「いつも、考えすぎて損してばかり!!」

日本人は礼儀正しくて、とても優秀……なのに、日々必要以上に思い悩んでいないだろうか？

「“究極の合理思考”を身につければ、もっと楽しくラクになる」――。数十億規模の案件に関わり、インド人部下オペレーションを経験したインド麦茶氏は、「常に自分中心」「短期志向」「無計画で今を生きている」ように見える彼らに「日本人が幸せを謳歌するための“ヒント”」を見出したという。

新刊『インド人は悩まない』では、人口14億・上位1％が富の40％以上を所有する超競争・過密・格差社会を生き抜く人々の「規格外の行動力」と「抜け目なさ」の秘密を紹介している。

金持ちほど休みに家族と過ごす

核家族化が進んだ日本では忘れがちだが、家族・親族というのは運命共同体だ。その中でしか話せないようなお金の話や、普通では助けてくれないような問題を助けてくれたりする。正月は、そのメンバーが一同に会すことのできる絶好の機会だ。

日本、インドによらず、裕福な家族ほど、クリスマスや正月は恒例のように家族と過ごすことを徹底している。

ドラマにもなった山口豊子の『華麗なる一族』で、富豪一族の万俵家が、正月に必ず一族で集まっている姿が描かれた。最近の映画『あなたは貴族』でも、一家はホテルで年一の会食を行うのが恒例になっている。金持ちは大抵忙しいが、皆が休みになっている年末年始くらいは、実際にこのような集合の機会を大事にしている。

家族の助けを前提とするインド社会

インドにいると、家族で助け合うことが社会の前提になっていることがよく分かる。

病院に行くという行為一つとっても家族の誰かが必ずいることを前提になっている。妻や夫が病院に行くときについていかないパートナーは、薄情の極みだと、インド民の部下も口々に言う。ビジネスの面においても、親族のネットワークを使ってビジネス上有利なポジションや情報を取りにいく姿が目に付く。

さらにインド民の姿を見ていると、家族と協力し合うことで解決されている問題がたくさんあることに気付く。正月に親戚で集まることがどんどん希薄になっている日本では、その力に気付く機会も少なくなっている。

「家族の力など関係ない・足かせでしかない」と自信を持って言えるような人以外は、そこに集まったメンバーからの情報や助言が、大きな問題の解決の糸口になると思って大切にしたほうがよい。

ここで得られる情報はなかなか外では聞けない話もある。契約や法律で縛られていて大っぴらに言えない政治やビジネスの話が、親族の場では共有されることがある。運命共同体である家族だからこそ、腹を割って話せる話題やインナーサークル情報もあるのだ。

過度に自立を求められてきた日本人は、日々悩み、考えすぎている節がある。インド民の思考法に触れれば、ショック療法的に作用することだろう。

