¥¹¥¯¥¨¥ËÂç³ô¼ç¡¢¿·ºîÉÔ¿¶¤Ë¶ì¸À¡Ö·Ð±Ä²ÝÂê¤Î²ò·èºö¤¬ÈóÄó¼¨¡×¤½¤Î¹½Â¤ÅªÌäÂê¤È¤Ï
¥²¡¼¥à¾ðÊó·ÏYouTuber¤Î¥Ê¥«¥¤¥É»á¤¬¡Ö¿·ºîÉÔÄ´¤Î¥¹¥¯¥¨¥Ë¤òÂç³ô¼ç¤¬¥À¥á½Ð¤·¡ÄÀµÏÀ¡©¸À¤¤²á¤®¡©²òÀâ¤·¤Þ¤¹¡×¤ÈÂê¤¹¤ëÆ°²è¤ò¸ø³«¡£¥¹¥¯¥¦¥§¥¢¡¦¥¨¥Ë¥Ã¥¯¥¹¡Ê°Ê²¼¡¢¥¹¥¯¥¨¥Ë¡Ë¤ÎÂè2°Ì¤ÎÂç³ô¼ç¤¬¸øÉ½¤·¤¿·Ð±Ä¿Ø¤Ø¤ÎÄó¸À»ñÎÁ¤ò¼è¤ê¾å¤²¡¢¤½¤Î¸·¤·¤¤ÆâÍÆ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ²òÀâ¤·¤¿¡£
Æ°²è¤Ç¥Ê¥«¥¤¥É»á¤Ï¡¢¤Þ¤ºÂç³ô¼ç¤Ç¤¢¤ëÅê»ñ²ñ¼Ò¡Ö3D Investment Partners¡×¤¬¡Ö¤¢¤ÎÇ®¶¸¤ò¡¢¤â¤¦¤¤¤Á¤É¡£¡×¤ÈÂê¤·¤¿»ñÎÁ¤ò¸ø³«¤¹¤ë¤Ë»ê¤Ã¤¿·Ð°Þ¤òÀâÌÀ¡£Æ±¼Ò¤Ï¥¹¥¯¥¨¥Ë¤Î·Ð±Ä²ÝÂê¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÂÐÏÃ¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¿¤¬¡¢¶ÍÀ¸Î´»Ê¼ÒÄ¹¤«¤é½½Ê¬¤ÊÂÐ±þ¤òÆÀ¤é¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¿¤á¡¢Â¾¤Î³ô¼ç¤Ë¤âÌäÂê¤ò¶¦Í¤¹¤Ù¤¯»ñÎÁ¤Î¸ø³«¤ËÆ§¤ßÀÚ¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£»ñÎÁ¤Ï¡¢¤«¤Ä¤Æ»þÂå¤òÆ°¤«¤·¤Æ¤¤¿¥¹¥¯¥¨¥Ë¤Î¡Ö²Ô¤°ÎÏ¤¬¤¹¤´¤¯Äã²¼¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤È»ØÅ¦¡£ÆÃ¤Ë¡ÖFF14¡×¤Ê¤É¤ÎMMO»ö¶È¤ò½ü¤¤¤¿HD¥²¡¼¥à¡Ê²ÈÄíÍÑ¥²¡¼¥à¡Ë¤ÈSD¥²¡¼¥à¡Ê¥½¡¼¥·¥ã¥ë¥²¡¼¥à¡Ë¤ÎÍø±×Î¨¤¬Ãø¤·¤¯Äã¤¤ÅÀ¤òÌäÂê»ë¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¥Ê¥«¥¤¥É»á¤Ï¡¢»ñÎÁ¤¬¶ñÂÎÅª¤Ê¥Ç¡¼¥¿¤ò´ð¤Ë¥¹¥¯¥¨¥Ë¤Î¸½¾õ¤ò¸·¤·¤¯Ê¬ÀÏ¤·¤Æ¤¤¤ëÅÀ¤òÉ¾²Á¡£HD¥²¡¼¥à¤ÎÍø±×Î¨¤¬¤ï¤º¤«4%¤È¤¤¤¦¿ô»ú¤Ë¿¨¤ì¡¢¤³¤ì¤Ï¡Ö¿ý¤ÎÎÞ¤Û¤É¤·¤«¤Ê¤¤¡×¤È¶Ã¤¤ò¼¨¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢¿·ºî¤ÎÉÔ¿¶¤ÎÍ×°ø¤È¤·¤Æ¡Ö³«È¯¥Ý¡¼¥È¥Õ¥©¥ê¥ª¤ÎÊ¬»¶¡×¡Ö¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©¡¼¥àÁªÂò¤ÎÉÔÈ÷¡×¡Ö¹¹ðÀëÅÁ¤ÎÉÔÈ÷¡×¤Ê¤É¤¬µó¤²¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ò¾Ò²ð¡£ÆÃ¤Ë¹¹ðÀëÅÁÈñ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢1ËÜÇä¤ë¤¿¤á¤Î¥³¥¹¥È¤¬¶¥¹çÂ¾¼Ò¤ÎÌó7ÇÜ¤ËÃ£¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¥Ç¡¼¥¿¤ò¼¨¤·¡¢¤½¤ÎÈó¸úÎ¨À¤òÈãÈ½¤·¤¿¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢¥¹¥¯¥¨¥Ë¤ÎÃæ´ü·Ð±Ä·×²è¤¬¡ÖÁ´ÉôÛ£Ëæ¤Ç¡¢Âç¾æÉ×¤¸¤ã¤Ê¤¤¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¡©¡×¤È¹óÉ¾¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëÅÀ¤Ë¤â¸ÀµÚ¡£¶ñÂÎÅª¤Ê¿ôÃÍÌÜÉ¸¤äKPI¡Ê½ÅÍ×¶ÈÀÓÉ¾²Á»ØÉ¸¡Ë¤¬·çÇ¡¤·¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¡¢³ô¼ç¤È¤·¤Æ·Ð±Ä¾õ¶·¤òÀµ³Î¤ËÇÄ°®¤¹¤ë¤³¤È¤¬º¤Æñ¤À¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¥Ê¥«¥¤¥É»á¤Ï¡¢¤³¤¦¤·¤¿³ô¼ç¤«¤é¤Î¸·¤·¤¤»ØÅ¦¤Ï¡¢¥æ¡¼¥¶¡¼¤ÎÀ¼¤À¤±¤Ç¤ÏÆÏ¤«¤Ê¤¤·Ð±ÄÁØ¤òÆ°¤«¤¹Í£°ì¤ÎÎÏ¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤È¤·¡¢º£¸å¤Î¥¹¥¯¥¨¥Ë¤ÎÆ°¸þ¤òÃí»ë¤¹¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ë¤ÈÄù¤á¤¯¤¯¤Ã¤¿¡£
YouTube¤ÎÆ°²èÆâÍÆ
