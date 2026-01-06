「家族のためのミニバン」誕生から30周年！

2025年12月18日に、ホンダは人気ミニバンの「ステップワゴン」に特別仕様車を設定しました。

快適装備を新たに追加したほか、レトロなデザインの専用エンブレムなどを備えます。

ステップワゴンは「家族みんなの使い勝手を追求した、FF 1.5BOXライトミニバン」として1996年に誕生しました。

以降多彩なシートアレンジによる使い勝手の良さや、クラス最大級の室内空間など、初代から現在の6代目まで共通する特徴で、人気ミニバンとしての地位を確立しています。

6代目となる現行型は、2022年に発売されました。ホンダ史上最大の室内空間と、シンプルでクリーンなデザインにより、家族それぞれのライフスタイルを素敵に引き立てる存在になっています。

2025年5月には、ステップワゴン「AIR EX」を設定し、ニーズの高いパワーテールゲートや2列目シートのオットマンなどの、利便性・快適性の高い装備を追加しています。

さらにステップワゴン最上級グレードとなる「e：HEV SPADA PREMIUM LINE」には、ブラックを基調として質感を高めた「ブラックエディション」を新たに設定し、ユーザーの選択肢を広げました。

今回、デビューから30周年を記念して誕生した特別仕様車は2種類。「ステップワゴン e：HEV AIR EX 30周年特別仕様車」と、「ステップワゴン e：HEV SPADA 30周年特別仕様車」です。

いずれも2列目シートヒーターやマルチビューカメラシステムなどの、家族のための快適安全装備を追加し、ミニバンの基本価値をさらに強化しました。

主な装備内容は、マルチビューカメラシステム、後退出庫サポート、LEDルームランプ、2列目シートヒーター、アダプティブドライビングビームです。

また、初代ステップワゴンの車名ロゴデザインをモチーフにした30周年専用エンブレムや、シートに30周年専用「STEP WGNタグ」を加えるなど、懐かしさを感じる装備も追加されています。

特別仕様車の心臓部はともに、2リッターのDOHC i-VTEC＋2モーターハイブリッド「e：HEV」を搭載し電気式無段変速機と組み合わせ、駆動方式はFFのみの設定です。

乗車定員は2＋2＋3の3列・7人乗りで、ボディサイズは全長4800mm×全幅1750mm×全高1840mm、ホイールベースは2890mm（ステップワゴンAIR FF）となっています。

価格（消費税込み）は、AIR EX 30周年特別仕様車が409万8600円、SPADA 30周年特別仕様車が415万9100円です。

「ステップワゴン」は日本車の歴史に大きな影響を与えてきた！［画像は初代「ステップワゴン」（1996年）］

後席の快適性が大きく上がったステップワゴンは非常に魅力的で、注文も増えているといいます。

ミニバンというジャンルの確立に対して初代ステップワゴンが果たした役割は大きく、日本車の歴史に大きな影響を与えてきたモデルといえます。

それから30周年が経過しましたが、これからもステップワゴンはミニバン界の中心的な存在であり続けるでしょう。