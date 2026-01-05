「豊臣兄弟！」直が早くも結婚？信長は岩倉城攻め！次回1月11日放送のあらすじ＆場面写真、相関図が公開

NHK大河ドラマ「豊臣兄弟！」、1月11日（日）放送予定の第２回「願いの鐘」の予告、場面写真が公開されました。

ついに始まった2026年NHK大河ドラマ「豊臣兄弟！」。豊臣秀吉（藤吉郎）はすでに織田信長に仕えている段階からの初回放送。大人になった段階からの放送は大河ドラマとしては珍しいですね。

小一郎を演じる仲野太賀、藤吉郎を演じる池松壮亮が、予想以上に兄弟してて期待大！そして小栗旬が演じる織田信長…なんでしょう、あの観てるときの安心感は。

第２回「願いの鐘」のあらすじ

故郷の中村に戻った小一郎（仲野太賀）は、直（白石聖）の縁談が決まったことを知る。自分の気持ちを押し殺して喜ぶ小一郎に、直は寂しげな表情を浮かべる。

一方清須では、尾張統一を目指す信長（小栗旬）が岩倉城攻めを決行する。清須での居残りを命じられた藤吉郎（池松壮亮）は、信長の妹・市（宮粼あおい）から呼び出しを受ける。

そしていよいよ直の祝言の日。花嫁姿の直が突然、小一郎の前に姿をあらわす。

大河ドラマ『豊臣兄弟！』相関図

NHK大河ドラマ「豊臣兄弟！」第２回「願いの鐘」は、1月11日（日）放送。

