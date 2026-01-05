この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

「田舎ヤンキーは幸福度が高い」その理由は“地元のインフラを支える仕事”にあった

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

YouTubeチャンネル「【世界経済情報】モハPチャンネル」が、「【日本経済】ヤンキーの経済学！なぜ田舎ヤンキーは経済的に安定しているのか！ヤンキーと言う生き方」と題した動画を公開。モハP氏が、田舎の元ヤンキーが都会で働くエリート層よりも経済的に安定し、幸福度が高いように見える現象について、独自の視点で解説した。



モハP氏はまず、多くの人が抱く疑問として「若い頃ヤンキーだった人が、結婚して子供もいて幸せに暮らしている一方、真面目に勉強して大企業に勤めても、都会の生活は楽ではない」という対比を提示する。この現象の背景には、単に結婚が早いといった理由だけでなく、経済的な構造が関係していると指摘した。



モハP氏によれば、ヤンキーの生き方にはいくつかのタイプがあるが、経済的に安定する人々は「地元のインフラなどに関わるエッセンシャルワークに従事するケースが多い」という。具体的には、親が建設業や塗装業、水道工事などの会社を経営しており、その家業を継ぐパターンだ。こうした仕事は人口が減少しても需要がなくなることはなく、安定した収入基盤となる。また、家業でなくとも「地元のコネクション」を活かし、同級生が経営する会社に就職するなど、地域に根差した働き方を選ぶ傾向があるとした。



一方で、都会のホワイトカラーはAIに仕事を奪われるリスクが指摘される中、エッセンシャルワーカーの需要は人手不足も相まって今後も高まっていくとモハP氏は予測する。ヤンキーという生き方が持つ、地域社会との強固な結びつきや、生活に不可欠な仕事を担うという選択が、結果的に経済的な安定と高い幸福感につながっているのかもしれない、と分析して動画を締めくくった。