『キミとアイドルプリキュア♪LIVE2025 You&I＝We're IDOL PRECURE』の劇場上映が決定！

『キミとアイドルプリキュア♪』の声優キャスト＆主題歌歌手による“キラッキランラン〜♪”なライブの劇場上映が決定した。

2025年10月18日（土）にパシフィコ横浜 国立大ホールにて開催された1日限りのスペシャルライブ『キミとアイドルプリキュア♪LIVE2025 You&I＝We’re IDOL PRECURE』。

『キミとアイドルプリキュア♪』の声優キャスト、主題歌歌手、そしてアイドルプリキュアの5人が勢揃いし、歌にダンスに素敵なパフォーマンスを披露してくれたこのプレミアムな音楽ライブの模様を収録したBlu-rayの発売を記念して、映画館での【期間限定】特別上映が決定した。

この機会に映画館の大スクリーンと音響で“キラッキランラン〜♪”なライブを皆で楽しもう！

●イベント情報

『キミとアイドルプリキュア♪LIVE2025 You&I＝We’re IDOL PRECURE』劇場上映

2026年1月23日(金)〜1月29日(木)

上映劇場：新宿バルト9 他

＜上映内容＞

2025年10月18日(土)にパシフィコ横浜 国立大ホールにて開催されたスペシャルライブ『キミとアイドルプリキュア♪LIVE2025 You&I＝We’re IDOL PRECURE』の夜公演「おつきさまと一緒に！YEAH(ハート)公演」の収録映像となります。

※2026年2月13日(金)に発売になります同タイトルのBlu-rayと同じ内容になります。

上映時間：145分(予定)

≪出演者≫



松岡美里（キュアアイドル／咲良うた役）、高橋ミナミ（キュアウインク／蒼風なな役）、高森奈津美（キュアキュンキュン／紫雨こころ役）、南條愛乃（キュアズキューン／プリルン役）、花井美春（キュアキッス／メロロン役）

石井あみ（オープニング主題歌歌手）、熊田茜音（オープニング主題歌歌手）、吉武千颯（オープニング主題歌歌手）

キュアアイドル、キュアウインク、キュアキュンキュン、キュアズキューン、キュアキッス

＜おつきさまと一緒に！YEAH(ハート)公演 セットリスト＞

01. キミとアイドルプリキュア♪ Light Up！ / 石井あみ・熊田茜音・吉武千颯

02. We are！ You & IDOL PRECURE♪ / キュアアイドル（CV：松岡美里）・キュアウインク（CV：高橋ミナミ）・キュアキュンキュン（CV：高森奈津美）・キュアズキューン（CV：南條愛乃）・キュアキッス（CV：花井美春）

03. エブリデイ♪UTA-OH！！ / 咲良うた（CV：松岡美里）

04. Wink！Link！ / 蒼風なな（CV：高橋ミナミ）

05. GR∞VE L∞P / 紫雨こころ（CV：高森奈津美）

06. なかよしJ(ハート)YFUL / プリルン（CV：南條愛乃）・メロロン（CV：花井美春）

07. Shiny Shiny IDOL / 吉武千颯

08. 笑顔のユニゾン♪ / キュアアイドル（CV：松岡美里）

09. まばたきの五線譜 / キュアウインク（CV：高橋ミナミ）

10. ココロレボリューション / キュアキュンキュン（CV：高森奈津美）

11. いざ！アイドル / 石井あみ・熊田茜音・吉武千颯

12. Trio Dreams / キュアアイドル（CV：松岡美里）・キュアウインク（CV：高橋ミナミ）・キュアキュンキュン（CV：高森奈津美）

13. Awakening Harmony / キュアズキューン（CV：南條愛乃）・キュアキッス（CV：花井美春）

14. GARDEN / キュアアイドル（CV：松岡美里）・キュアウインク（CV：高橋ミナミ）・キュアキュンキュン（CV：高森奈津美）・キュアズキューン（CV：南條愛乃）・キュアキッス（CV：花井美春）

15. ♪HiBiKi Au Uta♪ 〜Solo Arrange Ver.〜 / 咲良うた（CV：松岡美里）

16. Wonder Flowers プリキュア / 石井あみ・熊田茜音・吉武千颯

17. ひろがるスカイ！プリキュア 〜Hero Girls〜 / 石井あみ・キュアウインク（CV：高橋ミナミ）・キュアキュンキュン（CV：高森奈津美）

18. All for one Forever / 石井あみ・熊田茜音・吉武千颯

19. わんだふるぷりきゅあ！evolution!! / 吉武千颯・キュアズキューン（CV：南條愛乃）・キュアキッス（CV：花井美春）

20. CLAP & CHANT！〜アイノウタ〜 / 石井あみ・熊田茜音・吉武千颯

21. ♪HiBiKi Au Uta♪ / キュアアイドル（CV：松岡美里）・キュアウインク（CV：高橋ミナミ）・キュアキュンキュン（CV：高森奈津美）・キュアズキューン（CV：南條愛乃）・キュアキッス（CV：花井美春）

22. ライブはきねんび / 石井あみ・熊田茜音・吉武千颯

23. キミとシンガリボン / キュアアイドル（CV：松岡美里）・キュアウインク（CV：高橋ミナミ）・キュアキュンキュン（CV：高森奈津美）・キュアズキューン（CV：南條愛乃）・キュアキッス（CV：花井美春）

24. キミとルララ / 全員

25. キミとアイドルプリキュア♪ Light Up！ / 全員

詳細はこちら

https://www.marv.jp/news/article/11639

(C)ABC-A・東映アニメーション

関連リンク

「プリキュアライブ」公式X

https://twitter.com/precure_live