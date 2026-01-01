【やぎ座】2026年1月の運勢！ 生田目浩美.の「もぐもぐ開運占い」
気学風水鑑定家・生田目浩美.の「もぐもぐ開運占い」。2026年1月の運勢を西洋占星術と食風水から占います。星の導きを知り、今月のラッキーフードをもぐもぐ食べて幸運を引き寄せて。
一つひとつを丁寧に積み重ねていくことで、美しい成果が生まれる時期です。周囲を気にするよりも、自分のペースで納得できるように進めていきましょう。その結果は、あなた自身を象徴するような価値あるものへと仕上がっていきます。
また、この時期は生活のリズムを見直し、身近な環境を整えることで、心の安定が得られます。仕事面では、収入アップにつながる働き方ができそうです。集中して取り組むことで成果が目に見え、周囲からの評価も高まるでしょう。
＜開運もぐもぐ＞
丁寧に積み上げてきたことを美しい形にするには、“土のパワー”を使います。おすすめのメニューは、おせち料理の定番でもある「栗きんとん」です。
栗きんとんの調理には、土のパワーを高めるための非常に丁寧な作業が求められます。サツマイモをふかして潰し、ペースト状にしてからさらに裏ごしをする。こうした工程を一つひとつ丁寧に行うことが大切です。
栗きんとんが持つ鮮やかな黄色や、力強い甘みもまた、大地から得られる土のパワーそのものといえるでしょう。
【この記事の筆者：生田目浩美.】
気学風水鑑定家。心理学研究家としても活動。1998年から風水師に師事し、風水、九星、祐気採り（吉方位判断）、吉日の選定、手相・姓名判断、家相学などを学ぶ。上から押し付けるのではなく、「相手の気持ちに寄り添う」鑑定スタイルは多くの読者の心をつかんで離さない。テレビ、ラジオなどへの出演や、Webメディア、雑誌での執筆など幅広く活躍中。好きな食べ物は桃と餃子。あだ名はナッキー。
(文:生田目浩美.)
やぎ座／山羊座（12月22日〜1月19日生まれ）＜全体運＞
一つひとつを丁寧に積み重ねていくことで、美しい成果が生まれる時期です。周囲を気にするよりも、自分のペースで納得できるように進めていきましょう。その結果は、あなた自身を象徴するような価値あるものへと仕上がっていきます。
また、この時期は生活のリズムを見直し、身近な環境を整えることで、心の安定が得られます。仕事面では、収入アップにつながる働き方ができそうです。集中して取り組むことで成果が目に見え、周囲からの評価も高まるでしょう。
＜開運もぐもぐ＞
丁寧に積み上げてきたことを美しい形にするには、“土のパワー”を使います。おすすめのメニューは、おせち料理の定番でもある「栗きんとん」です。
栗きんとんが持つ鮮やかな黄色や、力強い甘みもまた、大地から得られる土のパワーそのものといえるでしょう。
【この記事の筆者：生田目浩美.】
気学風水鑑定家。心理学研究家としても活動。1998年から風水師に師事し、風水、九星、祐気採り（吉方位判断）、吉日の選定、手相・姓名判断、家相学などを学ぶ。上から押し付けるのではなく、「相手の気持ちに寄り添う」鑑定スタイルは多くの読者の心をつかんで離さない。テレビ、ラジオなどへの出演や、Webメディア、雑誌での執筆など幅広く活躍中。好きな食べ物は桃と餃子。あだ名はナッキー。
(文:生田目浩美.)