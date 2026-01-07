「iPhone 17 Pro／Pro Max」を使用している一部のユーザーから、充電中にスピーカーからノイズが発生するという報告が寄せられています。

↑充電中にノイズが消えるらしい（画像提供／Georgiy Lyamin／Unsplash）。

海外SNSのRedditやMacRumorsに寄せられた情報によれば、充電中のiPhone 17 Pro／Pro Maxのスピーカーから「サーッ」や「シューッ」といった「古いラジオ」のようなノイズが聞こえたとのこと。

ノイズについては、音声を再生中に音量を下げると聞こえるという報告もあれば、スピーカーから何も再生していない状態でもノイズが聞こえるという人も。

また、充電中にウェブページをスクロールすると低い「パチパチ」音や「シューッ」という音がしたり、あるいは充電器に接続していないときでも低音量でノイズが聞こえるという報告もあります。

このようなノイズは、アップル純正の充電器を含む、あらゆる種類の充電器で確認されています。「MagSafe」によるワイヤレス充電でも同様の問題が発生していますが、有線充電よりは静かなようです。

筆者はiPhone 17 Pro Maxを所有していますが、充電中にノイズが聞こえたことはありません。一刻も早く原因が解明され、問題が解決されることを待ちたいものです。

Source: Reddit 1, 2 via MacRumors

The post サーッ…充電中のiPhone 17 Proから謎のノイズ appeared first on GetNavi web ゲットナビ.