ビッグボーイに“肉厚＆脂のりが良い”アトランティックサーモンが登場　ハンバーグと楽しむ期間限定フェア

ハンバーグ＆ステーキレストラン「ビッグボーイ」「ヴィクトリアステーション」（計169店舗）は、1月8日から期間限定で「サーモングリルフェア」を開催する。

フェアでは、脂のりの良いアトランティックサーモンを使用した「サーモングリル」を主役に、看板メニューの「直火焼き大俵ハンバーグ」などと組み合わせたボリューム満点のメニューを展開。単品から盛り合わせまで、好みに合わせて選べるラインアップを用意する。

「サーモングリル＆大俵ハンバーグ 付け合わせ焼き野菜」※写真の大俵ハンバーグは200g

〈店内メニュー（価格はすべて税込）〉

◆サーモングリル＆大俵ハンバーグ 付け合わせ焼き野菜

（大俵ハンバーグ150g：1,958円／200g：2,068円／250g：2,288円）

◆サーモングリル＆手ごねハンバーグ150g 付け合わせ焼き野菜（1,694円）



◆サーモングリル＆グリルチキン200g 付け合わせ焼き野菜（1,738円）

◆サーモングリルのトリプルグリル 付け合わせ焼き野菜（1,958円）

※手ごねハンバーグ100g、グリルチキン100g

◆サーモングリル 単品（1枚：759円／2枚：1,419円）

「サーモングリル＆大俵ハンバーグ（写真は200g）」「サーモングリル＆手ごねハンバーグ150g」「サーモングリル＆グリルチキン200g」「サーモングリルのトリプルグリル」

〈テイクアウトメニュー〉

◆サーモングリル＆手ごねハンバーグ弁当（1,290円）

◆サーモングリル＆グリルチキン弁当（1,290円）

◆サーモングリル＆牡蠣フライ弁当（1,090円）

※ビッグボーイダイニング早稲田店では、一部価格が異なる

サーモングリル＆手ごねハンバーグ弁当、サーモングリル＆グリルチキン弁当、サーモングリル＆牡蠣フライ弁当

「サーモングリル」は、表面を約300℃の直火で香ばしく焼き上げたあと、オーブンでじっくり火を通すことで、外は香ばしく中はふっくらとした食感に仕上げている。

別添えで提供される特製ソースは、バターや卵のコクにハーブの爽やかな香りを加えた味わいで、脂ののったサーモンの旨みを一層引き立てるという。付け合わせの焼き野菜との相性も良く、ソースにディップして楽しむのもおすすめとしている。

また、「サーモングリル」は単品注文も可能。好みのメニューと組み合わせたり、お酒のお供として楽しんだりと、さまざまなシーンで味わえる一品だ。

「サーモングリル 単品」※写真のサーモングリルは1枚