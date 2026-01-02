Ž¢µí¥¿¥ó¤ËÅº¤¨¤é¤ì¤¿¥ì¥â¥óŽ£¤Ï¤É¤¦»È¤¦¤Î¤¬Àµ²ò¤«¡ÄÏ·²½¤Î¸¦µæ¼Ô¤¬´«¤á¤ëŽ¢ÂÎ¤Ë¤¤¤¤¾ÆÆù¤Î¿©¤ÙÊýŽ£
¢¨ËÜ¹Æ¤Ï¡¢È¬ÌÚ²íÇ·¡ØºÇ¿·²Ê³Ø¤Ç¤ï¤«¤Ã¤¿ Ï·¤±¤Ê¤¤¿©¤ÙÊý¤Î¿·¾ï¼±¡Ù¡Ê»°³Þ½ñË¼¡Ë¤Î°ìÉô¤òºÆÊÔ½¸¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
¢£¼ãÊÖ¤ê¤È¤¤¤¦¸½¾Ý¤ò°ú¤µ¯¤³¤¹ÊýË¡
²«¶â¥È¥ê¥ª¤ò°Õ¼±¤·¤Æ¿©»ö¤ò¤¹¤ì¤Ð¡¢¥¢¥ë¥Ç¥Ò¥É¥¹¥Ñ¡¼¥¯¤òËÉ¤²¤Þ¤¹¡£
¤·¤«¤·¡¢·ìÅüÃÍ¤Î¾å¾º¤ò¥¼¥í¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¡£¾å¾º¤·¤¿Ê¬¤À¤±¥¢¥ë¥Ç¥Ò¥É¤ÏÈ¯À¸¤·¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢»é¼Á¤ä¥¢¥ë¥³¡¼¥ë¤òÀÝ¼è¤·¤Æ¤â¥¢¥ë¥Ç¥Ò¥É¤ÏÈ¯À¸¤·¤Þ¤¹¡£
¤Ç¤¹¤«¤é¡¢»ä¤¿¤Á¤Î¸¦µæ²ÝÂê¤Î°ì¤Ä¤Ï¡¢È¯À¸¤·¤¿¥¢¥ë¥Ç¥Ò¥É¤òÌµÆÇ²½¤¹¤ëÊýË¡¤ò¸«¤Ä¤±¤ë¤³¤È¤Ç¤·¤¿¡£¤½¤ÎÊýË¡¤ò¡Ö¥¢¥ë¥Ç¥Ò¥É¥È¥é¥Ã¥×¡×¤È¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡Ê¢¨1¡Ë¡£
¥¢¥ë¥Ç¥Ò¥É¥È¥é¥Ã¥×¤¬¤Ç¤¤ì¤Ð¡¢¥¢¥ë¥Ç¥Ò¥É¤Ë¤è¤ëºÙË¦¤Ø¤Î¥À¥á¡¼¥¸¤ò¤Ê¤¯¤·¡¢Åü²½È¿±þ¤òÍÞÀ©¤·¡¢Ï·²½¤ÈÉÂµ¤¤Î¸µ¶§¤È¤Ê¤ëAGEs¤ÎÃßÀÑ¤òËÉ¤°¤³¤È¤¬²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£
¤½¤ì¤¬·ë²ÌÅª¤Ë¼ãÊÖ¤ê¤È¤¤¤¦¸½¾Ý¤ò°ú¤µ¯¤³¤¹¤È´üÂÔ¤Ç¤¤Þ¤¹¡£Ï·²½¤¹¤ëºÙË¦¤¬¸º¤ì¤Ð¡¢¿·ÄÄÂå¼Õ¤Ë¤è¤Ã¤Æ¼ã¡¹¤·¤¤ºÙË¦¤ÇÂÎ¤¬¹½À®¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¯¤«¤é¤Ç¤¹¡£
¤Ç¤Ï¡¢¥¢¥ë¥Ç¥Ò¥É¥È¥é¥Ã¥×¤òµ¯¤³¤¹¤Ë¤Ï¤É¤¦¤·¤¿¤é¤è¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¥¢¥ë¥Ç¥Ò¥É¤¬ÂÎÆâ¤Î¥¿¥ó¥Ñ¥¯¼Á¤È·ë¤Ó¤Ä¤¯Á°¤Ë¡¢°ã¤¦À®Ê¬¤È·ë¹ç¤µ¤»¤ë¤³¤È¤Ç¤¹¡£¤½¤·¤Æ¤³¤Î¤¿¤Ó¡¢»ä¤¿¤Á¤Ï¡¢¥¢¥ë¥Ç¥Ò¥É¥È¥é¥Ã¥×¤òµ¯¤³¤»¤ëÀ®Ê¬¤òÈ¯¸«¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£
¢¨1 ùõ»³ÃÒ·Ã»Ò¤é, Âè31²óÅü²½¥¹¥È¥ì¥¹¸¦µæ²ñÈ¯É½¡Ê2025)
¢£¥¢¥ë¥Ç¥Ò¥É¤Î³²¤òÄ¢¾Ã¤·¤Ë¤¹¤ë¡ÖµíÆù¥¹¡¼¥×¡×
¤½¤ÎÀ®Ê¬¤³¤½¤¬¡Ö¥¢¥ß¥Î»À¡×¤Ç¤¹¡£¥¢¥ß¥Î»À¤Ï¡¢¥¿¥ó¥Ñ¥¯¼Á¤ò¹½À®¤¹¤ë´ðËÜÀ®Ê¬¤Ç¡¢Á´Éô¤Ç20¼ïÎà¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤³¤Î20¼ïÎà¤Î¥¢¥ß¥Î»À¤ÎÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢¶ÚÆù¡¢¹ÚÁÇ¡¢¥Û¥ë¥â¥ó¤Ê¤É¡¢¿ÍÂÎ¤ò¤Ä¤¯¤ë¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥¿¥ó¥Ñ¥¯¼Á¤¬À¸¤ß½Ð¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
¿©ÉÊÃæ¤Î¤¦¤ÞÌ£À®Ê¬¤¬¥¢¥ß¥Î»À¤Ç¡¢Æù¤äµû¤Ê¤É¤ËËÉÙ¤Ç¤¹¡£¤½¤Î¥¢¥ß¥Î»À¤Ë¥¢¥ë¥Ç¥Ò¥É¥È¥é¥Ã¥×¤òµ¯¤³¤¹Æ¯¤¤¬¤¢¤ë¤³¤È¤¬¤ï¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¡Ê¢¨1¡Ë¡£
¤³¤Î¼Â¸³¤Ç»ÈÍÑ¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢µíÆù¤Î¥¹¡¼¥×¤Ç¤¹¡£µíÆù¤Ë¤Ï¡¢¥¢¥ß¥Î»À¤¬ËÉÙ¤Ë´Þ¤Þ¤ì¤Þ¤¹¡£¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÉô°Ì¤ÎµíÆù¤ò24»þ´Ö¤«¤±¤Æ¼Ñ½Ð¤¹¤³¤È¤Ç¡¢¥¹¡¼¥×Ãæ¤Ë¥¢¥ß¥Î»À¤¬ËÉÙ¤ËÃê½Ð¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤Î¥¹¡¼¥×¤òÍÑ¤¤¤Æ¡¢¤É¤ÎÉô°Ì¤«¤éÆÀ¤é¤ì¤¿¥¢¥ß¥Î»À¤¬¥¢¥ë¥Ç¥Ò¥É¥È¥é¥Ã¥×ºîÍÑ¤ò¶¯¤¯¼¨¤¹¤«¤ò¡¢³ØÀ¸¤¿¤Á¤È°ì½ï¤ËÈæ³Ó¡¦Ä´ºº¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¼Â¸³¤Î·ë²Ì¡¢¥¢¥ë¥Ç¥Ò¥É¥È¥é¥Ã¥×Î¨¤¬ºÇ¤â¹â¤«¤Ã¤¿¤Î¤¬¥â¥â¡¢2°Ì¤¬¥¹¥Í¤È¥ê¥Ö¥í¡¼¥¹¤Ç¤Ä¤¯¤Ã¤¿¥¹¡¼¥×¤Ç¤·¤¿¡Ê¢¨2¡Ë¡£
¡ÖºÇ¶á¡¢¤Ê¤ó¤À¤«Ï·¤±¤Æ¤¤¿¤Ê¡×¤È´¶¤¸¤¿¤é¡¢¥³¥È¥³¥È¼Ñ½Ð¤·¤¿µíÆù¤Î¥¹¡¼¥×¤ò°û¤à¤³¤È¤ò¤ª¤¹¤¹¤á¤·¤Þ¤¹¡£¤¼¤Ò¡¢¤ª»î¤·¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢£Ï·²½¤òÍ½ËÉ¤¹¤ë¤Ë¤Ï¡¢¤¦¤ÞÌ£¤Î¶¯¤¤¤â¤Î¤«¤é¸ý¤Ë
¿©»ö¤ÎºÇ½é¤Ë¥¢¥ß¥Î»À¤òÀÝ¼è¤¹¤ë¤È¡¢¿©»öÃæ¤Ë¥¢¥ß¥Î»À¤Î·ìÃæÇ»ÅÙ¤¬¾å¤¬¤ê¡¢¥¢¥ë¥Ç¥Ò¥É¥È¥é¥Ã¥×¤ò¸ú²ÌÅª¤Ëµ¯¤³¤»¤ë¤È´üÂÔ¤Ç¤¤Þ¤¹¡Ê¢¨3¡Ë¡£¥¢¥ë¥Ç¥Ò¥É¤¬È¯À¸¤·¤Æ¤â¡¢¥¢¥ß¥Î»À¤¬Â®¤ä¤«¤Ë·ë¤Ó¤Ä¤¤¤ÆÌµÆÇ²½¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¤È¹Í¤¨¤é¤ì¤ë¤«¤é¤Ç¤¹¡£
¤Ä¤Þ¤ê¡¢Ï·²½¤òÍ½ËÉ¤¹¤ë¤Ë¤Ï¡¢¤¦¤ÞÌ£¤Î¶¯¤¤¤â¤Î¤«¤é¸ý¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¡£¤³¤¦¤·¤¿¥¢¥ë¥Ç¥Ò¥É¥È¥é¥Ã¥×¤ò°ú¤µ¯¤³¤¹¿©Ê¸²½¤¬¡¢ÆüËÜ¤Ë¤ÏÀÎ¤«¤é¼õ¤±·Ñ¤¬¤ì¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤Î°ì¤Ä¤¬²ûÀÐÎÁÍý¤Ç¤¹¡£¥³¡¼¥¹¤ÎºÇ½é¤Ë½Ð¤µ¤ì¤ë¡ÖÀèÉÕ¡×¤Ë¤Ï¡¢½Ð½Á¤Î¸ú¤¤¤¿¼ÑÊª¤ä¿Ý¤ÎÊª¡¢Æ¦ÉåÎÁÍý¤Ê¤É¡¢¤¦¤ÞÌ£¤Î¶¯¤¤¾®È¤¬¤è¤¯ÅÐ¾ì¤·¤Þ¤¹¡£¤¦¤ÞÌ£¤ÎÀ®Ê¬¤Ï¡¢¥¢¥ß¥Î»À¤Ç¤¹¡£
¤Ä¤Þ¤ê¡¢¿©»ö¤Î»Ï¤Þ¤ê¤Ë¥¢¥ß¥Î»À¤òÀÝ¼è¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢¥¢¥ë¥Ç¥Ò¥É¥È¥é¥Ã¥×¤Î½àÈ÷¤òÀ°¤¨¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢Æü¾ï¤Î¿©»ö¤Ç¤â¡¢¥¢¥ë¥Ç¥Ò¥É¥È¥é¥Ã¥×¤òµ¯¤³¤·¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤Ï²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£¤È¤¯¤Ë¥¢¥ë¥Ç¥Ò¥É¥È¥é¥Ã¥×¤Î¸ú²Ì¤¬¹â¤¤¥á¥Ë¥å¡¼¤Ï¡ÖÆéÎÁÍý¡×¤Ç¤¹¡£
¢¨2 ÀîÀ¾Í§²Â¤é, Âè27²óÅü²½¥¹¥È¥ì¥¹¸¦µæ²ñÈ¯É½¡Ê2023)
¢¨3 µÈÀîÀ¯Ì¦¤é, ÆüËÜÏ·Ç¯°å³Ø²ñ»¨»ï, 3: 182-186 (1966)
¢£·ò¹¯¤Å¤¯¤ê¤ËºÇ¹â¤Î¿©¤ÎÃÎ·Ã¤Ï¤³¤ì
Æù¤äµû²ðÎà¤òÌîºÚ¤È¤È¤â¤Ë¼Ñ¹þ¤àÆéÎÁÍý¤Ç¤Ï¡¢¤¦¤ÞÌ£¤¬ÍÏ¤±½Ð¤·¤¿¥¹¡¼¥×¤ò¤¿¤Ã¤×¤ê¤È°û¤à¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£µíÆù¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢ÆÚÆù¤ä·ÜÆù¡¢³ûÆù¤Ê¤É¤Ë¤â¥¢¥ß¥Î»À¤ÏËÉÙ¤Ç¤¹¡£
Çò¿Èµû¤ä³Îà¡¢¥¨¥Ó¡¢¥«¥Ë¤Ê¤É¤Îµû²ðÎà¤Ë¤â¡¢¤½¤ì¤¾¤ìÆÃÍ¤Î¤¦¤ÞÌ£À®Ê¬¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤ì¤é¤¬¥¹¡¼¥×¤ËÍÏ¤±½Ð¤¹¤³¤È¤Ç¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¼ïÎà¤Î¥¢¥ß¥Î»À¤ò¸úÎ¨Åª¤ËÀÝ¼è¤Ç¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
¤Ç¤¹¤«¤é¡¢ÆéÎÁÍý¤ò¿©¤Ù¤ë¤È¤¤Ë¤Ï¡¢ºÇ½é¤Ë¥¹¡¼¥×¤ò¤·¤Ã¤«¤ê°û¤à¤³¤È¤¬¥Ý¥¤¥ó¥È¡£¥¢¥ß¥Î»À¤Î·ìÃæÇ»ÅÙ¤òÀè¤Ë¹â¤á¤Æ¤ª¤¡¢¥¢¥ë¥Ç¥Ò¥É¤Î³²¤òÍÞ¤¨¤ëÂÎÆâ´Ä¶¤òÀ°¤¨¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¤½¤Î¤¢¤È¤ËÆù¤äµû¡¢ÌîºÚ¤Ê¤É¤Î¶ñºà¤ò¿©¤Ù¡¢ºÇ¸å¤Ë¤´ÈÓ¤ä¤¦¤É¤ó¤Ê¤É¤ÎÃº¿å²½Êª¤ò²Ã¤¨¤Æ¼Ñ¹þ¤ß¡¢¥¹¡¼¥×¤È°ì½ï¤Ë¤¤¤¿¤À¤¯¡£¤³¤Î¿©¤ÙÊý¤³¤½¤¬¡¢·ìÅüÃÍ¤Î¾å¾º¤ò´Ë¤ä¤«¤Ë¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¥¢¥ë¥Ç¥Ò¥É¥¹¥Ñ¡¼¥¯¤ò¸ú²ÌÅª¤ËÍÞ¤¨¡¢Ï·²½¤òËÉ¤°ÊýË¡¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
¤·¤«¤âÆéÎÁÍý¤Ï¡¢´ó¤»Æé¡¢¤·¤ã¤Ö¤·¤ã¤Ö¡¢¥¥à¥ÁÆé¡¢Æ¦ÆýÆé¡¢¥È¥Þ¥ÈÆé¤Ê¤É¡¢Ì£¤òÊÑ¤¨¤ì¤ÐË°¤¤º¡¢Ï·²½Í½ËÉ¤ËÌòÎ©¤Ä¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê±ÉÍÜÁÇ¤ò¤È¤ê¹þ¤à¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£Åß¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢µ¨Àá¤òÌä¤ï¤º¤Ë¿©¤Ù¤¿¤¤¡¢·ò¹¯¤Å¤¯¤ê¤ËºÇ¹â¤Î¿©¤ÎÃÎ·Ã¤Ê¤Î¤Ç¤¹¡£
¢£Æü¾ïÅª¤Ë»È¤¦¤Ë¤Ï¤È¤Æ¤âÍÍÑ¤Ê¿©ºà
»ä¤¿¤Á¤Ï¡¢½Ð½Á¤Ë¤É¤ì¤Û¤É¤ÎAGEs¤ÎÀ¸À®¤òÍÞ¤¨¤ë¸ú²Ì¤¬¤¢¤ë¤Î¤«¤ò¼Â¸³¤ÇÄ´¤Ù¤Þ¤·¤¿¡Ê¢¨4¡Ë¡£»È¤Ã¤¿ÁÇºà¤Ï¡¢¸ÏÀá¡¦¹ÓÀá¡¦¤Ë¤Ü¤·¤Î3¼ïÎà¤Ç¤¹¡£
¸ÏÀá¡Ä¡Ä¥«¥Ó¤Å¤±¤ò¤¯¤êÊÖ¤·¡¢Ä¹´ü½ÏÀ®¤µ¤ì¤¿³ïÀá¡£¤¦¤ÞÌ£¤¬¶Å½Ì¤µ¤ì¤¿¹âµéÉÊ¡£
¹ÓÀá¡Ä¡ÄßîÀ½¤È´¥Áç¤Î¤ß¤Ç»Å¾å¤²¤¿¡¢Æü¾ï¤Ç»È¤¤¤ä¤¹¤¤³ïÀá¡£
¤Ë¤Ü¤·¡Ä¡Ä ¾®µû¤ò´Ý¤´¤È´¥Áç¤µ¤»¤¿¤â¤Î¤Ç¡¢¥¢¥ß¥Î»À¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¥«¥ë¥·¥¦¥à¤ä¥ß¥Í¥é¥ë¤âËÉÙ¡£
¤³¤ì¤é¤ÎÁÇºà¤«¤é½Ð½Á¤ò¤È¤ê¡¢AGEs¤ÎÀ¸À®ÍÞÀ©ÎÏ¤òÈæ³Ó¤·¤¿¤È¤³¤í¡¢¤¹¤Ù¤Æ¤Ë¹â¤¤¹³Åü²½¸ú²Ì¤¬Ç§¤á¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£ºÇ¤â¶¯¤¤ÍÞÀ©ÎÏ¤ò¼¨¤·¤¿¤Î¤Ï¡Ö¸ÏÀá¡×¤Î½Ð½Á¤Ç¤¹¡£
¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢¹ÓÀá¤ä¤Ë¤Ü¤·¤Î½Ð½Á¤â½½Ê¬¤Ê¸ú²Ì¤ò»ý¤Á¡¢Æü¾ïÅª¤Ë»È¤¦¤Ë¤Ï¤È¤Æ¤âÍÍÑ¤Ç¤¹¡£¹â²Á¤Ê¸ÏÀá¤Ç¤Ê¤¯¤Æ¤â¡¢AGEs¤ÎÀ¸À®¤òÍÞ¤¨¤ë¤³¤È¤Ï²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢¸ÏÀá¤Î½Ð½Á¤ò»È¤Ã¤ÆÆùÃÄ»Ò¤ò¼Ñ¹þ¤ó¤À¼Â¸³¤Ç¤Ï¡¢AGEs¤ÎÀ¸À®¤¬Í°Õ¤ËÍÞ¤¨¤é¤ì¤¿¤È¤¤¤¦·ë²Ì¤â½Ð¤Þ¤·¤¿¡Ê¢¨5¡Ë¡£ÄÌ¾ï¡¢¥¿¥ó¥Ñ¥¯¼Á¤ÈÅü¼Á¤ò¹â²¹¤Ç²ÃÇ®¤¹¤ë¤ÈAGEs¤¬Áý¤¨¤ä¤¹¤¤¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢½Ð½Á¤ò»È¤¦¤³¤È¤Ç¤½¤ÎÈ¿±þ¤¬µ¯¤³¤ê¤Ë¤¯¤¯¤Ê¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
¤Ç¤Ï¡¢¤É¤Î¼ïÎà¤Î¥¢¥ß¥Î»À¤¬¡¢¥¢¥ë¥Ç¥Ò¥É¥È¥é¥Ã¥×¤ÎºîÍÑ¤¬¶¯¤¤¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¤½¤ÎºîÍÑ¤¬¤È¤¯¤Ë¶¯¤«¤Ã¤¿¤Î¤¬¥·¥¹¥Æ¥¤¥ó¡£¼¡¤¤¤Ç¥·¥¹¥Á¥ó¡¢¥Ò¥¹¥Á¥¸¥ó¤Ç¤¹¡Ê¢¨2¡Ë¡£
¤³¤ì¤é¤òËÉÙ¤Ë´Þ¤àÂåÉ½Åª¤Ê¿©ÉÊ¤¬³ï¤Ê¤Î¤Ç¤¹¡£³ïÀá¤Ï½Ð½Á¤È¤·¤Æ»È¤¦Â¾¤Ë¤â¡¢¤´ÈÓ¤ä¤ª¿»¤·¡¢ÌîºÚßÖ¤á¡¢¥µ¥é¥À¤Ê¤É¤Ë¥È¥Ã¥Ô¥ó¥°¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¤Þ¤¿¡¢¥·¥¹¥Æ¥¤¥ó¤ÏÆùÎà¡¢µû²ðÎà¡¢Íñ¡¢ÆýÀ½ÉÊ¡¢ÂçÆ¦À½ÉÊ¡¢¥Ê¥Ã¥ÄÎà¡¢Á´Î³¹òÊª¡¢¥Ë¥ó¥Ë¥¯¡¢¶Ì¥Í¥®¤Ê¤É¤ËÂ¿¤¯¡¢¥·¥¹¥Á¥ó¤Ï¡¢¥«¥Ä¥ª¤ä¥Þ¥°¥í¤Ê¤É¤ÎÀÖ¿Èµû¡¢·Ü¶»Æù¡¦¤µ¤µ¤ß¡¢Íñ¡¢ÆýÀ½ÉÊ¡¢¾®Çþæõ²ê¡¢ÂçÆ¦À½ÉÊ¡¢¥Ê¥Ã¥ÄÎà¤ËËÉÙ¡£
¥Ò¥¹¥Á¥¸¥ó¤Ï¥«¥Ä¥ª¤ä¥Þ¥°¥í¤Ê¤É¤ÎÀÖ¿Èµû¡¢·Ü¶»Æù¡¦¤µ¤µ¤ß¡¢¥Á¡¼¥º¡¢ÂçÆ¦À½ÉÊ¡¢¥´¥Þ¡¦Íî²ÖÀ¸¤ËÂ¿¤¯´Þ¤Þ¤ì¤Þ¤¹¡£
¤³¤ì¤é¤Î¿©ÉÊ¤òÀÑ¶ËÅª¤Ë¤È¤ë¤³¤È¤â¥¢¥ë¥Ç¥Ò¥É¥È¥é¥Ã¥×¤ËÌòÎ©¤Ä¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¢¨4 Y Ishioka, et al, Glycative Stress Research, 2: 41-51 (2015)
¢¨5 »³ÅÄ ½á¤é, 2014 Ç¯ÅÙÆüËÜÄ´Íý³Ø²ñÈ¯É½ (2014)
¢£¡Ö¾Æ¤Æù¡×¡Ö¤·¤ã¤Ö¤·¤ã¤Ö¡×¤ÎÏ·¤±¤Ê¤¤¿©¤ÙÊý
Ï·²½¤òËÉ¤°Æù¤Î¿©¤ÙÊý¤Ï¡¢¡Ö¾Æ¤Æù¤è¤ê¡¢¤·¤ã¤Ö¤·¤ã¤Ö¡×¤È¤è¤¯¸À¤ï¤ì¤Þ¤¹¡£
¤·¤«¤·¡¢¤³¤Î¸ÀÀâ¤ËÌÀ³Î¤Ê¥¨¥Ó¥Ç¥ó¥¹¤¬¤¢¤ë¤ï¤±¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¾Æ¤Æù¤«¤·¤ã¤Ö¤·¤ã¤Ö¤«¤Ï¡¢¤½¤ÎÆü¡¢¤É¤Á¤é¤ò¿©¤Ù¤¿¤¤¤«¤Ç·è¤á¤ë¤È¤è¤¤¤Î¤Ç¤¹¡£
¤¿¤À¤·¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤Ë¿©¤ÙÊý¤Î¹©É×¤ÏÂç»ö¤Ç¤¹¡£
¾Æ¤Æù¤ò¿©¤Ù¤ë¤È¤¤Ë¤Ï¡¢¥µ¥ó¥Á¥å¤ä¥¨¥´¥Þ¤ÎÍÕ¤Ê¤É¤ÇÆù¤òÊñ¤ó¤Ç¿©¤Ù¤Þ¤·¤ç¤¦¡£¾Æ¤¤¤¿ÌîºÚ¤äÌîºÚ¥µ¥é¥À¤â°ì½ï¤Ë¿©¤Ù¤ë¤Î¤¬¥Ù¥¹¥È¤Ç¤¹¡£¤³¤ì¤é¤ÎÌîºÚ¤Ë¤Ï¡¢¿©ÊªÁ¡°Ý¤ä¥Ó¥¿¥ß¥óÎà¡¢¥Ý¥ê¥Õ¥§¥Î¡¼¥ë¤¬ËÉÙ¤Ç¤¹¡£
¤È¤¯¤ËÃíÌÜ¤¹¤Ù¤¤Ï¡¢¥Ý¥ê¥Õ¥§¥Î¡¼¥ë¤Î´ÞÍÎÌ¡£¥Ý¥ê¥Õ¥§¥Î¡¼¥ë¤È¤Ï¡¢¿¢Êª¤Ë´Þ¤Þ¤ì¤ëÅ·Á³¤ÎÀ®Ê¬¤Ç¡¢¶ìÌ£¤ä½ÂÌ£¤Î¤â¤È¤Ë¤Ê¤ëÊª¼Á¤Ç¤¹¡£¤â¤È¤â¤È¥Ý¥ê¥Õ¥§¥Î¡¼¥ë¤Î·ò¹¯ºîÍÑ¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢³èÀ»ÀÁÇ¤ò½üµî¤¹¤ë¹³»À²½ÎÏ¤¬¹â¤¤¤³¤È¤¬ÃÎ¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤·¤«¤â¡¢¥Ý¥ê¥Õ¥§¥Î¡¼¥ë¤Ï¡¢¹³Åü²½ºîÍÑ¤Ë¤âÍ¥¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬»ä¤¿¤Á¤Î¸¦µæ¤Ë¤è¤Ã¤ÆÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡Ê¢¨4¡Ë¡£¹³Åü²½ºîÍÑ¤È¤Ï¡¢ÂÎÆâ¤ÇÅü¤È¥¿¥ó¥Ñ¥¯¼Á¤¬·ë¤Ó¤Ä¤¤¤ÆAGEs¤¬À¸À®¤µ¤ì¤ë¤Î¤òËÉ¤°Æ¯¤¤Î¤³¤È¡£
¥Ý¥ê¥Õ¥§¥Î¡¼¥ë¤¬ËÉÙ¤ÊÌîºÚ¤ä²ÌÊª¤ò¿©¤Ù¤ë¤³¤È¤Ç¡¢ËüÉÂ¤Î¤â¤È¤Ë¤Ê¤ëAGEs¤ÎÀ¸À®¤òËÉ¤°¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢¿©ÉÊÃæ¤Ë´Þ¤Þ¤ì¤ëAGEs¤ÏÌîºÚ¤Ê¤É¤Ë´Þ¤Þ¤ì¤ëÉÔÍÏÀ¿©ÊªÁ¡°Ý¤Î°ì¤Ä¤Ç¤¢¤ë¥»¥ë¥í¡¼¥¹¤ËµÛÃå¤¹¤ë¤³¤È¤â¤ï¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¾ÆÆù¤ÈÌîºÚ¤ò°ì½ï¤Ë¿©¤Ù¤ì¤Ð¡¢¿©ÉÊÃæ¤ÎAGEs¤¬ÂÎ¤ËµÛ¼ý¤µ¤ì¤ë¤Î¤âËÉ¤²¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¢£¤Á¤ç¤Ã¤ÈÆÀ¤·¤¿µ¤Ê¬¤Ç¾Æ¤Æù¤ò³Ú¤·¤àÊýË¡
°ìÊý¡¢¤·¤ã¤Ö¤·¤ã¤Ö¤âÂçÀÚ¤Ê¤³¤È¤ÏÆ±¤¸¡£Æù¤È°ì½ï¤ËÌîºÚ¤â¤·¤Ã¤«¤ê¿©¤Ù¤ë¤³¤È¡£¤·¤ã¤Ö¤·¤ã¤Ö¤Ç»È¤¦¡¢½ÕµÆ¡¢¿åºÚ¡¢¥¥Î¥³Îà¤Ë¤â¥Ý¥ê¥Õ¥§¥Î¡¼¥ë¤¬ËÉÙ¤Ç¤¹¡£
¤Ê¤ª¡¢¥Ý¥ê¥Õ¥§¥Î¡¼¥ë¤Ï¤ï¤«¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤À¤±¤Ç¤â8000¼ïÎà°Ê¾å¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤ì¤¾¤ì¡¢¹³Åü²½ºîÍÑ¡¦¹³»À²½ºîÍÑ¤ÎÂ¾¤Ë¤âÆÃÍ¤Î·ò¹¯ºîÍÑ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡Ê¢¨6¡Ë¡Ê¢¨7¡Ë¡£¼ç¤Ê¤â¤Î¤ò177¥Ú¡¼¥¸¤Ç¾Ò²ð¤·¤Þ¤·¤¿¡£Â¿¤¯¤Î¥Ý¥ê¥Õ¥§¥Î¡¼¥ë¤Ï¿å¤ËÍÏ¤±½Ð¤ëÀ¼Á¤ò»ý¤Á¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢¾Æ¤Æù¤ä¤·¤ã¤Ö¤·¤ã¤Ö¤ÎºÝ¤Ë¤Ï¡¢¥¿¥ì¤Ë¿Ý¤ä¥ì¥â¥ó²Ì½Á¤ò»È¤¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡£¤½¤ì¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢»À¤òÀÝ¼è¤Ç¤¡¢¥¢¥ë¥Ç¥Ò¥É¥¹¥Ñ¡¼¥¯¤âËÉ¤²¤Þ¤¹¡£
¤¿¤È¤¨¤Ð¡¢¥Ý¥ó¿Ý¤ä¡Ö¾ßÌý¡Ü¥ì¥â¥ó²Ì½Á¡×¤ÎÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤¬¤ª¤¹¤¹¤á¤Ç¤¹¡£¥ì¥â¥ó¤Î¤µ¤ï¤ä¤«¤Ê»ÀÌ£¤¬»é¤Ã¤³¤µ¤òÃæÏÂ¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¤¦¤¨¡¢¾ßÌý¤Î¥á¥é¥Î¥¤¥¸¥ó¤¬¹³Åü²½ºîÍÑ¤Ê¤É¤Î·ò¹¯¸ú²Ì¤òÈ¯´ø¤·¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤¹¡£
¤Ê¤ª¡¢¾Æ¤Æù²°¤µ¤ó¤Ç¤Ï¡¢µí¥¿¥ó¤Ë¥ì¥â¥ó¤¬É¬¤ºÅº¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤¢¤Î¥ì¥â¥ó¤ò¾Æ¤¤¤¿Æù¤Ë¹Ê¤Ã¤Æ¿©¤Ù¤ë¿Í¤¬¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤³¤ì¤Ï¸í¤ê¡£Àµ²ò¤Ï¾Æ¤¯Á°¤ÎÆù¤Ë¤«¤±¤ë¤³¤È¡£¥ì¥â¥ó¤Î¥¯¥¨¥ó»À¤¬¡¢Æù¤ò¾Æ¤¯»þ¤ËÈ¯À¸¤¹¤ëAGEs¤ÎÀ¸À®¤òÍÞ¤¨¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤¹¡Ê¢¨8¡Ë¡£
¤â¤Ã¤È¤â¡¢¿©ÉÊÃæ¤ÎAGEs¤Ï¿Í¤ÎÏ·²½¤Ë´ØÍ¿¤·¤Þ¤»¤ó¡£¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢¡Ö¾Æ¤¯Á°¤Ë¡¢Æù¤Ë¥ì¥â¥ó¤ò¤«¤±¤ë¤ÈÂÎ¤Ë¤ä¤µ¤·¤¤¡×¡£¤½¤ó¤Ê¾®¥Í¥¿¤ò°ì¤ÄÃÎ¤Ã¤Æ¤ª¤¯¤À¤±¤Ç¡¢¤Á¤ç¤Ã¤ÈÆÀ¤·¤¿µ¤Ê¬¤Ç¾Æ¤Æù¤ò³Ú¤·¤á¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¤â¤¦1ÅÀ¡¢¿©ÉÊÃæ¤ÎAGEs¤ÎÌäÂê¤Ç¸í²ò¤ò²ò¤¤¤Æ¤ª¤¤¿¤¤¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤ì¤Ï¡¢ÅÅ»Ò¥ì¥ó¥¸¤Ç²ÃÇ®¤¹¤ë¤È¡ÖAGEs¤ÎÈ¯À¸ÎÌ¤¬Â¿¤¯¤Ê¤ë¡×¤È¤¤¤¦»ØÅ¦¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡£
ÅÅ»Ò¥ì¥ó¥¸Ä´Íý¤ÇAGEs¤¬Áý¤¨¤ë¤È¤¤¤ï¤ì¤ë¤Î¤Ï¡¢²ÃÇ®»þ´Ö¤ÎÀßÄê¤¬Ä¹¤¹¤®¤Æ°ìÉô¤Î¾ì½ê¤À¤±¤¬¹â²¹¤Ë¤Ê¤ê¡¢¿©ÉÊ¤Î¿åÊ¬¤¬Èô¤ó¤Ç´¥Áç¤·¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ë¤¿¤á¤Ç¤¹¡£¤³¤¦¤·¤¿¾õÂÖ¤Ç¤Ï¡¢Åü¤È¥¿¥ó¥Ñ¥¯¼Á¤¬È¿±þ¤·¤ÆAGEs¤¬¤Ç¤¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¤¿¤À¤·¡¢ÄÌ¾ïÄÌ¤ê¤ÎÃ»»þ´Ö¤Ç¤Î²ÃÇ®¤Ç¤¢¤ì¤ÐÌäÂê¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£ÅÅ»Ò¥ì¥ó¥¸¤Î»ÈÍÑ¤â¿´ÇÛ¤·²á¤®¤º¡¢¾å¼ê¤Ë³èÍÑ¤¹¤ë¤È¤è¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¢¨6 ¾®À¥ÌÚ°ì¿¿¤é, Nagoya Journal of Nutritional Sciences, 1: 1-6 (2015)
¢¨7 ±ÛºåÉôÆà½ïÈþ, Food style 21, 21: 51-54 (2017)
¢¨8 Y Yonei et al, Glycative Stress Research, 11: 79-93 (2024)
----------
È¬ÌÚ ²íÇ·¡Ê¤ä¤®¡¦¤Þ¤µ¤æ¤¡Ë
Æ±»Ö¼ÒÂç³ØÀ¸Ì¿°å²Ê³ØÉôÅü²½¥¹¥È¥ì¥¹¸¦µæ¥»¥ó¥¿¡¼µÒ°÷¶µ¼ø¡¢ÇÀ³ØÇî»Î
µþÅÔÀ¸¤Þ¤ì¡£µþÅÔ¹©·ÝÁ¡°ÝÂç³ØÁ¡°Ý³ØÉôÂ´¶È¡¢Æ±Âç³Ø±¡½¤»Î²ÝÄø½¤Î»¡£1989Ç¯¡¢µþÅÔÉÜÎ©Âç³ØÂç³Ø±¡ÇÀ³Ø¸¦µæ²ÊÇî»Î²ÝÄø½¤Î»¡£ÆüËÜ¹³²ÃÎð°å³Ø²ñÉ¾µÄ°÷¡¢Åü²½¥¹¥È¥ì¥¹¸¦µæ²ñÍý»ö¡£Åü²½¥¢¥ß¥Î»ÀÊ¬²ò¹ÚÁÇ¤òÍÑ¤¤¤¿¥°¥ê¥³¥Ø¥â¥°¥í¥Ó¥óÂ¬Äê·Ï¤ä¡¢¹³Åü²½ºîÍÑ¤ò¤â¤Ä¥Ï¡¼¥ÖÁÇºà¤Î³«È¯¤Ê¤É¤Ë½¾»ö¡£Åü²½¥¹¥È¥ì¥¹¤Ë´Ø¤¹¤ë´ðÁÃ¸¦µæ¤«¤é±þÍÑ¸¦µæ¤Þ¤Ç°ì´Ó¤·¤Æ¼è¤êÁÈ¤à¡£2011Ç¯¤è¤ê¸½¿¦¡£Ï·²½¤äÀ¸³è½¬´·ÉÂ¤Î¸¶°ø¤È¤Ê¤ë¡ÈÅü²½¥¹¥È¥ì¥¹¡É¤Î²òÌÀ¤ÈÂÐºö¤ËÎÏ¤òÃí¤®¡¢¹³Åü²½ÁÇºà¤äÂ¬ÄêË¡¤Î³«È¯¤Ê¤É¡¢Åü²½¸¦µæ¤ÎºÇÁ°Àþ¤ò»Ù¤¨¤ë¡¢ÆüËÜ¤òÂåÉ½¤¹¤ëÂè°ì¿Í¼Ô¡£¡ÖÅü²½¤ÏÏ·²½¡×¡ÖÅü²½¥¹¥È¥ì¥¹¡×¡Ö¹³Åü²½¡×¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤ÎÀ¸¤ß¤Î¿Æ¡£
----------
¡ÊÆ±»Ö¼ÒÂç³ØÀ¸Ì¿°å²Ê³ØÉôÅü²½¥¹¥È¥ì¥¹¸¦µæ¥»¥ó¥¿¡¼µÒ°÷¶µ¼ø¡¢ÇÀ³ØÇî»Î È¬ÌÚ ²íÇ·¡Ë