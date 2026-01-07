犬に『大好き』を伝える方法５つ

皆さんは愛犬に「大好き」と、どのように伝えていますか。ここでは、愛犬と良好な関係を築くための犬に『大好き』を伝える方法を紹介します。ぜひ意識して日常に取り入れてみてください。

1.日常の中でアイコンタクトを積極的に送る

愛犬と同じ空間で過ごしているとき、ふと愛犬を見るとこちらを見つめていることはありませんか。犬にとって、親しい相手とのアイコンタクトは愛情表現の一種です。

したがって、飼い主も日常の中で積極的に愛犬にアイコンタクトを送ることで「あなたのことをちゃんと見てるよ」「大好きだよ」という意思を伝えられます。アイコンタクトを取るときは、できる限り柔らかく穏やかな表情を意識しましょう。

2.ゆったりと毛の流れに沿って撫でる

スキンシップは犬に愛情を伝える最もわかりやすい手段です。しかし、間違ったスキンシップ方法は、正しく愛情が伝わりにくいので、犬が喜ぶ触れ方でスキンシップを取りましょう。

犬を撫でるときは、ゆったりとした動きで、毛の流れに沿って撫でるのが基本です。また、顎の下やお腹、背中、耳の付け根や足の付け根などを撫でたりマッサージしてあげると喜びます。

3.遊びや暮らしの中で褒める

遊んでいる最中や暮らしの中で良いことをしたときなど、積極的に「すごいね！」「ありがとう」「いい子だね」と褒めてあげましょう。

犬は褒められることで喜びや達成感を覚え、幸福度につながります。飼い主に褒められることで愛情を向けられているという実感も湧きやすいので、「大好き」と愛情を伝える方法としても期待できるでしょう。

4.丁寧にお世話を行う

ご飯や散歩、ブラッシングやトイレの掃除など、日々の基本的なお世話でも愛情を伝えることは可能です。例えば、ご飯を与えるときに「ご飯だよ～」「おいしかった？」と一言優しく声をかけるだけでも犬は愛情を感じやすくなります。

他にもブラッシングを普段より丁寧に、声をかけながら行ったり、散歩中は愛犬の満足感を上げるような歩き方を取り入れるなど、意識的にお世話を丁寧に、良質な時間へと変えてみましょう。

5.笑顔と柔らかい声で「大好き」と言う

犬に言葉は通じないと思っている方がいますが、それは少々違います。犬は人の言葉に含まれるニュアンスを感じ取り、大まかな意味を理解していると考えられているからです。

特に、飼い主の声のトーンや表情には敏感です。笑顔を見せながらいつもより少し高いトーンで柔らかく「大好き」と伝えることで、飼い主が愛情を込めた言葉を伝えてくれていることを理解する犬は多くいるでしょう。

犬にストレスを与えてしまう間違った愛情表現

ここまで良好な関係を築くためのコミュニケーション方法を紹介してきましたが、間違った愛情表現はかえってストレスを与える恐れがあります。

例えば、以下のような愛情表現に注意してください。

突然上から頭を撫でる 背後から突然触れる 強い力で乱暴に撫でる ぎゅっと後ろから強い力で抱きしめる 大きな声を出しながら近づいていく

突然見えない位置から触れられる行為や乱雑な触れ方は、犬が驚いたり痛みを感じたりするため、逆効果になりがちです。

また、うっかり大きな声で名前を呼びながら駆け寄ったり、興奮した様子で触れ合う人がいますが、これもまた犬にとっては不安を煽ることがあります。

上記のようなスキンシップやコミュニケーションは、犬にストレスを与えてしまい、飼い主との距離もなかなか縮まらない原因になりかねないので、愛犬にストレスのない穏やかなコミュニケーションを意識しましょう。

まとめ

いかがでしたか。犬に「大好き」と伝える方法はいろいろあります。犬にストレスを与えるような愛情表現は避け、愛犬の性格を考慮した上で、愛犬が喜んでくれるようなコミュニケーション方法を模索しましょう。