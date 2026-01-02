読者に「マジで行ってみたい」と言わしめた魅惑のカフェ!?店員たちの“重すぎる愛”と“洗練された恐怖”の世界のトリコに!!【作者に聞く】
【漫画】本編を読む
「ヤンデレ」という言葉をご存じだろうか？「病む」×「デレ」の2つを組み合わせた造語で、恋愛対象を愛するがあまり狂気的なほどの愛情を抱き、たびたび凶行に走る傾向の人を指す言葉だ。もともとはアニメや漫画で登場するキャラに対して使われていたが、現実でもヤンデレに近い人は存在するという。この漫画は、そんなヤンデレをこよなく愛する「ヤンデレ好き」のためのカフェが舞台だ。
■コメディ要素も盛り込み、重くなりすぎないようにした
ときに狂気じみた一面を見せるヤンデレを、気軽かつ安全に体験できる「ヤンデレカフェ」。そこで提供される飲食物は見た目から怪しげで、メニュー名もそのまま「異物混入してそうなメニュー(1280円)」。ヤンデレ店員の「何も入っていないよ」という言葉には、思わず「絶対何か入れてるだろ」とツッコミたくなる。しかもこの店、手錠・包丁・注射・監禁などのオプションもそろう充実ぶりなのだ。
そんな本作「ヤンデレカフェへようこそ」をもともと趣味で描いていたという作者のひのみやさんは「ヤンデレが好きで、その想いを発散したい一心で、漫画を描いたところ、2021年6月のpixivコミック月例賞で大賞を受賞し、それから運よく商業連載へと話が運び、単行本化にまで至りました」と、本作を描き始めた経緯を明かす。
同作の魅力について、ひのみやさんは「『ヤンデレを楽しめるカフェがあったらどんなにすてきだろう…』という想いから始まり、自分の考えるヤンデレの最高なところをたくさん盛り込んだ作品になっています。なので、私と同じくヤンデレに飢えている方の潤いになれたら幸いです」と語る。また、ヤンデレを知らない人でも気軽に楽しめるようにと、「コメディ要素も盛り込み、重くなりすぎないようにしました」と、工夫した点についても教えてくれた。
この機会に、本作「ヤンデレカフェへようこそ」で魅惑的な世界をぜひ体験してみて！
取材協力：ひのみや(@ominomiya3)／スクウェア・エニックス
※記事内に価格表示がある場合、特に注記等がない場合は税込み表示です。商品・サービスによって軽減税率の対象となり、表示価格と異なる場合があります。