【Amazon 初売り】アンダーアーマーのトレーニングウエアが最大47%OFFに

「Amazon スマイルSALE 初売り」が、2026年1月7日（水）まで開催中です。今回は、トレーニングウエアとして定番のアンダーアーマーのアイテムをご紹介。新年に新しいウエアを揃えて気持ち良くスタートしませんか？

裏起毛で保温性が高く、ソフトなインナーレイヤーが暖かさと快適さをキープ

カラー展開も豊富。アンダーアーマー定番のトレーニングTシャツ

ゆったりとして軽く、涼しさをキープするTシャツ

体温と水分をコントロールするヒートギア素材を採用

4方向への高い伸縮性を実現したトレーニングベースレイヤー

締め付け感がちょうどよいトレーニングベースレイヤー

裏起毛の生地が保温性を確保する冬季用のベースレイヤー

暖かさと快適さを両立した、レディース用コンプレッショントップス

ポイントアップキャンペーンのエントリー受付中

