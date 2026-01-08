お笑いコンビ「ナインティナイン」の岡村隆史（55）が、7日放送のフジテレビ「週刊ナイナイミュージック」（水曜後11・00）に出演。“お気に入り”のバラエティー企画について語った。

新年初放送となった番組冒頭「あけおめことよろ〜」とあいさつした岡村。相方・矢部浩之は「実際はまだ12月3日やから」と引き気味だったが、岡村は「でもテレビってそういうもんやから」とノリノリ。この日は「新春やべっち寿司SP」として、同局「2025 FNS歌謡祭」の出演アーティストをもてなした。

屋台セットの設置に「これええの？大丈夫なの？」と心配する矢部をよそに、“鬼瓦権造”に扮した岡村は「邪魔してるわけじゃないですからね、FNS歌謡祭を盛り上げていこうというわけで我々やってるわけですから」と強調。「こんなこと言うとアレですけど、毎回FNS歌謡祭の時は出店させてもらいましょ。FNS歌謡祭にはやべっち寿司」と自ら推薦した。

さらに「なんかこう、楽しいですやん。“テレビやってるな”っていう感じが」という岡村に、矢部は「ダサッ！」とツッコミ。しかし岡村は「なかなか今ね、オールドメディアとか言われる昨今、なんか“テレビやってるな”っていう。お祭りみたいな感じがする」と吐露。周囲にスタッフの笑い声が起きると、矢部は「笑うから、君」とたしなめたが、岡村は「ありがとうございます、盛り上げていただいて」と感謝していた。