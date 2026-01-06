美容外科医・高須幹弥氏、aespa紅白出演に苦言「狂気を感じた」ニンニン“インフルエンザ辞退”と原爆連想曲の背景
この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。
美容外科医で医学博士の高須幹弥氏が、自身のYouTubeチャンネルに「【NHK紅白歌合戦】aespaニンニンのインフルエンザ辞退騒動について思うこと【原爆ランプ】」と題する動画を公開。aespaのメンバー・ニンニン氏の原爆を揶揄するようなSNS投稿を発端とした一連の騒動について、自身の見解を述べた。
動画で高須氏は、まずニンニン氏がSNSに原爆のキノコ雲を模したランプの写真を「かわいい」と投稿したことに触れ、これが大炎上した経緯を説明。その上で、原爆投下は「明らかな国際法違反」「絶対にやってはならないこと」だと断じ、自身の強い憤りを表明した。その後、ニンニン氏が紅白歌合戦をインフルエンザで欠席したことについて、「本当か分からない」と疑問を呈し、一連の騒動の落としどころとして病気を理由にした可能性を指摘した。
さらに、ニンニン氏を除く3人で行われたパフォーマンスについても言及。高須氏は、披露された楽曲「Whiplash」の歌詞に「drop」「flash」「blow」など原爆を連想させる言葉が含まれていたことや、画面が激しく点滅する演出に「異様な雰囲気」「狂気を感じた」と語った。高須氏は、ニンニン氏が正式な謝罪をしなかった背景には、反日教育を行う中国政府からの圧力があるのではないかと推察。「謝罪すればアメリカの原爆投下を否定することになり、中国国内で批判される可能性がある」との見方を示した。
最後に高須氏は、こうした政治的な問題が絡む騒動が起きる以上、「紅白は日本人だけで固めた方がいいのではないか」と提言。国民的番組としてのあり方について一石を投じる形で動画を締めくくった。
YouTubeの動画内容
