おしゃれな見た目でお出かけが楽しくなること間違いなし！【キーン】のスニーカーがAmazonに登場!

クライミングシューズのデザインとコンフォートシューズをハイブリッドした、KEENを代表するロングセラーのアウトドアスニーカーだ。

アディショナルシューレース付きとなっている。

クライミングシューズのように 靴底をラバーで包み込んだアウトソール。 足とともに屈曲しながら、 さらなるプロテクションを提供。

クライミングシューズとコンフォートシューズをハイブリッドしたアウトドアシューズは、気分が上がり、身体と馴染む。

履き心地が良く、足をしっかりホールドし、街中を一日歩いても足が疲れにくい。

クライミングシューズのようなデザインと、ずっと履いていても心地よいグリップ感が魅力の一足となっている。