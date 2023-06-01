【「月曜日のたわわ」14巻】 1月5日 発売 価格：792円 【「月曜日のたわわ」14巻 青版】 1月5日 発売 価格：1,034円

【拡大画像へ】

講談社は、マンガ「月曜日のたわわ」の14巻を1月5日に発売する。価格は792円。また同日には特別装丁の青版も1,034円で発売される。

「月曜日のたわわ」14巻 青版

本作は累計280万部を突破している比村奇石氏の作品。“たわわ”な女の子たちの日常を描くコメディとなっている。

14巻では縦セーター姿の前髪ちゃんが表紙に描かれている。

また青版はB5版カバーなし、本文青刷りという仕様で、通常版とは異なる描き下ろしイラストを全面にあしらっている。

【「月曜日のたわわ」14巻あらすじ】

X（旧Twitter）、同人誌でセンセーションを巻き起こした比村奇石の傑作、新たなエピソードとともに初商業漫画化！！

ヤンマガ連載版『月曜日のたわわ』第１４巻をお届け！



