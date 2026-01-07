「もはや押し付け」「正月早々嫌な気持ちに」年賀状じまいした相手に送るのはマナー違反？ マナー講師の意外な見解

「年賀状じまい」を伝えたのに、相変わらず年賀状が届く――。返信は不要と言われても、無視するのはどこか気まずく、心のどこかで負担に感じる。送る自由と、送らない自由がぶつかる中、「年賀状じまい」をめぐるマナーが問われている。

年賀状の枚数はピーク時の6分の1程度に

新年あけましておめでとうございます。今年もよろしくお願いします――と挨拶を年賀状で交わしている人は、今、どれくらいいるだろうか。昨今はスマホの普及で、LINEやSNSで手軽に新年の挨拶を交わせるようになり、仲の良い人のほか、仕事の相手などにもメッセージで済ます人も多くなっている。

年賀はがきの発行枚数も、確実に減っている。ピークは2003年時の約44.6億枚で、そこから年々減少傾向に。2026年用は約7.5億枚となり、6分の1にまでその市場規模を縮小させた。

こうした流れの中で、「年賀状じまい」を選択する人も増えている。基本的にはその年の年賀状の文面で「本年をもって年賀状でのご挨拶を控えさせていただきます」と記し、来年以降は送らない意思を相手に示すのだ。

背景には、SNSやスマホの普及に加え、年賀状を制作する労働的な負担、それを購入する費用的な負担がある。ピーク時の2003年には1枚50円だった年賀はがきも、いまや85円。これが積もると、確かに侮れない負担になる。ただでさえ物価高で苦しい中、年末にもはや形式的なやり取りとなりつつある年賀状のために、お金を工面することを重荷に感じる人もいるはずだ。

そうした中、今年の年始、「年賀状じまい」をめぐるマナーの是非がSNSで物議を醸した。投稿主は年賀状じまいを知らせたものの、相変わらず一定数の相手から年賀状が届き続けており、これを無視してよいものかどうか、心理的な負担になっているという。

一応、相手からは「返信はくれなくていいから」と言われているものの、受け取るだけ受け取って返さないのは、やはり気まずいような……。

同様の思いを抱く人は多いようで、この投稿には数多くの賛同の声が寄せられた。

「放置してるけど毎年それを処分するのも負担に感じるんだよなぁ。破棄するにしても郵便局で交換するのも……」

「閉めた人に送り付けるのはもはや押し付け。失礼な気がしますね。めっちゃ遠回しにやんわり送らないで、と言ってるのにね」

「同じ状況だったら私も重荷に感じます。くれなくてもいいからって言われてもなんか小さな罪悪感が…。正月早々嫌な気持ちになりますね」

「年賀状じまい」を宣言しても送ってくる人

このように、「年賀状じまい」を宣言した相手に年賀状を送る行為を、気遣いに欠けるものだと受け止める人も少なくない。一方で、送る側にも言い分があるようで、意見は真っ二つに割れている。

「送らない自由を尊重してくれてるので、送る自由も尊重してあげてよいのでは？」

「伯母が高齢になって『来年から年賀状は失礼します』とある年の年賀状に書いてあったけれど、私は毎年出しました。こちらは元気にやってますよ、と知らせる意味で」

「一々送りませんって言わなくてもいいのでは？ 可愛がっていた姪からこれが来てショックでした。可愛がっても、離縁しますって言われたみたいで。私は叔母だから送りましたよ」

「仕事で出してますけど、『この相手は仕舞うって連絡きたっけ？』っていうわざわざの管理がまず面倒だったりします…」

送らない自由を選ぶ人と、送る自由を選ぶ人、どちらが正しいとは一概に言えない。ではこの場合、どう考えればよいのだろうか。マナー講師の金森たかこ氏に見解を聞いた。

「年賀状じまいを伝えたあとに年賀状が届くと、『どう受け止めたらいいのか』と戸惑ってしまうかもしれません。ただ、相手にとって年賀状は長年続けてきた習慣であり、『送りたい』という気持ちから送っている場合も少なくありません。ここで大切なのは、正しいかどうかで判断しないことです。

すでに年賀状じまいの意思は伝えているのですから、『お元気で何より』と気楽に受けとめ、返信をしない選択もマナー違反にはあたりません。気になる場合は、寒中見舞いやSNSで簡単に挨拶をするのも一つの方法です。どちらを選んでも失礼にならないと知ることで、心の負担は軽くなります。マナーは行動を縛るものではなく、気持ちよく人と付き合うためのものと考えるとよいでしょう」

また、年賀状じまいの挨拶を送る際のマナーと、受け取った側のマナーについても、次のように語る。

「年賀状じまい」する側、される側のマナーとは

「年賀状じまいを考える背景には『そろそろ負担を減らしたい』『無理をしたくない』という気持ちがあることが多いものです。年賀状じまいは、『今後は年賀状のやり取りを控えたい』という自分の選択を伝えるものであり、相手との関係を断つものではありません。相手が『拒まれた』と感じてしまわないよう、文面ではこれまでの感謝を添え、関係性を大切に考えている姿勢を示すことが重要です。

また、年賀状じまいは自分が年賀状を出さないという意思表示であって、相手の行動まで制限するものではありません。年賀状に対する価値観や習慣は人それぞれ異なるため、『今後は送らないでほしい』という気持ちがある場合でも、それを相手への要望として伝えるのではなく、あくまで『自分は年賀状でのご挨拶を控える』という位置づけで伝えることが大切です」

そして、年賀状じまいの連絡を受け取った側は、まず「知らせてくれたこと」自体を一つの配慮として受け止めることが重要だ。相手は迷った末に伝えていることも多く、そこにはそれぞれの事情や思いがある。

年賀状は義務ではなく、あくまで気持ちを伝える手段の一つ。年賀状じまいを「拒まれた」と受け取るのではなく、今後のやり取りについては、形式にとらわれすぎず、関係性を柔軟に捉える姿勢こそが、大人の対応と言えるだろう。

新年からSNSを騒がせた「年賀状じまい」をめぐる論争。思いやりのぶつかり合いだけに結論を出すのは難しいが、それぞれが相手のことを思っていれば、その気持ちはきっと伝わっているはずだ。

取材・文／集英社オンライン編集部