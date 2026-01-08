一番売れた車はホンダ「N-BOX」で4年連続首位！2025年新車販売台数ランキング　2位はヤリスで3位はスペーシア

写真拡大

日本自動車販売協会連合会と全国軽自動車協会連合会は8日、2025年の車名別の新車販売台数を発表し、ホンダの軽自動車「N−BOX」が20万1354台（前年比2.4％減）で、4年連続の1位になった。

N−BOXは天井が高く、広い車内空間が人気のスーパーハイトワゴンに分類される軽自動車。

軽自動車としては10年連続の1位で、2023年にはフルモデルチェンジをしている。

2位はトヨタ自動車の「ヤリス」（16万6533台　同0.2％増）、3位はスズキの「スペーシア」（16万5589台　同0.1％減）となった。

トップ10は以下の通り

1位　ホンダ・N-BOX　　　20万1354台
2位　トヨタ・ヤリス　　　16万6533台
3位　スズキ・スペーシア　16万5589台
4位　トヨタ・カローラ　　13万8829台
5位　ダイハツ・タント　　12万4619台
6位　ダイハツ・ムーヴ　　12万2349台
7位　トヨタ・シエンタ　　10万6558台
8位　トヨタ・ライズ　　　10万851台
9位　トヨタ・ルーミー　　9万5221台
10位　ホンダ・フリード　　9万437台