳優の中野英雄さん（61）の息子です。“太賀”という名前も、英雄さんが『大河ドラマの主演になれるように』という願いを込めて付けた名前だとか。

“二世俳優”と言われることもある仲野さんですが、下積み時代はオーディションに落ち続け、現場スタッフから『おまえの代わりはいくらでもいるから』と言われたことも。そんななかでも積極的に人に会って人脈を広げるなど、現在に至るまで泥くさい努力を続けていたようです」（芸能関係者）

その親しみやすさから、映画『すばらしき世界』（’21年）で一緒に仕事をした西川美和監督（51）からは“妖怪・人たらし”と呼ばれているという仲野。今回、本誌はそんな彼の“天下取り人脈”を徹底調査した。

「仲野さんは中学生のころに俳優活動を始め、都内の芸能コースのある高校に進学しています。

じつは仲野さんの高校の同級生は超豪華なんです。『べらぼう』で歌麿役を演じた染谷将太さん、タレントの滝沢カレンさん、女優の剛力彩芽さんなど、錚そう々そうたるメンバー。滝沢さんとは同じクラスで、彼女によれば、友達の紹介などいろいろと手助けしてくれたのが仲野さんだったと明かしています。

染谷さんとは12歳のころに受けたオーディション以来の大親友。先に染谷さんが俳優として売れたことで『唇がかみちぎれるぐらい悔しかった』と明かしています」（前出・芸能関係者）

■俳優以外の知人からも刺激を受けて

「仲野」という芸名は《仲間との出会いが俳優人生の財産》との思いから来ているという。その由来のとおり仲間とお互いを高め合うことを大事にしているそうで、友人たちには“ライバル”ともいえる同世代が多くいるようだ。

「菅田将暉さん（32）は10代のころに共演。彼が戦災孤児に扮ふんする仲野さんの演技に衝撃を受け、思わず声をかけて仲よくなったのだとか。共演歴も多く、プライベートでもよくご飯に行くようです。

間宮祥太朗さん（32）とは中学生のときに共通の知り合いを通して知り合ったとか。映画や音楽の趣味がすごく合うそうで、ロックバンドのライブやアート系の名画座に一緒に足を運んでいたといいます」（前出・芸能関係者）

カメラを趣味にしているという仲野は、他業界の友人からも刺激を受けることがあるようだ。そのなかには、なんと“あの超人気アーティスト”の名前も。仲野の知人が明かす。

「あいみょんさん（30）とは、仲野さんが出演したドラマ『コントが始まる』（’21年）で主題歌を担当してから“飲み友”としてずっと仲がいいんです。仲野さんは彼女のことを“みょんちゃん”と呼んでいます。

また星野源さん（44）は、仲野さんを自身のラジオ番組に呼んでいるほか、プライベートでも一緒に焼き肉を食べに行く仲なんだとか。

仲野さんが俳優として思い悩んでいたころに『源さん、俺どうしたらいいですか、地味だしキャラがないじゃないですか』と相談すると、『キャラがなくても大丈夫。太賀くんはポップだから』と優しく背中を押してくれたそうです」

尊敬する俳優に、山田孝之（42）や草磲剛（51）を挙げている仲野だが、父・英雄の盟友にも“大先輩”といえる役者の存在が。

「英雄さんは若いころに、柳葉敏郎さん（64）の付き人をしており、長年の友人。仲野さんは幼少期から“父のアニキ分”の柳葉さんのことを“伯父”のようにリスペクトしているそうです」（前出・仲野の知人）

’20年に映画『泣く子はいねぇが』で2人が共演したとき、仲野は柳葉についてこう語っていた。

《毎年、正月は“柳葉詣”というか、新年の挨拶で会っては泣かされていました（笑）。秋田にとってのナマハゲは、僕にとっての柳葉さん。対面するだけで震えるような身近な存在》（『映画.com』’20年11月24日配信）

週刊誌で何度か“熱愛”が報じられてもいる仲野だが、人望が厚いことから“元カノ”とも関係は良好のようだ。

「’15年に女優の門脇麦さん（33）と、’19年に女優の森川葵さん（30）との交際が報じられ、事務所もともに交際を認めていましたが破局。ですが、役者仲間としてお互いを応援していると聞きました」

’24年には、NHK連続テレビ小説『虎に翼』で主演の伊藤沙莉（31）の夫役を演じて話題に。また’26年には、同作の映画化作品の撮影が開始するとも報じられている。

「伊藤さんとは、ほかの共演者たちとともに『とらつば会』といった集まりでよく宴会を開いているのだとか。2人ともお酒好きということで、いまでも懇意にしているそうです」（前出・仲野の知人）

仲野の各方面の仲間たちが、彼の活躍を支えていた──。