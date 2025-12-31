¡Ú¹ÈÇò¡ÛÊÆÄÅ¸¼»Õ¡¢½é¡ÖIRIS OUT¡×¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤ÇHANA¤È¤Î¥³¥é¥Ü
¢£¡ØÂè76²óNHK¹ÈÇò²Î¹çÀï¡Ù¡Ê31Æü¡¢Åìµþ¡¦½ÂÃ« NHK¥Û¡¼¥ë¡Ë
¡¡3²óÌÜ¤Î½Ð¾ì¤È¤Ê¤Ã¤¿ÊÆÄÅ¸¼»Õ¤Ï¡¢ÏÃÂê¶Ê¡ÖIRIS OUT¡×¤ò½é¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤·¤¿¡£
¡ÚÆ°²è¡Û¹ë²Ú¤¹¤®¤ë¤Ç¤·¤ç¡ÄÊÆÄÅ¸¼»Õ¡ßHANA¤Î¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤ò¥Á¥é¸«¤»
¡¡Æ±¶Ê¤Ï¡¢·à¾ìÈÇ¡Ø¥Á¥§¥ó¥½¡¼¥Þ¥ó ¥ì¥¼ÊÓ¡Ù¤Î¼çÂê²Î¡£±Ç²è¤Î¥Ò¥Ã¥È¤È¤È¤â¤Ë¹ñÆâ³°¤Ç¹â¤¯»Ù»ý¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë³Ú¶Ê¤Ç¡¢½é¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤ËÂç¤¤ÊÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤Ã¤¿¡£
¡¡¥É¥é¥Þ»ÅÎ©¤Æ¤Î±é½Ð¤ÇËë¤ò³«¤±¡¢ÅÅÏÃ¥Ü¥Ã¥¯¥¹¤ÎÃæ¤«¤é¥¹¥¿¡¼¥È¡£¼õÏÃ´ï¤«¤é¤Ï¡¢·à¾ìÈÇ¡Ø¥Á¥§¥ó¥½¡¼¥Þ¥ó ¥ì¥¼ÊÓ¡Ù¤Î¥¨¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¥Æ¡¼¥Þ¤Ç¤¢¤ë±§Â¿ÅÄ¥Ò¥«¥ë¤È¤Î¥³¥é¥Ü³Ú¶Ê¡ÖJANE DOE¡×¤¬Î®¤ì¡¢¤½¤³¤«¤é¥À¥ó¥µ¡¼¤ò°ú¤Ï¢¤ì¤Æ¤Î¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ø¤ÈÅ¸³«¤·¤¿¡£
¡¡¥µ¥Ó¤Ç¤Ï¥Ô¡¼¥¹¥µ¥¤¥ó¤ò¸«¤»¤ÆÀ¹¤ê¾å¤²¡¢¥µ¥á¤Î¾è¤êÊª¤Ë¾è¤ë¥Á¥ã¡¼¥ß¥ó¥°¤Ê±é½Ð¤â¸ò¤¨¤Ê¤¬¤é¡¢HANA¤Ë¤è¤ë¥À¥ó¥¹¥Ö¥ì¥¤¥¯¤¬·«¤ê¹¤²¤é¤ì¤¿¡£¤Þ¤µ¤«¤Î¥³¥é¥Ü¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤¬¼Â¸½¤·¡¢¥é¥¹¥È¤Ë¤Ï²Ö²Ð¤âÂÇ¤Á¾å¤¬¤ë¤Ê¤É¡¢¸«±þ¤¨¤¿¤Ã¤×¤ê¤Î¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡Âç¤ß¤½¤«¹±Îã¡ØÂè76²óNHK¹ÈÇò²Î¹çÀï¡Ù¡Ê¸å7¡§20¡Á11¡§45¢¨ÃæÃÇ¥Ë¥å¡¼¥¹¤¢¤ê¡¡Áí¹ç¤Û¤«¡Ë¡£ÊüÁ÷100Ç¯¤ÎÀáÌÜ¤È¤Ê¤ëº£Ç¯¤Î¥Æ¡¼¥Þ¤Ï¡Ö¤Ä¤Ê¤°¡¢¤Ä¤Ê¤¬¤ë¡¢Âç¤ß¤½¤«¡£¡×¡£°½À¥¤Ï¤ë¤«¤Ï2013Ç¯¡¢15Ç¯¡¢19Ç¯¤ËÂ³¤6Ç¯¤Ö¤ê4²óÌÜ¡¢ÍµÈ¹°¹Ô¤Ï2023Ç¯¡¢24Ç¯¤ËÂ³¤3Ç¯Ï¢Â³3²óÌÜ¡¢º£ÅÄÈþºù¤Ï¼«¿È½é¡¢ÎëÌÚÆàÊæ»Ò¥¢¥Ê¤Ï2024Ç¯¤ËÂ³¤2²óÌÜ¤Î¹ÈÇò»Ê²ñ¤È¤Ê¤ë¡£
¡¡3²óÌÜ¤Î½Ð¾ì¤È¤Ê¤Ã¤¿ÊÆÄÅ¸¼»Õ¤Ï¡¢ÏÃÂê¶Ê¡ÖIRIS OUT¡×¤ò½é¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤·¤¿¡£
¡ÚÆ°²è¡Û¹ë²Ú¤¹¤®¤ë¤Ç¤·¤ç¡ÄÊÆÄÅ¸¼»Õ¡ßHANA¤Î¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤ò¥Á¥é¸«¤»
¡¡Æ±¶Ê¤Ï¡¢·à¾ìÈÇ¡Ø¥Á¥§¥ó¥½¡¼¥Þ¥ó ¥ì¥¼ÊÓ¡Ù¤Î¼çÂê²Î¡£±Ç²è¤Î¥Ò¥Ã¥È¤È¤È¤â¤Ë¹ñÆâ³°¤Ç¹â¤¯»Ù»ý¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë³Ú¶Ê¤Ç¡¢½é¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤ËÂç¤¤ÊÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤Ã¤¿¡£
¡¡¥É¥é¥Þ»ÅÎ©¤Æ¤Î±é½Ð¤ÇËë¤ò³«¤±¡¢ÅÅÏÃ¥Ü¥Ã¥¯¥¹¤ÎÃæ¤«¤é¥¹¥¿¡¼¥È¡£¼õÏÃ´ï¤«¤é¤Ï¡¢·à¾ìÈÇ¡Ø¥Á¥§¥ó¥½¡¼¥Þ¥ó ¥ì¥¼ÊÓ¡Ù¤Î¥¨¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¥Æ¡¼¥Þ¤Ç¤¢¤ë±§Â¿ÅÄ¥Ò¥«¥ë¤È¤Î¥³¥é¥Ü³Ú¶Ê¡ÖJANE DOE¡×¤¬Î®¤ì¡¢¤½¤³¤«¤é¥À¥ó¥µ¡¼¤ò°ú¤Ï¢¤ì¤Æ¤Î¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ø¤ÈÅ¸³«¤·¤¿¡£
¡¡Âç¤ß¤½¤«¹±Îã¡ØÂè76²óNHK¹ÈÇò²Î¹çÀï¡Ù¡Ê¸å7¡§20¡Á11¡§45¢¨ÃæÃÇ¥Ë¥å¡¼¥¹¤¢¤ê¡¡Áí¹ç¤Û¤«¡Ë¡£ÊüÁ÷100Ç¯¤ÎÀáÌÜ¤È¤Ê¤ëº£Ç¯¤Î¥Æ¡¼¥Þ¤Ï¡Ö¤Ä¤Ê¤°¡¢¤Ä¤Ê¤¬¤ë¡¢Âç¤ß¤½¤«¡£¡×¡£°½À¥¤Ï¤ë¤«¤Ï2013Ç¯¡¢15Ç¯¡¢19Ç¯¤ËÂ³¤6Ç¯¤Ö¤ê4²óÌÜ¡¢ÍµÈ¹°¹Ô¤Ï2023Ç¯¡¢24Ç¯¤ËÂ³¤3Ç¯Ï¢Â³3²óÌÜ¡¢º£ÅÄÈþºù¤Ï¼«¿È½é¡¢ÎëÌÚÆàÊæ»Ò¥¢¥Ê¤Ï2024Ç¯¤ËÂ³¤2²óÌÜ¤Î¹ÈÇò»Ê²ñ¤È¤Ê¤ë¡£