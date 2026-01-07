¾¾ËÜÍµ¡¢1²¯8ÀéËü±ß¤Ç¹¹²þ¡¡¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¡¢WBC¤Ø¡Ö½àÈ÷¡×
¡¡¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤Î¾¾ËÜÍµ¼ùÅê¼ê¤¬7Æü¡¢¤ß¤º¤Û¥Ú¥¤¥Ú¥¤¥É¡¼¥à¤Ç·ÀÌó¸ò¾Ä¤·¡¢7ÀéËü±ßÁý¤ÎÇ¯Êð1²¯8ÀéËü±ß¤Ç¹¹²þ¤·¤¿¡£51»î¹ç¤ËÅÐÈÄ¤·¤¿ºòµ¨¤Ï¡¢44¥Û¡¼¥ë¥É¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ç¼«¿È½é¥¿¥¤¥È¥ë¤È¤Ê¤ëºÇÍ¥½¨Ãæ·Ñ¤®¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿¡£3Ç¯Â³¤±¤Æ50»î¹ç¤òÅê¤²¡ÖµîÇ¯¤è¤êÂ¿¤¯Åê¤²¤Æ¹×¸¥¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë´èÄ¥¤ê¤¿¤¤¡×¤È°Õµ¤¹þ¤ó¤À¡£
¡¡ºòÇ¯11·î¤Ë¤ÏÆüËÜÂåÉ½¤Î¹ç½É¤Ë»²²Ã¤·¤¿¡£º£½Õ¤Î¥ï¡¼¥ë¥É¡¦¥Ù¡¼¥¹¥Ü¡¼¥ë¡¦¥¯¥é¥·¥Ã¥¯¡ÊWBC¡Ë½Ð¾ì¤Ë¡Ö¥Á¥ã¥ó¥¹¤¬¤¢¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤°ÌÃÖ¤ËÍè¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÌÜ¤òµ±¤«¤»¤ë¡£¤³¤ÎÅß¤ÏÎãÇ¯¤è¤ê¤âÁá¤¯»ÏÆ°¤·¡Ö¤¤¤Ä¤Ç¤â¸Æ¤Ð¤ì¤¿¤é¹Ô¤±¤ë¤è¤¦¤Ê½àÈ÷¤Ï¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¥¢¥Ô¡¼¥ë¤·¤¿¡£¡Ê¶â³Û¤Ï¿äÄê¡Ë