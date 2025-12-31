ºÇ¸å¤ÎÈ¢º¬±ØÅÁ¤Ø¡ÖÅöÊ¬ÇË¤é¤ì¤Ê¤¤¤°¤é¤¤¤Î¶è´Ö¿·¤ò¡×ºÇ¶¯¤È¾Î¤µ¤ì¤ë¡È±ØÅÁÃË¡É¤Îµ°À× ÀÄ³Ø¼ç¾¡¦¹õÅÄÄ«Æü¡Ê²¬»³¡Ë¡ÚÃÏ¸µ¶É¤¬¸«¤¿①¡Ö¤³¤ì¤Á¤ç¤Ã¤È½ª¤ï¤Ã¤¿¤«¤Ê¡×¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿½é¤ÎÈ¢º¬Ï©¡Û
¡ÖÍ¥¾¡¤ÏÀäÂÐ¾ò·ï¡×¤½¤·¤Æ¡¢Ã¯¤Ë¤â¡ÖÉé¤±¤ë¤Ä¤â¤ê¤Ï¤Ê¤¤¡×
£±·î£²Æü¡¦£³Æü¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤ëÈ¢º¬±ØÅÁ¤Ë¸þ¤±¤¿Ã±ÆÈ¥¤¥ó¥¿¥Ó¥åー¡£
ÀÄ»³³Ø±¡Âç³Ø4Ç¯¡¢Î¦¾å¶¥µ»Éô¤Î¼ç¾¤Ç¥¨ー¥¹¤Î¹õÅÄÄ«ÆüÁª¼ê¤Ï¡¢¼«¿ÈºÇ¸å¤È¤Ê¤ëÈ¢º¬¤Ë¸þ¤±ÎÏ¶¯¤¤·è°Õ¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
¡Ê¹õÅÄÄ«Æü Áª¼ê)¡Ú²èÁü①¡Û
¡ÖÍ¥¾¡¤ÏÀäÂÐ¾ò·ï¤«¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡ÄËÜÅö¤ËÍ¥¾¡¤Ç¤¤Ê¤¤ã°ÕÌ£¤¬¤Ê¤¤¤°¤é¤¤¤Îµ¤»ý¤Á¤ÇÄ©¤ó¤Ç¤¤¤¤¿¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡×
¡Êµ¼Ô¡Ë
¡Ö¼«Ê¬¤È¤·¤Æ¤âÃ¯¤Ë¤âÉé¤±¤Ê¤¤¤°¤é¤¤¤Î¡©¡×
¡Ê¹õÅÄÄ«Æü Áª¼ê)
¡Ö¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡£Éé¤±¤ë¤Ä¤â¤ê¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡×
³ØÀ¸»°Âç±ØÅÁ¤Ï¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ë£¸²óÁö¤ê¡¢¶è´Ö¾Þ³ÍÆÀ¤Ï£µ²ó¡¢¶è´Ö¿·µÏ¿¤Ï£´²ó¡£ºÇ¤â½ç°Ì¤¬°¤¯¤Æ¶è´Ö£³°Ì¤È¤¤¤¦³ØÀ¸Î¦¾å³¦¤Ç¤Ï¥È¥Ã¥×¥é¥ó¥Êー¤Î£±¿Í¡£¤·¤«¤·ºÇ½é¤«¤é¡¢¾ï¤Ë¶¯¤¤·è°Õ¤äÌÜÉ¸¤ò¸ý¤Ë¤¹¤ëÁª¼ê¤È¤¤¤¦¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
ÈôÌö¤·¤¿Âç³Ø2Ç¯
Ãæ³Ø¹»¤Þ¤Ç¥Ð¥¹¥±Éô¤À¤Ã¤¿¹õÅÄÁª¼ê¡£
²¬»³¸©¤Î¶ÌÌî¸÷Æî¹â¹»¤ÇÎ¦¾åÉô¤ËÆþ¤ë¤È¡¢3000¥áー¥È¥ë¾ã³²¤Ç¥¤¥ó¥¿ー¥Ï¥¤½àÍ¥¾¡¤ÈÀ¤Âå¥È¥Ã¥×¥é¥ó¥Êー¤Î£±¿Í¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡Ú²èÁü②¡Û¡£
¡Ú²èÁü②¡Û¶ÌÌî¸÷Æî¹â¹»»þÂå¤Î¹õÅÄÁª¼ê
¤½¤·¤ÆÀÄ»³³Ø±¡Âç³ØÎ¦¾å¶¥µ»Éô¤Ø¡££±Ç¯»þ¡¢»°Âç±ØÅÁ¤Ç¤Î½ÐÁö¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢£²Ç¯¤Ë¤Ê¤ë¤È¤½¤ÎÂ¸ºß´¶¤ÏÁý¤·¤Æ¤¤¤¯¡£½Ð±À±ØÅÁ£²¶è¤Ç¶è´Ö¾Þ¡¢Á´ÆüËÜÂç³Ø±ØÅÁ¤Ç¶è´Ö£²°Ì¤È¤¤¤¤Ê¤êÂ¸ºß´¶¤ò¼¨¤¹¤È¡¢È¢º¬±ØÅÁ¤Î²Ö¤Î£²¶è¤Ç7¿ÍÈ´¤¡£
Á¯¤ä¤«¤Ê¶è´Ö¾Þ¤ÇÀÄ³Ø¤ÎÍ¥¾¡¤ËÂç¤¤¯¹×¸¥¤·ÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡Ú²èÁü③¡Û¡£
½é¤á¤Æ¡©¤Î¥µ¥¤¥ó¤Ï¶Ã¤¤Î¤â¤Î¤À¤Ã¤¿
£²£°£²£´Ç¯£±·î¡£½é¤á¤Æ¤ÎÈ¢º¬¤ò½ª¤¨¤¿¹õÅÄÁª¼ê(Åö»þ£²Ç¯À¸)¤¬ÃÏ¸µ¡¦²¬»³»Ô¤Ëµ¢¶¿¤·¤¿¤È¤¡¢½é¤á¤Æ¼èºà¤µ¤»¤Æ¤â¤é¤¦¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
Êì¹»¤Ç¤¢¤ë¶ÌÌî¸÷Æî¹â¹»¤ÎÎ¦¾åÉô¤Î²¸»Õ¤Ë°§»¢¤ò¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢Îý½¬¾ì½ê¤Î²¬»³¸©Áí¹ç¥°¥é¥¦¥ó¥É¤ÇÂÔ¤Á¹ç¤ï¤»¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¡Ä¿Í¤À¤«¤ê¤¬¤Ç¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¸«¤¨¤¿¡Ú²èÁü④¡Û¡£
¤Ê¤ó¤ÈÃÏ¸µ¤ÎÃæ³Ø¹»¤ÎÎ¦¾åÉô°÷¤é¤¬Îó¤òºî¤ê¹õÅÄÁª¼ê¤Ë¥µ¥¤¥ó¤òµá¤á¤Æ¤¤¤¿¤Î¤À¡£µá¤á¤é¤ì¤ë¤¬¤Þ¤Þ¡¢¥·¥åー¥ºÂÞ¤Ê¤É¤Ë¾Ð´é¤Ç¥µ¥¤¥ó¤ò½ñ¤¯¹õÅÄÁª¼ê¡£¤·¤«¤·¼ê¸µ¤ò¸«¤Æ¤ß¤ë¤È½ñ¤«¤ì¤Æ¤¤¤¿¤Î¤ÏÜ´½ñ¤Ç¡Ö¹õÅÄÄ«Æü¡×¡£¤µ¤Ê¤¬¤é»ý¤ÁÊª¤Ø¤Î¡ÈÌ¾Á°½ñ¤¡É¤Î¤è¤¦¤À¤Ã¤¿¡Ú²èÁü⑤¡Û¡£
¡Ê¹õÅÄÁª¼ê¡Ë
¡Ö¤³¤ó¤Ê¹ÔÎó¤Ë¤Ê¤ë¤È¤Ï»×¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£¡×
¡Êµ¼Ô¡Ë
¡Ö¥µ¥¤¥ó¤¬Ü´½ñ¤Ç¤¹¤¬¡Ä¡×
¡Ê¹õÅÄÁª¼ê¡Ë
¡Öºî¤Ã¤Æ¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¥µ¥¤¥ó¤Ê¤ó¤Æ½ñ¤¯¤³¤È¤Ê¤¤¤«¤é¾Ð¡×È¢º¬±ØÅÁ¡¦²Ö¤Î£²¶è¤Ç¶è´Ö¾Þ¡¢¤µ¤é¤Ë¤Ï¶¯¹ë¡¦ÀÄ³Ø¥¨ー¥¹¤Ø¤Î¼èºà¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¿ôÆüÁ°¤«¤é¤â¤Î¤¹¤´¤¯¶ÛÄ¥¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¤Û¤ó¤ï¤«¤È¤·¤¿¥àー¥É¤Ë¤È¤Æ¤â°Â¿´¤·¤¿¤Î¤ò³Ð¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ú²èÁü⑥¡Ûº£¤Ç¤Ï¥ì¥¢¡ª¡©½é´ü¤Î¥µ¥¤¥ó
¼Â¤Ï¡Ö¤³¤ì¤Á¤ç¤Ã¤È½ª¤ï¤Ã¤¿¤«¤Ê¡×¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿½é¤ÎÈ¢º¬Ï©
¤½¤·¤Æ¡¢½é¤á¤Æ¤Î¥¤¥ó¥¿¥Ó¥åー¡£È¢º¬2¶è¤ÎÁö¤ê¤ò¿¶¤êÊÖ¤Ã¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¡£
¡Ê¹õÅÄÁª¼ê¡Ë
¡Ö¤É¤ì¤À¤±¿¶¤ê¹Ê¤Ã¤ÆÁ°¤Èº¹¤òµÍ¤á¤Æ3¶è¤ËÅÏ¤»¤ë¤«¤ò¹Í¤¨¤ÆÁö¤ê¤Þ¤·¤¿¡×
¡Êµ¼Ô¡Ë
¡ÖÁö¤ê½ª¤ï¤Ã¤¿¸å¤ÎµÏ¿¤ò¸«¤Æ¤É¤¦»×¤¤¤Þ¤·¤¿¤«¡×
¡Ê¹õÅÄÁª¼ê¡Ë¡Ú²èÁü⑦¡Û
¡Ö¤â¤¦¤Ó¤Ã¤¯¤ê¤·¤Þ¤·¤¿¤ÍËÜÅö¤Ë¡£¤¨¡¢¶è´Ö¾Þ¤À¤Ã¤¿¤Î¡©¤ß¤¿¤¤¤Ê¡£Á°È¾Í¾Íµ¤ò»ý¤Ã¤ÆÆþ¤Ã¤Æ¡¢¸åÈ¾¾å¤²¤ë¤È¤¤¤¦¥ìー¥¹¥×¥é¥ó¤òÎ©¤Æ¤Æ¤Ï¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢Á°È¾¤Ï¤à¤·¤íÁ´Á³¥Úー¥¹¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¯¤Æ¡Ø¤³¤ì¤Á¤ç¤Ã¤È½ª¤ï¤Ã¤¿¤«¤Ê¡Ù¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤¯¤é¤¤¤Îµ¤»ý¤Á¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç(¾Ð)ËÜÅö¤Ë½ª¤ï¤Ã¤ÆµÏ¿¤òÊ¹¤¤¤¿»þ¤Ë¤Ï¶Ã¤¤Ç¤·¤¿¤Í¡×
¥ìー¥¹Ãæ¤Ë¤Ï¤Á¤ç¤Ã¤È¤·¤¿Æ°ÍÉ¤â¤¢¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤·¡¢¤½¤â¤½¤â¶è´Ö¾Þ¤ä¥¿¥¤¥à¤ÎÌÜÉ¸¤ÏÎ©¤Æ¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£º£¤Î¹õÅÄÁª¼ê¤Î»Ñ¤«¤é¤Ï¹Í¤¨¤â¤Ä¤«¤Ê¤¤¡£¤¿¤À¡¢¸åÈ¾¤ÎÁö¤ê¤Ë¤Ï¼ê¤´¤¿¤¨¤ò´¶¤¸¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡Ê¹õÅÄÁª¼ê¡Ë
¡Ö¸¢ÂÀºä¤ËÆþ¤Ã¤ÆÆ°¤¤¬ÎÉ¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤«¤Ê¡©¤È¤¤¤¦¤Î¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡Ä¤â¤·¤«¤·¤¿¤é¡Ø¤³¤ì¤Ï·ë¹½¤¤¤±¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¤Ê¡Ù¤È¤â¤Á¤ç¤Ã¤È»×¤¤¤Ä¤Ä¡£ºÇ¸å¤Î¸ÍÄÍ¤ÎÊÉ¤ÏËÜÅö¤Ë¥¥Ä¤¯¤ÆÁ´Á³³Ð¤¨¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤Í(¾Ð)¡×
¹õÅÄÁª¼ê¤Î¥ìー¥¹¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Îµ²±¤¬¤ä¤äÛ£Ëæ¤ËÊ¹¤³¤¨¤ë¤Î¤Ï¡¢ÆÈÆÃ¤¹¤®¤ë¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ë¤¢¤ë¡£º£¤Ç¤³¤½Î¦¾å¥Õ¥¡¥ó¤Î´Ö¤Ç¤ÏÃÎ¤é¤ì¤¿»ö¼Â¤À¤¬¡¢Åö»þ¤ÏÂç¤¤Ê¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥È¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£
ÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¶Ã¤¤Î¥ìー¥¹¥¹¥¿¥¤¥ë
¡Ê¹õÅÄÁª¼ê¡Ë¡Ú²èÁü⑧¡Û
¡Ö¥ìー¥¹¤Î»þ¤ËËÍ¤ÏÏÓ»þ·×¤ò¤Ä¤±¤ÆÁö¤é¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡£¡×
¡Êµ¼Ô¡Ë
¡Ö¤Ê¤¼¤Ç¤¹¤«¡©¡×
¡Ê¹õÅÄÁª¼ê¡Ë
¡Ö¥é¥Ã¥×¥¿¥¤¥à¤È¤«µ¤¤Ë¤·¤ÆÁö¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤é¡¢Â®¤¯¤Æ¤âÃÙ¤¯¤Æ¤â¤½¤ó¤Ê¤Ë¤¤¤¤Êý¸þ¤Ë¤ÏÆ¯¤«¤Ê¤¤¡£(»þ·×¤ò)¤Ä¤±¤Æ¤¤¤Ê¤¯¤Æ¤â¡¢¤¤Ä¤¤¤«¤¤Ä¤¯¤Ê¤¤¤«¥®¥ê¥®¥ê¤Î¥é¥¤¥ó¤ÇÁö¤Ã¤Æ¤¤¤ì¤Ð³ä¤È¤¤¤¤Áö¤ê¤Ï¤Ç¤¤ë¤Î¤Ç¡Ä¥¿¥¤¥à¤È¤«¤Ë¤Ï¼ü¤ï¤ì¤Ê¤¤¡£¡×
½ç°Ì¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¤À¤¬¡¢¡È¥¿¥¤¥à¡É¤ÎÂ®¤µ¤ò¶¥¤¦¤Î¤¬Î¦¾å¤Ë¤ª¤±¤ë¥ìー¥¹¤ÎÌÜÅª¤Ç¤¢¤ë¤Ï¤º¡£¤½¤Î¡È¥¿¥¤¥à¡É¤Ë¼ü¤ï¤ì¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤Ë¤È¤Æ¤â¶Ã¤¤¤¿¡£
(¹õÅÄÁª¼ê)
¡Ö¤½¤Î»þ¤Ë¼«Ê¬¤¬¤Ç¤¤ë°ìÈÖ¤¤¤¤Áö¤ê¤¬¤Ç¤¤ì¤Ð¤¤¤¤¤Î¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¡×
(µ¼Ô)
¡Ö´¶³Ð¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¤«¡©¡×
(¹õÅÄÁª¼ê)
¡Ö´¶³Ð¤Ç¤¹¤Í¡×
¡ÖÈ¢º¬¤Ç¤Ï¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¼«Ê¬¤¬»×¤¤ÉÁ¤¤¤¿ÄÌ¤ê¤ÎÁö¤ê¤¬¤Ç¤¤¿¤Î¤¬°ìÈÖ¤«¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡£ºÇ½é¤Î¤Û¤¦¤ÏÂç½¸ÃÄ¤ÎÃæ¤Ç¤È¤¤¤¦¥ìー¥¹±¿¤Ó¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢Â¾¤Î¿Í¤Î¥Úー¥¹¤À¤Ã¤¿¤ê¤È¤¤¤¦¤Î¤ËÏÇ¤ï¤µ¤ì¤º¤ËËÜÅö¤Ë¼«Ê¬¤Î°ìÈÖÁö¤ê¤ä¤¹¤¤¥Úー¥¹¤Ç¥ìー¥¹±¿¤Ó¤¬¤Ç¤¤¿¤È¤¤¤¦¤Î¤¬¡¢¼«Ê¬¤ÎÎÏ¤òºÇÂç¸Â°ú¤½Ð¤»¤¿Í×°ø¤À¤Ã¤¿¤Î¤«¤Ê¡×
ÉáÃÊ¤«¤é¡È´¶³Ð¡É¤ò¸¦¤®À¡¤Þ¤·¡¢¥³¥Ä¥³¥Ä¤ÈÎý½¬¤Ï¤¹¤ë¤¬ÌµÍý¤Ï¤·¤Ê¤¤¡£¤À¤«¤é¥±¥¬¤â¤Û¤È¤ó¤É¤»¤º¡¢Îý½¬¤â¤º¤Ã¤ÈÀÑ¤à¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£¤½¤·¤Æ¤½¤Î¡È´¶³Ð¡É¤Ç¡¢¥ìー¥¹ËÜÈÖ¤Ë¸þ¤±¤Æ¡È¹ç¤ï¤»¤ë¡É¥Ôー¥¥ó¥°Ç½ÎÏ¤â¹â¤¤¡£
¡ÖÅ·ºÍÈ©¡×¤È¾Î¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ë¤¬¡¢ËÜ¿Í¤Ï¡ÖÎý½¬¤¬ÀÑ¤á¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¤³¤½¤Î¥Ôー¥¥ó¥°¤Ç¤¢¤ê´¶³Ð¡×¤À¤È¡¢¡ÖºÍÇ½¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡×¤È¸ì¤ë¡£
¡ÖÉáÃÊ¤Ï¤È¤Æ¤â¥Þ¥¤¥Úー¥¹¡×Äï¤ÈËå¤¬¸ì¤ëÉáÃÊ¤Î¹õÅÄÁª¼ê
¡Ú²èÁü⑨¡ÛÃçÎÉ¤·£´¿Í¤¤ç¤¦¤À¤¤
¹õÅÄÁª¼ê¤Ï£´¿Í¤¤ç¤¦¤À¤¤¤ÎÄ¹ÃË¡Ú²èÁü⑨¡Û¡£¤³¤Î»þ(2024Ç¯1·î)¡¢¹õÅÄÁª¼ê¤ÎÄï¡¦Á³Áª¼ê¤Ï¶ÌÌî¸÷Æî¹â¹»¤Î£³Ç¯À¸¡£Á´¹ñ¹â¹»ÁíÂÎ¤Î3000¥áー¥È¥ë¾ã³²¤Ç·»¤ÈÆ±¤¸½àÍ¥¾¡¤ò²Ì¤¿¤·¤¿Áª¼ê¤À¡£
¤Þ¤¿Ëå¤ÎÏ»²ÖÁª¼ê¤Ï1500¥áー¥È¥ë¤ÇÁ´¹ñ¤òÀ©¤·¤¿µþ»³Ãæ³Ø¤Î£³Ç¯À¸¡£Ëö¤Ã»Ò¤Î»í²Î¤Á¤ã¤ó¤â¡¢¤«¤±¤Ã¤³¤¬¤È¤Æ¤âÂ®¤¤¤È¤¤¤¦¡£¹õÅÄÁª¼ê¤ÎÉáÃÊ¤ÎÍÍ»Ò¤òÊ¹¤¤¤Æ¤ß¤ë¤È¡Ä
¡Ú²èÁü⑩¡ÛËå¤ÎÏ»²ÖÁª¼ê
¡ÊÏ»²ÖÁª¼ê¡Ë¡Ú²èÁü⑩¡Û
¡ÖÉáÃÊ¤Ï¥Þ¥¤¥Úー¥¹¤Ç¼«Ê¬¤Î¤ä¤ê¤¿¤¤¤³¤È¤Ë½¸Ãæ¤·¤Æ¤¤¤ë´¶¤¸¡×
¡ÊÁ³Áª¼ê¡Ë
¡ÖËÍ¤¬¹â¹»£±Ç¯À¸¤Î»þ¤Ë(Ä«ÆüÁª¼ê¤Ï)¹â¹»£³Ç¯À¸¤Ç¡¢ËèÆüÄ«¤ÏÆ±¤¸ÅÅ¼Ö¤Ë¾è¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡£ËÍ¤Ï·ë¹½»þ´Ö¤ò¤¤Ã¤Á¤ê¤·¤¿¤¤¥¿¥¤¥×¤ÇÅÅ¼Ö¥®¥ê¥®¥ê¤È¤«¤Ï·ù¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£ºÇ½é¤Ï°ì½ï¤Ë±Ø¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢Ä«Æü¤ÏÅÅ¼Ö¤¬Íè¤ë¤ÈÆ±»þ¤Ë¥Ûー¥à¤Ë¾å¤¬¤ë¤°¤é¤¤¤Ç¡£¡×
¡Ê¹õÅÄÁª¼ê¡Ë¡Ö(¾Ð)¡×
¡ÊÁ³Áª¼ê¡Ë¡Ú²èÁü⑪¡Û
¡ÖËÍ¤Ï¥®¥ê¥®¥ê¤¬·ù¤Ê¤ó¤Ç¤¿¤Þ¤ËÃÖ¤¤¤Æ¹Ô¤Ã¤¿¤ê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¡×
¡Ê¹õÅÄÁª¼ê¡Ë
¡ÖËÍ¤Î½àÈ÷¤¬ÃÙ¤¯¤Æ¡Ä¡×
¡Ú²èÁü⑪¡ÛÆ±¤¸¶ÌÌî¸÷Æî¹â¹»»þÂå¤ÎÄ«ÆüÁª¼ê¡¦Á³Áª¼ê
ÉáÃÊ¤Ï¥Þ¥¤¥Úー¥¹¡£¤·¤«¤·Áö¤ë¤È¡Ö¤Þ¤ë¤ÇÊÌ¿Í¡×¤Ê¤Î¤À¤È¤¤¤¦¡£
¤½¤Î¥®¥ã¥Ã¥×¤â´Þ¤á¡ÖÀ¨¤¤¥é¥ó¥Êー¤À¤Ê¡Ä¡×ÁÇ¿Í¤Ê¤¬¤é´¶ÌÃ¤ò¼õ¤±¤¿»ä¤ÏºÇ¸å¡¢¹õÅÄÁª¼ê¤Ë¾Íè¤ÎÌ´¤òÌä¤¦¤È°Õ³°¤ÊÅú¤¨¤¬ÊÖ¤Ã¤Æ¤¤¿¡£
¡Ö¶ñÂÎÅª¤Ê¼«Ê¬¤Î¾ÍèÁü¤Ï¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡×
¸ÞÎØ¤Ê¤ÉÀ¤³¦¤ÎÉñÂæ¤òÌÜÉ¸¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦Åú¤¨¤òÍ½ÁÛ¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¤½¤ÎÍ½ÁÛ¤Ï³°¤ì¤¿¡£
¡Ê¹õÅÄÁª¼ê¡Ë
¡Ö¶ñÂÎÅª¤Ê¼«Ê¬¤Î¾ÍèÁü¤Ï¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡Ä¸ÞÎØ¤äÀ¤³¦¤Ç¡¢¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤ÏÁ´Á³¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡£ÉáÄÌ¤ËÂç³ØÀ¸¤Î´Ö¤ÏËÜÅö¤Ë¡¢¡Èº£Ç¯°Ê¾å¤ÎÁö¤ê¡É¤È¤¤¤¦¤Î¤òÍèÇ¯¡¢ºÆÍèÇ¯¤È¤·¤Æ¤¤¤±¤ì¤Ð¤¤¤¤¤Î¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤ÎÀè¤â¼Â¶ÈÃÄ¤ËÆþ¤Ã¤Æ¶¥µ»¤òÂ³¤±¤¿¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤Ï¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¼¡¤Î¥¹¥Æー¥¸¤Ç¼«Ê¬¤¬ºÇ¹â¤Î¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹¤¬¤Ç¤¤ë¾õÂÖ¤Ë¤¢¤ì¤Ð¤¤¤¤¤Î¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
À¤³¦¤ÎÉñÂæ¤Ë¤Ï¶½Ì£¤¬¤Ê¤¤¡¢¤¢¤¯¤Þ¤Ç¤â¡Ö¼«Ê¬¤Î¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹¤Î¸þ¾å¡×¤ò¤¤¤«¤ËÂ³¤±¤ë¤Î¤«¤ò¹Í¤¨¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤Î¤À¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¡Ê¹õÅÄÁª¼ê¡Ë¡Ú²èÁü⑬¡Û
¡Ö¿Í¤Îµ²±¤Ë»Ä¤ë¤è¤¦¤ÊÁö¤ê¤¬¤Ç¤¤ëÁª¼ê¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¤È¤Ï»×¤¤¤Þ¤¹¤Í¡×
¤³¤Î»þ¤Ë¤Ï¡Ö¥Þ¥é¥½¥ó½Ð¾ì¤âÁ´¤¯¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡×¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤¿¹õÅÄÁª¼ê¡£
¤Þ¤µ¤«¤³¤Î£±Ç¯¸å¡¢½é¥Þ¥é¥½¥ó¤ÇÆüËÜ³ØÀ¸µÏ¿¤ò¼ùÎ©¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¤Ê¤ó¤Æ¡¢Ì´¤Ë¤â»×¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
