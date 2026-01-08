一番売れた車はホンダ「N-BOX」で4年連続首位！2025年新車販売台数ランキング　2位はヤリスで3位はスペーシア

日本自動車販売協会連合会と全国軽自動車協会連合会は8日、2025年の車名別の新車販売台数を発表し、ホンダの軽自動車「N−BOX」が20万1354台（前年比2.4％減）で、4年連続の1位になった。

N−BOXは天井が高く、広い車内空間が人気のスーパーハイトワゴンに分類される軽自動車。

軽自動車としては10年連続の1位で、2023年にはフルモデルチェンジをしている。

2位はトヨタ自動車の「ヤリス」（16万6533台 同0.2％増）、3位はスズキの「スペーシア」（16万5589台 同0.1％減）となった。

トップ10は以下の通り

1位 ホンダ・N-BOX 20万1354台

2位 トヨタ・ヤリス 16万6533台

3位 スズキ・スペーシア 16万5589台

4位 トヨタ・カローラ 13万8829台

5位 ダイハツ・タント 12万4619台

6位 ダイハツ・ムーヴ 12万2349台

7位 トヨタ・シエンタ 10万6558台

8位 トヨタ・ライズ 10万851台

9位 トヨタ・ルーミー 9万5221台

10位 ホンダ・フリード 9万437台