Number_i¤Î¥Ð¥Ã¥¯¥À¥ó¥µ¡¼¤Ë»¿ÈÝ¡Ä¡ª¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹±ÇÁü¤Ë¡ÖÉÔËþ¤ÎÀ¼¡õ¡Ø¹ÈÇò¡Ù¤Ø¤Î·üÇ°¡×¤â
¤Ä¤Î¤ë¥Õ¥¡¥ó¤ÎÉÔËþ
¡ØKing ¡õ Prince¡Ù¤Î¸µ¥á¥ó¥Ð¡¼¡¦Ê¿Ìî»çÍÔ¡Ê28¡Ë¡¢´ßÍ¥ÂÀ¡Ê30¡Ë¡¢¿ÀµÜ»ûÍ¦ÂÀ¡Ê28¡Ë¤«¤é¤Ê¤ë3¿ÍÁÈ¥æ¥Ë¥Ã¥È¡ØNumber_i¡Ù¡£¡Æ25Ç¯12·î16Æü¡¢Number_i¤Î¸ø¼°YouTube¤¬¥³¥ó¥µ¡¼¥È¥Ä¥¢¡¼¤Ç¤Î¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹±ÇÁü¤ò¸ø³«¤¹¤ë¤â¡¢ÉÔËþ¤ÎÀ¼¤¬Áê¼¡¤¤¤Ç¤·¤Þ¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£Number_i¤ÏÆ±·î31Æü¤Ë¡ØÂè76²óNHK¹ÈÇò²Î¹çÀï¡Ù¤Ø¤Î½Ð¾ì¤ò¹µ¤¨¤Æ¤¤¤¿¤¿¤á¡¢°ìÉô¥Õ¥¡¥ó¤«¤é·üÇ°¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤ë¤³¤È¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
µì¥¸¥ã¥Ë¡¼¥º»öÌ³½êÂà½ê¸å¡¢ÂìÂô½¨ÌÀ»á¡Ê43¡Ë¤¬ÂåÉ½¤òÌ³¤á¤ëTOBE¤Ë°ÜÀÒ¤·¤¿3¿Í¡£Number_i¤ò·ëÀ®¤·¤¿¤Î¤Á¡¢¡Ç24Ç¯1·î1Æü¤Ë¥Ç¥¸¥¿¥ë¥·¥ó¥°¥ë¡ÖGOAT¡×¤Ç¥Ç¥Ó¥å¡¼¤ò²Ì¤¿¤·¡¢°Ê¹ß¤Ï¥é¥Ã¥×¤ò¥á¥¤¥ó¤È¤¹¤ë¥Ò¥Ã¥×¥Û¥Ã¥×Ä´¤Î³Ú¶Ê¤òÀ¤¤ËÁ÷¤ê½Ð¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö¥¥ó¥×¥ê»þÂå¤«¤é°ú¤Â³¤¡¢Â¿¤¯¤Î¥Õ¥¡¥ó¤òÊú¤¨¤Æ¤¤¤ëNumber_i¤Ï¡¢¡Æ25Ç¯10·î11Æü¡Á12·î25Æü¤Ë¤«¤±¤Æ¡ØNumber_i LIVE TOUR 2025 No.¶¡Ù¤ò³«ºÅ¡£¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ëÌÜÁ°¤Î12·î16Æü¡¢Æ±¥Ä¥¢¡¼¤ÇÈäÏª¤·¤Æ¤¤¤¿¡ØNumbers Ur Zone¡Ù¤Î¥é¥¤¥Ö±ÇÁü¤ò¡¢YouTube¤Ç¸ø³«¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹Ãæ¤ÏÃË½÷6Ì¾¤Î¥Ð¥Ã¥¯¥À¥ó¥µ¡¼¤¬Number_i¤Î¼þ¤ê¤ò°Ï¤ó¤Ç¤ª¤ê¡¢¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ë²Ú¤òÅº¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤¿¤À¡¢Á´ÂÎÅª¤Ë¾ÈÌÀ¤¬°Å¤á¤Ç¤¢¤ê¡¢¥á¥ó¥Ð¡¼¤ÎÉ½¾ð¤¬¸«¤¨¤Ë¤¯¤¤¥·¡¼¥ó¤¬¤¢¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤½¤·¤Æ¡¢Ê¿Ìî¤é¤ÎÉþÁõ¤âÉáÃÊÃå¤Ë¶á¤¤¤è¤¦¤Ê¡¢Èæ³ÓÅª¤Ë¥é¥Õ¤Ê°áÁõ¤À¤Ã¤¿¤¿¤á¡¢¥Ð¥Ã¥¯¥À¥ó¥µ¡¼¤È¤Î¶èÊÌ¤¬¤Ä¤¤Ë¤¯¤¤¾ìÌÌ¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¡Ê·ÝÇ½¥é¥¤¥¿¡¼¡Ë
Á°½Ð¤Î¥é¥¤¥¿¡¼¤Ë¤è¤ë¤È¡¢Number_i¤Î¥Ð¥Ã¥¯¥À¥ó¥µ¡¼¤Ï¡Ö¥Æ¥ì¥Ó¤Î¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¡¢¥é¥¤¥Ö¤È¤â¤Ë¤Û¤Ü¸ÇÄê¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¤¤¤¦¡£½÷À¤â¤¤¤ë¤¿¤á¡¢¤´¤¯°ìÉô¤ÎNumber_i¥Õ¥¡¥ó¤Ï¡ÖÅ¨»ë¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¤«¡£¤½¤â¤½¤â¡¢¥Ð¥Ã¥¯¥À¥ó¥µ¡¼¤ËÍê¤é¤º¤ËNumber_i¤Î3¿Í¤À¤±¤Î¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤¬¸«¤¿¤¤¤È´ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥Õ¥¡¥ó¤Ï¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤¤¤è¤¦¤À¡£
¥Ð¥Ã¥¯¥À¥ó¥µ¡¼¤ÎÎÉ¤·°¤·
º£²ó¤âÆ°²è¤Î¥µ¥à¥Í¥¤¥ë²èÁü¤Î»þÅÀ¤Ç¥Ð¥Ã¥¯¥À¥ó¥µ¡¼¤¬Number_i¤È²£ÊÂ¤Ó¤Ç¼Ì¤Ã¤Æ¤¤¤ë¾õÂÖ¤À¤Ã¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ê¡¢¥°¥ë¡¼¥×¤Î¸ø¼°X¡Êµì¥Ä¥¤¥Ã¥¿¡¼¡Ë¤Î¹¹¿·¥Ý¥¹¥È¤Î°úÍÑÍó¤Ê¤É¤Ë¤Ï¡¢
¡Ò¥Ð¥Ã¥¯¥À¥ó¥µ¡¼¤¬¼ÙËâ¡Ó
¡Ò¤³¤ì¤À¤±¥Ð¥Ã¥¯¥À¥ó¥µ¡¼¤ò¤Ä¤±¤ë¤Î¤Ê¤é¡¢3¿Í¤È¤Î°áÁõ³Êº¹¤ÏÉ¬Í×¡Ó
¡Ò¤³¤Î¶Ê¤ò9¿Í¤Ç¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤¹¤ë°ÕÌ£¤Ï¤É¤³¤Ë¤¢¤ë¤Î¡©¡¡Number_i¤Ï¤¤¤Ä¤«¤é9¿Í¥°¥ë¡¼¥×¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¡©¡¡¤»¤á¤Æ¥À¥ó¥µ¡¼¤È¤Ï°ã¤¦°áÁõ¤Ë¤·¤Æ¡¢3¿Í¤òÌÜÎ©¤¿¤»¤Æ¤Û¤·¤¤¡Ó
¡Ò¥Õ¥¡¥ó¤Ç¤µ¤¨¥á¥ó¥Ð¡¼¤òÈ½ÊÌ¤·¤Ë¤¯¤¤¡Ó
¤È¤¤¤Ã¤¿¿É¸ý¤Î´¶ÁÛ¤¬½ñ¤¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÖNumber_i¤Ï¡¢¡Ç24Ç¯Ëö¤Î¡Ø¹ÈÇò¡Ù¤Ë½é½Ð¾ì¤·¤¿ºÝ¤â¡¢¥Ð¥Ã¥¯¥À¥ó¥µ¡¼¤ò½¾¤¨¤ÆÅÐ¾ì¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢Number_i¤È¤·¤Æ¤Ï½é¤á¤Æ¤Î¡Ø¹ÈÇò¡Ù¤À¤Ã¤¿¤¿¤á¡¢¥Õ¥¡¥ó¤ÎÃæ¤Ë¤Ï¡ØºÇ½é¤À¤«¤é¤³¤½¡¢3¿Í¤Ç¤Ö¤Á¤«¤Þ¤·¤Æ¤Û¤·¤«¤Ã¤¿¡Ù¤Ê¤É¤È¡¢SNS¤Ç¶òÃÔ¤ò¤³¤Ü¤·¤Æ¤¤¤ë¿Í¤â¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£
¡ØNumbers Ur Zone¡Ù¤ÎÆ°²è¤ò¤¤Ã¤«¤±¤Ë¡¢¤¢¤é¤¿¤á¤Æ¡Øº£Ç¯¤Î¡Ö¹ÈÇò¡×¤Ï¥Ð¥Ã¥¯¥À¥ó¥µ¡¼¤¬¤¤¤Þ¤»¤ó¤è¤¦¤Ë¡Ù¡Ø¡Ö¹ÈÇò¡×¤Ë¤â¥À¥ó¥µ¡¼¤ò°ú¤Ï¢¤ì¤Æ¤¤¤¿¤é·ù¤À¤Ê¡Ù¤È¡¢¿´ÇÛ¤ÎÀ¼¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¾õ¶·¤Ç¤¹¡£Number_i¤Ï2ÅÙÌÜ¤Î¡Ø¹ÈÇò¡Ù¤Ç¡ØGOD_i¡Ù¤ò²Î¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢²áµî¤Î¥Æ¥ì¥Ó½Ð±é»þ¤Ë¤ÏÊ£¿ô¤Î¥À¥ó¥µ¡¼¤È¤È¤â¤Ë¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤«¤é¤Í¡×¡ÊÁ°½Ð¡¦Æ±¡Ë
¤·¤«¤·°ìÊý¤Ç¡¢¥À¥ó¥µ¡¼¤Ë¤â·É°Õ¤òÊ§¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥Õ¥¡¥ó¤¿¤Á¤Ï¡¢
¡Ò°áÁõ¤ò¥Ï¥Ã¥¥ê¤ï¤±¤ë¤³¤È¤Ë±Û¤·¤¿¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¤È»×¤¦¤±¤É¡¢¼«Ê¬¤Ï¥á¥ó¥Ð¡¼3¿Í¤È¥Ð¥Ã¥¯¥À¥ó¥µ¡¼¤ò¸«´Ö°ã¤Ã¤¿¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¡Ó
¡Ò¥À¥ó¥µ¡¼¤µ¤ó¤È¤Î°ìÂÎ´¶¤Ê¤É¤ò´¶¤¸¤é¤ì¤Æ¡¢¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ãÎÉ¤¤¡ª¡Ó
¡Ò¸ø±é¤Ë»²²Ã¤·¤ÆÀ¸¤Ç¸«¤¿¤é¡¢3¿Í¤È¥À¥ó¥µ¡¼¤µ¤ó¤Î¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤ÎÇ÷ÎÏ¤¬¤¹¤´¤«¤Ã¤¿¡£¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬ÍÙ¤ê¤ä¤¹¤¤°áÁõ¤Ç¡¢¥Ð¥Á¥Ð¥Á¤ËÍÙ¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤ÆºÇ¹â¡ª¡Ó
¡Ò¥À¥ó¥µ¡¼¤µ¤ó¤¿¤Á¤È°ì½ï¤À¤È¡¢¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤Î¥Ñ¥ï¡¼¤¬ÇÜÁý¤¹¤ë¡Ó
¤È¡¢¹¥°ÕÅª¤Ë¼õ¤±»ß¤á¤Æ¤¤¤¿¡£
¡ÖNumber_i¤Î´ß¤Ï¡¢12·î8Æü¤ËÈ¯Çä¤µ¤ì¤¿Ä¹´üÌ©Ãå¥É¥¥å¥á¥ó¥¿¥ê¡¼±ÇÁüºîÉÊ¡ØTHE_i -what is Number_i-¡Ù¤Î¥Ö¥Ã¥¯¥ì¥Ã¥È¤Ë¤Æ¡¢¡Ø¥À¥ó¥µ¡¼¤Î¤ß¤ó¤Ê¤Ï¼«Ê¬¤¿¤Á¤Î¶Ê¤ò¤è¤êÎÉ¤¯¸«¤»¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤¹¡Ù¤È¡¢²òÀâ¤·¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£Number_i¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢¥À¥ó¥µ¡¼¿Ø¤Ï¼«Ê¬¤¿¤Á¤Î¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤ËÉ¬Í×¤ÊÂ¸ºß¤À¤ÈÂª¤¨¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¤³¤¦¤·¤¿¥á¥ó¥Ð¡¼¤Î¤³¤À¤ï¤ê¤ä¥À¥ó¥µ¡¼¤Ø¤Î»×¤¤¤ò¡¢Íý²ò¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¥Õ¥¡¥ó¤¬Áý¤¨¤ë¤ÈÎÉ¤¤¤Î¤Ç¤¹¤¬¡Ä¡Ä¡×¡ÊÆ±¡Ë
¤Ê¤ª¡¢ÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¿Âç¤ß¤½¤«¤Î¡Ø¹ÈÇò¡Ù¤Ç¡¢Number_i¤Ï10Ì¾°Ê¾å¤Î¥À¥ó¥µ¡¼¤È¤È¤â¤Ë°µ´¬¤Î¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ò·«¤ê¹¤²¤Æ¤¤¤¿¡£Number_i¤Î3¿Í¤¬Á´¿È¹õ¡¢¥À¥ó¥µ¡¼¤ÏÇò¤¤°áÁõ¤Ë¿È¤òÊñ¤ß¡¢¥³¥ó¥È¥é¥¹¥È¤¬¸ú¤¤¤Æ¤¤¤ëÇÛ¿§¤Ë¡£ÉñÂæ¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¸«¤»Êý¤¬¤Ç¤¤ë¤È¤³¤í¤â¡¢Number_i¤ÎÌ¥ÎÏ¤Ê¤Î¤À¤í¤¦¡£