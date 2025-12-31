É½»æ¤ò¾þ¤Ã¤¿anan¤Ï½ÅÈÇ¡ª ËÌ³¤Æ»ÆüËÜ¥Ï¥à¥Õ¥¡¥¤¥¿¡¼¥º¡ÖÈ¿¶Á¤ò´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡×
¡Øanan¡ÙÁÏ´©50¼þÇ¯¤òµÇ°¤·¤Æ¡¢2020Ç¯¤Ë¥¹¥¿¡¼¥È¤·¤¿¡Öanan AWARD¡×¡£10·î15Æü¤ËGinza Sony Park¤Ë¤Æ³«ºÅ¤·¤¿¡Öanan AWARD 2025¡×¤è¤ê¡¢ËÌ³¤Æ»ÆüËÜ¥Ï¥à¥Õ¥¡¥¤¥¿¡¼¥º¤òÂåÉ½¤·¤Æ¡¢¿åÃ« ½ÖÁª¼ê¡¢ÅÄµÜÍµÎÃÁª¼ê¤Î¥³¥á¥ó¥È¤ò¤ªÆÏ¤±¡ª
¼ø¾ÞÍýÍ³
anan award 2025
¿·¾±¹ä»Ö´ÆÆÄ¤¬½¢Ç¤¤·¤Æ°ÊÍè¡¢¥Á¡¼¥à¤Ï¸«»ö¤Ê¤Þ¤Ç¤Î±¦¸ª¾å¤¬¤ê¤ÎÀ®Ä¹¤ò¿ë¤²¡¢2024Ç¯¡¢2025Ç¯¥·¡¼¥º¥ó¤Ï¡¢2Ç¯Ï¢Â³¥Ñ¡¦¥ê¡¼¥°2°Ì¤Ø¤ÈÌö¿Ê¡£¥Á¡¼¥àÁ´°÷¤ÇÌîµå¤òÌû¤·¤ß¡¢Á´ÎÏ¤Ç¥×¥ì¡¼¤¹¤ë»Ñ¤¬¡¢´¶Æ°¤È¶½Ê³¤ò¸Æ¤Ó¤Þ¤·¤¿¡£¤µ¤é¤Ê¤ëÈôÌö¤ò´üÂÔ¤·¤Æ¡¢¾Þ¤ò¤ªÂ£¤ê¤·¤Þ¤¹¡£
Âç¹Ò³¤¤òÂÎ¸½¤¹¤ë³èÌö¤Ç¡¢Ç®Æ®¤ò·«¤ê¹¤²¤¿°ìÇ¯¤Ë
2025Ç¯¤Ï¿·¾±¹ä»Ö´ÆÆÄ¤Î¤â¤ÈÍ¥¾¡Áè¤¤¤ò·«¤ê¹¤²¡¢¥Á¡¼¥à¤È¤·¤Æ9Ç¯¤Ö¤ê¤Î¥·¡¼¥º¥ó80¾¡°Ê¾åÃ£À®¤È¤¤¤¦¸«»ö¤ÊÀ®ÀÓ¤ò»Ä¤·¤¿ËÌ³¤Æ»ÆüËÜ¥Ï¥à¥Õ¥¡¥¤¥¿¡¼¥º¤Î³§¤µ¤ó¡£anan¤Ç¤Ï2025Ç¯3·îÈ¯Çä¤Î¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥¨¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤Ç¥×¥íÌîµåµåÃÄ¤È¤·¤Æ½é¤á¤Æ¤ÎÉ½»æ¤ò¾þ¤ê¡¢°ÛÎã¤Î½ÅÈÇ¤Ë¡£¡Öanan AWARD 2025 ¥¢¥¹¥ê¡¼¥ÈÉôÌç¡×¤ò¼õ¾Þ¤·¤¿ËÌ³¤Æ»ÆüËÜ¥Ï¥à¥Õ¥¡¥¤¥¿¡¼¥º¤òÂåÉ½¤·¤ÆÅÄµÜÍµÎÃÁª¼ê¡¢¿åÃ«½ÖÁª¼ê¤¬ÆÃÊÌ¤Ë±ÇÁü¤ÇÅÐ¾ì¡£
ÅÄµÜÍµÎÃÁª¼ê¡¢¿åÃ«½ÖÁª¼ê¤ÎÅÐ¾ì¥·¡¼¥ó¤Ï45:17¤«¤é
ÅÄµÜÁª¼ê¤¬¡Ö½é¤á¤Æ¤Î»£±Æ¤ÇÁÇÅ¨¤Ê¾Þ¤ò¤¤¤¿¤À¤±¤Æ´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¡×¤È¼õ¾Þ¤Î´î¤Ó¤ò¥³¥á¥ó¥È¤·¡¢¡Ö»£±Æ¤¬½é¤á¤Æ¤Ç¡¢¤¿¤¯¤µ¤ó»£¤é¤ì¤ë¤³¤È¤Ë´·¤ì¤Æ¤Ê¤¯¤Æ¡£¤Á¤ç¤Ã¤È¶ÛÄ¥¤·¤Þ¤·¤¿¤±¤É¡¢³Ú¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡×¤È»£±Æ¤ò¿¶¤êÊÖ¤ë¡£¿åÃ«Áª¼ê¤Ï¡ÖºÇ½é¤ÏÃÑ¤º¤«¤·¤µ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢»¨»ï¤ÎÀ¤³¦´Ñ¤ËÆþ¤ê¹þ¤ó¤Ç¤¤¤«¤Ê¤¤¤È¤¤¤¤¤â¤Î¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤¤È´¶¤¸¤Æ¡¢¥â¥Ç¥ë¤Ë¤Ê¤ê¤¤Ã¤Æ¡£ËÜÅö¤Ë¤¤¤¤ÊÙ¶¯¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤È¥â¥Ç¥ë¤È¤·¤Æ¤ÎÁÇ¼Á¤â¥Ð¥Ã¥Á¥ê¤Ê¥³¥á¥ó¥È¤ò¡£
ºÇ¸å¤ËÅÄµÜÁª¼ê¤¬¡Ö¤³¤ì¤«¤é¤âËÍ¤¿¤Á¤ò±þ±ç¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤È´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¡×¤ÈÇÛ¿®¤ò¤´Í÷¤Î³§ÍÍ¤Ë¸Æ¤Ó¤«¤±¤ë¤Î¤âËº¤ì¤Ê¤¤¡£¿åÃ«Áª¼ê¤Ï½é¿´¤òÂçÀÚ¤ËÌîµå¤È¿¿·õ¤Ë¸þ¤¹ç¤¤¤¿¤¤¤È¤¤¤¦¤Þ¤Ã¤¹¤°¤ÊÁÛ¤¤¤òÏÃ¤·¤Æ¤«¤é¡¢¡Ö¤³¤ì¤«¤é¤Ï¸Ä¿ÍÅª¤ËÉ½»æ¤ò¾þ¤ì¤ë¤è¤¦¤ÊÁª¼ê¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¡Ê¾Ð¡Ë¡×¤È¡¢º£¸å¤ÎÅ¸Ë¾¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÁÖ¤ä¤«¤Ê¾Ð´é¤òÇÁ¤«¤»¤Ê¤¬¤é¸ì¤Ã¤¿¡£
🐼 ¶â¤Î¥Ñ¥ó¥À¤ò¼õ¤±¼è¤Ã¤Æ
¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î¿Í¤«¤é¤ÎÈ¿¶Á¤ò´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡£º£¸å¤âÉ½»æ¤ò¾þ¤ì¤ë¤¯¤é¤¤¤Î¡¢Ìîµå¤ò¤·¤¿¤¤
¡Öº£²ó¡¢ÁÇÅ¨¤Ê¾Þ¤ò¤¤¤¿¤À¤±¤Æ¤¦¤ì¤·¤¤¤Ç¤¹¡ª É½»æ¤ò¾þ¤Ã¤¿anan¤¬½Ð¤ë¤È¤¡¢ÃÏ¸µ¤ÎÍ§Ã£¤ò´Þ¤á¤Æ¤¤¤í¤ó¤Ê¿Í¤«¤éÏ¢Íí¤ò¤â¤é¤Ã¤Æ¡¢¤½¤·¤Æ¼ÂºÝ¤Ë¤¿¤¯¤µ¤ó¤ÎÊý¤ËÇã¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤¡ÄËÍ¼«¿È¤¹¤´¤¯È¿¶Á¤ò´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡×¡ÊÅÄµÜÁª¼ê¡Ë¡£¡Ö¡È½ÅÈÇ¡É¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ÈÊ¹¤¤¤Æ¡¢ÂçÊÑ¤Ê¤³¤È¤ËÄ©Àï¤µ¤»¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¤ó¤À¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£º£¸å¥½¥í¤Ç¤ÎÉ½»æ¤â¡¢¤¼¤Ò¤ä¤Ã¤Æ¤ß¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£¸Ä¿Í¤Ç¾þ¤é¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¤Ë¤Ï¡¢¤½¤ì¤À¤±¤ÎÁª¼ê¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤±¤ì¤Ð¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡¢ÌîµåÌÌ¤Ç¤½¤¦¤¤¤¦¤È¤³¤í¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤â¤Á¤í¤ó¡¢¥Ó¥¸¥å¥¢¥ëÌÌ¤â´èÄ¥¤ê¤Þ¤¹¡Ê¾Ð¡Ë¡×¡Ê¿åÃ«Áª¼ê¡ËËÌ³¤Æ»ÆüËÜ¥Ï¥à¥Õ¥¡¥¤¥¿¡¼¥º
¤Û¤Ã¤«¤¤¤É¤¦¤Ë¤Ã¤Ý¤ó¥Ï¥à¥Õ¥¡¥¤¥¿¡¼¥º¡¡ÆüËÜ¥×¥íÌîµå¡ÊNPB¡Ë¥Ñ¥·¥Õ¥£¥Ã¥¯¡¦¥ê¡¼¥°½êÂ°¤Î¥×¥íÌîµåµåÃÄ¡£ËÌ³¤Æ»ËÌ¹Åç»Ô¤Ë¤¢¤ë¡Ö¥¨¥¹¥³¥ó¥Õ¥£¡¼¥ë¥ÉHOKKAIDO¡×¤òËÜµòÃÏ¤È¤¹¤ë¡£2026Ç¯¥·¡¼¥º¥ó¡¢Èá´ê¤Î¥ê¡¼¥°Í¥¾¡¤òÌÜ»Ø¤¹¡£
¼Ì¿¿¡¦À¾»³ÏÂ´õ¡¡Á¾²æÌÀ¹°¡Êstudio SHIKAKU¡Ë¡¡Ê¸¡¦Ê¡ÅÄ·Ã»Ò
anan 2477¹æ¡Ê2025Ç¯12·î26ÆüÈ¯Çä¡Ë¤è¤ê