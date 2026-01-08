この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

今回Motorzチャンネルの【わんこと全国旅】シリーズ最新話では、車中泊ユーザーが直面する「駐車場の傾斜問題」に焦点を当て、その解決策となる2つのアイテムを実践的にレビューしました。



動画ではまず、車中泊における傾斜問題の重要性を指摘。出演者のカムラフウフ氏は「安眠できるかできないかっていうのはもう次の日の活動に関わりますからね」と語り、傾斜が快適性に直結する深刻な問題であると説明する。



その問題を解決する一つ目のアイテムが「デジタルクリノメーター TYPE2」だ。これは、車の傾きを前後左右の角度で正確に数値化し、ディスプレイに表示する装置。GPS速度計や気圧・高度計など、アウトドアで役立つ多機能性も備えている。デザイン性にも優れており、「自分だけのコックピット感を演出できる」点も魅力の一つだ。



二つ目に紹介されたのが「RVレベリングパッド」。これは、タイヤの下に敷くことで物理的に傾斜を補正する樹脂製のパッドだ。最大の特徴は、スタックした際の脱出用ラダーやジャッキアップの土台としても使用できる多目的性にある。軽量ながら耐荷重は4トンと、大型のキャンピングカーでも安心して使用できる。



動画の後半では、これら2つのアイテムを組み合わせた実践レビューを敢行。まずデジタルクリノメーターで6度の傾斜があることを確認し、その数値を基にレベリングパッドをタイヤの下に設置。実際に車を乗り上げると、傾斜は1度にまで解消された。カムラフウフ氏は「全く感じない。一切感じないよ」とその効果を高く評価した。



車中泊の快適性を追求する上で、傾斜は避けて通れない問題だ。今回の動画は、傾斜を「可視化」し、物理的に「補正」するという2段階のアプローチが、快適な車中泊環境を実現するための鍵であることを示している。

