バイクでの配達動画などを投稿しているせーけんわーるど氏が、「大晦日にUber配達したら、遠い案件多すぎ！今年起きた出来事を振り返ってみた。《ウーバー配達員》」と題した動画を公開。2025年の大晦日にフードデリバリーの「稼働納め」を行い、そのリアルな状況を紹介するとともに、2025年のフードデリバリー業界で起きた出来事を振り返っています。



動画冒頭、せーけんわーるど氏はクリスマス明けからのUber Eatsの状況について言及。一部の配達員に付与されていた「ピーククエスト」の影響で、年末にもかかわらず通常報酬が低単価になる傾向があったと分析します。クエストがなくなった後は単価が少し改善したものの、10kmを超える長距離案件、通称「鬼ロング」が多発していると語りました。また、他の配達員からも大晦日当日は「注文が鳴らない」「単価が安い」といった声が上がっていることを紹介し、厳しい稼働状況を伝えています。



配達をしながら、せーけんわーるど氏は2025年のフードデリバリー業界を振り返ります。年始にはUber Eatsで激安単価が多発し、注文品が顧客に届かない「遅配」がネットニュースになる問題が発生。一方で、1月に日本へ進出した新フードデリバリーサービス「ロケットナウ」は、配達員にとって売上を支える存在になったと評価しました。その他、Uberの新サービス「Uberクーリエ」の開始や「調整金自動付与の廃止」といったシステム変更にも触れています。



実際の稼働では、Uber Eatsで20km超えの長距離案件や最低報酬の案件が表示される一方、ロケットナウではミッションも発生し、順調に配達をこなす様子が収められています。しかし、年末の商業施設ではピックアップ先の店舗で長蛇の列に並ぶなど、この時期ならではの困難にも直面しました。



大晦日のフードデリバリーのリアルな状況と、2025年の業界動向がわかるこの動画。来年のフードデリバリーがどうなるのかを占う上でも、参考になるかもしれません。