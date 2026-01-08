プレミアリーグ第21節マンチェスター・シティ対ブライトンの一戦が行われた。



日本代表の三笘薫は今季怪我に悩まされ、ベンチ外が続いていたが、このシティ戦では左WGとして先発。対峙するマテウス・ヌネスのミスを見逃さずチャンスを作るなど、存在感を示していた。



すると、ビハインドで迎えた60分。左サイドから得意のカットインで右足一閃。ボールはゴール右に吸い込まれ、スコアを1-1とした。





三笘のシュートは非常に正確で、名手ジャンルイジ・ドンナルンマも手が届かない完璧なコースに沈めた。三笘はキャリアでの対シティはこれが初ゴール。前半戦ではアシストを記録しており、今季はシティキラーとしてペップ・グアルディオラのチームに立ちはだかった。他のBIG6の対戦成績を見ると、昨季はリーグ戦でマンチェスター・ユナイテッド、リヴァプール相手にゴール、FA杯ではチェルシーから得点を挙げている。そして22-23シーズン、プレミア初挑戦の同年にはアーセナルからゴールを決めた。これで6チーム中5チームから得点を挙げることができたが、まだトッテナム相手からはゴールを奪えていない。4月にはアウェイでのスパーズ戦が予定されており、三笘の活躍に期待したい。