【年間予測！】2026年はこうなるパソコン編をお届けします。大変な年になることは間違いないですね

IT・ビジネス書作家の戸田覚氏が、自身のYouTubeチャンネル「戸田覚ガジェット【辛口】点数評価」で「【年間予測！】2026年はこうなるパソコン編をお届けします。」と題した動画を公開。2026年のパソコン市場について、性能が飛躍的に向上する一方で、価格の大幅な上昇と「スペックのインフレ時代」が到来するとの予測を示した。



動画で戸田氏は、2026年は「インテルの逆襲が始まります」と述べ、次世代CPU「Panther Lake」の登場によりPCのパフォーマンスが大きく向上する年になると予測。AMDやSnapdragonも高性能なチップを投入することから、ノートPCやミニPCの性能が飛躍的に高まり、「デスクトップでなくても十分な人が増加」するとの見方を示した。



続いて、AIの進化がさらに加速すると指摘。個人でもAIを使ってアプリやウェブページを簡単に作成できるようになり、「個人もAIに課金する時代に」なると語る。この流れの中で、戸田氏はクラウドベースのAIサービスがローカル環境へ移行するという大きな変化を予測。「AIサービスはローカルへ移行」することで、処理の高速化やセキュリティの向上が図られるとした。



しかし、この進化には代償が伴うと警鐘を鳴らす。ローカルで高性能な大規模言語モデルを動かすには、「メモリは最低でも64GB必要」になり、将来的には128GBや192GBも求められる「スペックのインフレ時代」が到来すると主張。これにより、PCの価格は大幅に上昇すると分析した。



戸田氏は半導体価格の上昇や全体的なインフレを背景に、PC価格は「3～7割程度の値上げは覚悟」すべきだと強調。性能向上とAIの進化という明るい側面と、価格高騰という厳しい現実が待ち受ける2026年のPC市場について、自身の見解を述べ締めくくった。