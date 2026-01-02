テレビ朝日の弘中綾香アナ（34歳）が、1月1日に放送されたバラエティ番組「闘うオンナのワイドショー」（テレビ朝日系）に出演。“平成一桁ガチババア”なので、街中で「パンツ見えてるお姉ちゃんとかには『トントン』ってします。『パンツ見えてるよ』って」と語った。



2025年の顔となる“闘うオンナたち”が忖度ナシで語り合う同番組、ホラン千秋がMCを務め、弘中アナのほか、森香澄やAマッソ加納らが出演した。



2025年は盗撮にまつわる事件が多かったという話題の中で、弘中アナは「最近、私もう“平成一桁ガチババア”なので、電車で、エスカレーターとか乗って、パンツ見えてるお姉ちゃんとかには『トントン』ってします」と話し、スタジオの女性陣はビックリ。



そして「『パンツ見えてるよ』って。みんなギョッてしますけど、まあ同性なのでわかってくれたりとかして」と語った。