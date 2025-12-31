¡Ô2026Ç¯·ëº§¤·¤½¤¦¤Ê·ÝÇ½¿Í¥«¥Ã¥×¥ëTOP10¡Õ¶¶ËÜ¡õÃæÀî¤é¥Ó¥Ã¥°¥«¥Ã¥×¥ë¤òÍÞ¤¨¤¿1°Ì¤Ï¡È10Ç¯°¦¡É¤Ç¡ÖÉ×ÉØÆ±Á³¤Î´Ø·¸¡×
¡¡2025Ç¯¤ÎÀµ·î¤Ë·ëº§¤òÈ¯É½¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢°ËÆ£º»è½¡¢¹ÂÃ¼½ßÊ¿¡¢WEST.¤Î¶Í»³¾È»Ë¤Ê¤É8ÁÈ¤Û¤É¡£Ç¯ÌÀ¤±¤Ï¤ª¤á¤Ç¤¿¤¤¥Ë¥å¡¼¥¹¤ÎÈ¯É½¤ä¥¹¥¯¡¼¥×¤¬Â¿¤¤¤¬¡¢¤¢¤Ê¤¿¤¬»×¤¦'26Ç¯¤Ë·ëº§¤·¤½¤¦¤Ê¡È·ÝÇ½¿Í¥«¥Ã¥×¥ë¡É¤Ï¡©
¡Ú·ë²Ì°ìÍ÷¡Û2026Ç¯¤Ë¡Ö·ëº§¤·¤½¤¦¡×·ÝÇ½¿Í¥«¥Ã¥×¥ëTOP10
¡¡¿Í¤ÎÎøÏ©¤Ë¤¢¤ì¤³¤ì¸À¤¦¤Î¤ÏÌµ¿è¤Ê¤¬¤é¤â¡¢¤ä¤Ï¤êµ¤¤Ë¤Ê¤ë¥Ó¥Ã¥°¥«¥Ã¥×¥ë¤ÎÌ¤Íè¡£·ëº§¤·¤¿¤éºÇ¤â½ËÊ¡¤µ¤ì¤ë¤À¤í¤¦¿Í¤¿¤Á¤Ï¨¡¡£
·ëº§¤·¤½¤¦¤Ê·ÝÇ½¿Í¥«¥Ã¥×¥ë¥é¥ó¥¥ó¥°
¡¡¤Þ¤º¤Ï10°Ì¡£½Ð²ñ¤¤¤Ï¥É¥é¥Þ¤Ç¤Î¶¦±é¡£'23Ç¯¤ÎÇ®°¦È¯³Ð»þÅÀ¤Ç¸òºÝ´ü´Ö¤Ï¤¹¤Ç¤Ë3Ç¯¤Ç¡¢'24Ç¯¤ËÇË¶ÉÊóÆ»¤â¤¢¤Ã¤¿¤¬¡¢¸½ºß¤â·ÑÂ³Ãæ¤È¤¤¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÔÂè10°Ì¡ÕÍÂ¼²Í½ã¡õ¹â¶¶³¤¿Í¡ÊKing ¡õ Prince¡Ë
¡Ö¥É¥é¥Þ¶¦±é¤Î¤È¤¤«¤é¤ª»÷¹ç¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¿¤Î¤Ç¡×¡Ê54ºÐ¡¦ÃËÀ¡Ë
¡Ö°ìÅÙ¤ÏÇË¶É¤È¤¤¤ï¤ì¤¿¤¬ºÆÅÙ¥«¥Ã¥×¥ë¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤½¤í¤½¤í¤«¤Ê¤È»×¤Ã¤¿¡×¡Ê81ºÐ¡¦ÃËÀ¡Ë
¡¡9°Ì¤Ï¡¢ÊóÆ»Á°¤Ë3ÅÙ¤Î¶¦±é·Ð¸³¤¬¤¢¤ê¡¢Ç®°¦ÊóÆ»»þ¤Ï4ÅÙÌÜ¤Î¶¦±éºî¤¬¤Á¤ç¤¦¤ÉÊüÁ÷Ãæ¡Ê'24Ç¯¡¦¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï¥É¥é¥Þ¡Ø¥¢¥ó¥á¥Ã¥È¡¡¤¢¤ëÇ¾³°²Ê°å¤ÎÆüµ¡Ù¡Ë¤À¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¸ø»ä¶¦¤ËÃçËÓ¡Ê¤à¤Ä¡Ë¤Þ¤¸¤¤¤Õ¤¿¤ê¡£
¡ÔÂè9°Ì¡Õ¿ùºé²Ö¡õ¼ãÍÕÎµÌé
¡Ö²Ö¤Á¤ã¤ó¤¬¹¥¤¤À¤«¤é¹¬¤»¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¡Ê58ºÐ¡¦½÷À¡Ë
¡ÖÊ·°Ïµ¤¤¬°ã¤¦¤±¤É°ì½ï¤Ë¤Ê¤ë¤È¤¤¤¤¤Ê¤È´¶¤¸¤¿¡×¡Ê40ºÐ¡¦½÷À¡Ë
¡¡Â³¤¤¤Æ8°Ì¤Ï¡¢'25Ç¯¤Î¡Ø24»þ´Ö¥Æ¥ì¥Ó¡Ù¡ÊÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ë¤Ë¤Æ¡¢ÃçÎÉ¤¯¥Á¥ã¥ê¥Æ¥£¡¼¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¤È¤·¤Æ¶¦±é¡£¤Õ¤¿¤ê¤Î°¦¤ÏÃÏµå¤ò¡Ä¡Ä¡©
¡ÔÂè8°Ì¡ÕÉÍÊÕÈþÇÈ¡õ±ÊÀ¥Î÷¡ÊKing ¡õ Prince¡Ë
¡Ö¤É¤Á¤é¤âÍî¤ÁÃå¤¤¤Æ¤¤¤Æ¤ª»÷¹ç¤¤¤À¤È´¶¤¸¤¿¡×¡Ê51ºÐ¡¦ÃËÀ¡Ë
¡ÖÉÍÊÕÈþÇÈ¤¬²ÈÄí¤ËÆþ¤ë»Ñ¤¬ÁÛÁü¤Ç¤¤ë¡×¡Ê68ºÐ¡¦½÷À¡Ë
¡ÖÁá¤á¤Ë¼ø¤«¤êº§¡×Í½ÁÛ¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï¡Ä
¡¡7°Ì¤Ï'25Ç¯¡¢¸òºÝ¤¬È¯³Ð¤·¤¿¥Ó¥Ã¥°¥«¥Ã¥×¥ë¡£Èà¤Î¤Û¤¦¤ÏÀ¤³¦¤òÉñÂæ¤Ë³èÆ°Ãæ¤Ç¡¢³¤³°¤Ç¤Î¥Ç¡¼¥ÈÊóÆ»¤â¡£¤Þ¤¿¡¢Á°²ó¤¬¡È¥¹¥Ô¡¼¥É¡Ö¼ø¤«¤êº§¡×¡É¤À¤Ã¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ê¡¢º£²ó¤â¤½¤ó¤ÊÍ½ÁÛ¤¬¡Ä¡Ä¡£
¡ÔÂè7°Ì¡Õ¹À¥¥¢¥ê¥¹¡õÀÖÀ¾¿Î
¡Ö¥¢¥ê¥¹¤µ¤ó¤Ë¹¬¤»¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¤«¤é¡×¡Ê29ºÐ¡¦½÷À¡Ë
¡Ö¤Ê¤ó¤È¤Ê¤¯Àª¤¤¤Ç¤½¤Î¤Þ¤ÞÆÍ¤ÃÁö¤ê¤½¤¦¡×¡Ê51ºÐ¡¦ÃËÀ¡Ë
¡ÖÁá¤á¤Ë¼ø¤«¤êº§¤·¤½¤¦¡×¡Ê48ºÐ¡¦½÷À¡Ë
¡¡Â³¤¤¤Æ6°Ì¡£¥¢¥¤¥É¥ë¤È¤Î·ëº§¤Ï¥ª¥¿¥¯¤ÎÌ´¡©¤½¤ó¤ÊÍýÁÛ¤ò³ð¤¨¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¥«¥Ã¥×¥ë¡£
¡ÔÂè6°Ì¡Õ»Ø¸¶è½Çµ¡õ¸¤»ôµ®¾æ¡Ê¤¢¤Ä¤Ò¤í¡Ë
¡Ö¸¤»ô¤µ¤ó¤Î»Ø¸¶¤µ¤ó¤ËÂÐ¤¹¤ëÇ®¤¤»×¤¤¤¬ÅÁ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¿¤«¤é¡×¡Ê57ºÐ¡¦ÃËÀ¡Ë
¡Ö¸¤»ô¤µ¤ó¤ÏÁ°¡¹¤«¤é»Ø¸¶¤µ¤ó¤ÎÂç¥Õ¥¡¥ó¤Ç¡¢¥°¥Ã¥º¤âÂ¿¤¯Çã¤¦¥¬¥ÁÀª¤Ê¤Î¤Ç¡¢¹¬¤»¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¤«¤é¡×¡Ê23ºÐ¡¦½÷À¡Ë
¡Ö¥Õ¥¡¥ó¤È¥¢¥¤¥É¥ë¤ÏÄ¹Â³¤¤·¤½¤¦¤À¤«¤é¡×¡Ê27ºÐ¡¦½÷À¡Ë
¡Ö»Ø¸¶»á¤Ï¥Æ¥ì¥Ó½Ð±é¤È¤¤¤¦¤è¤ê¤â¥Þ¥Í¡¼¥¸¥á¥ó¥È¤òËÜ¶È¤Ë¤·¡¢·ëº§¤Ë¸þ¤«¤¦¤Î¤Ç¤Ï¡©¡×¡Ê68ºÐ¡¦ÃËÀ¡Ë
¡¡¤³¤³¤«¤é¥Ù¥¹¥È5¡£·ëº§Á°Äó¤Î¸òºÝ¤¬Êó¤¸¤é¤ì¤¿¤Î¤Ï'24Ç¯¤Ç¡¢ÇË¶É¤«¤é¤Î¡ÈÉü±ï°¦¡É¡£¥°¥ë¡¼¥×¤Î³èÆ°¤òµ°Æ»¤Ë¾è¤»¤ë¤¿¤á¡È·ëº§¤Ï5Ç¯Éõ°õ¡É¤È¤âÊó¤¸¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Õ¤¿¤ê¤¬5°Ì¤Ë¡£
¡ÔÂè5°Ì¡ÕÇòÀÐËã°á¡õµÆÃÓÉ÷Ëá¡Êtimelesz¡Ë
¡ÖºÇ¶á¤Ï¸µ¤¢¤Î»öÌ³½ê¤Î¥¿¥ì¥ó¥È¤µ¤ó¤¿¤Á¤â²¿¿Í¤â·ëº§¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢·ëº§¤·¤Æ¤â¤¤¤¤¤È»×¤¦¡×¡Ê38ºÐ¡¦½÷À¡Ë
¡Ö¥é¥Ö¥é¥Ö¤Ê¥¤¥á¡¼¥¸¤¬¤¢¤ë¤«¤é¡×¡Ê40ºÐ¡¦½÷À¡Ë
¡¡10°Ì¤È5°Ì¤Î¡ÈÀèÇÚ¡É¤Ï¡¢¸åÇÚ¤ÈÆ±¤¸¤¯°ì»þ¤ÏÇË¶ÉÊóÆ»¤âÎ®¤ì¤¿¤¬Éü±ï¡£¶¦¤Ë½÷À¿Íµ¤¤Î¹â¤¤¥Ó¥Ã¥°¥«¥Ã¥×¥ë¤¬4°Ì¤Ë¡£¸òºÝÎò¤âÄ¹¤¤¤¬¡¢¤Ï¤¿¤·¤Æ¡Ä¡Ä¡£
¡ÔÂè4°Ì¡ÕµµÍüÏÂÌé¡õÅÄÃæ¤ß¤Ê¼Â
¡ÖÈþÃËÈþ½÷¤Ç¤ª»÷¹ç¤¤¤À¤«¤é¡×¡Ê44ºÐ¡¦½÷À¡Ë
¡Ö¤è¤ê¤òÌá¤·¤¿¤é¤·¤¤¤Î¤Ç¡ª¡ª¡×¡Ê75ºÐ¡¦ÃËÀ¡Ë
¡ÖÀ¤´Ö¤ÎÈ¿±þ¤¬ÌÌÇò¤½¤¦¤À¤«¤é¡×¡Ê28ºÐ¡¦½÷À¡Ë
¡ÖµµÍü¤¬»öÌ³½ê¤«¤éÆÈÎ©¤·¤¿¤«¤é¡×¡Ê35ºÐ¡¦ÃËÀ¡Ë
¡ÖÅÄÃæ¤µ¤ó¤¬¤Ê¤ó¤È¤Ê¤¯¤«¤ï¤¤¤½¤¦¤À¤«¤é¡×¡Ê57ºÐ¡¦½÷À¡Ë
¡¡3°Ì¤ÏÃÏÊý¥Ç¡¼¥È¤Ç¡È¸ø±à¤Ç¥¥¹¡É¡£ÇË¶ÉÀâ¤âÎ®¤ì¤ë¤Ê¤«¡¢¡È·ëº§½àÈ÷Ãæ¡É¤È¤âÅÁ¤¨¤é¤ì¤¿¡£
¡ÔÂè3°Ì¡Õ¶¶ËÜ´ÄÆà¡õÃæÀîÂç»Ö
¡ÖÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤«¤é»þ´Ö¤¬¤¿¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¿ÊÅ¸¤¬¤¢¤ê¤½¤¦¡×¡Ê48ºÐ¡¦ÃËÀ¡Ë
¡ÖÇ¯ËöÇ¯»Ï¤Î¤è¤¦¤Ê¹²¤¿¤À¤·¤¤»þ´ü¤Ë¥µ¥é¥Ã¤È·ëº§Êó¹ð¤·¤½¤¦¡×¡Ê53ºÐ¡¦½÷À¡Ë
¡ÖÈþÃËÈþ½÷¤ÇÊ¸¶ç¤Ê¤·¤Î¥«¥Ã¥×¥ë¤À¤«¤é¡×¡Ê39ºÐ¡¦½÷À¡Ë
¡Ö¤½¤ì¤¾¤ì¤Î±éµ»¥¹¥¿¥¤¥ë¤¬¹¥¤¤Ç¡¢¹¥´¶¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¡Ê43ºÐ¡¦ÃËÀ¡Ë
¡Ö¤É¤Á¤é¤â¹¥´¶¤¬»ý¤Æ¤ëÇÐÍ¥¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤¼¤Ò¤È¤â¹¬¤»¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤â¤é¤¤¤¿¤¤¤Î¤Ç¡×¡Ê53ºÐ¡¦ÃËÀ¡Ë
¡¡2°Ì¤Ï¹ñÌ±Åª½÷Í¥¤È¿Íµ¤¥¢¥¤¥É¥ë¤Î¥«¥Ã¥×¥ë¡£¤Õ¤¿¤ê¤Ï
¡¡'25Ç¯12·î31Æü¡¢¡Ø¹ÈÇò¡Ù¤òÉñÂæ¤Ë»Ê²ñ¼Ô¤È½Ð±é¼Ô¤È¤¤¤¦Î©¾ì¤Ç¶¦±é¤¹¤ë¡£
¡ÔÂè2°Ì¡Õ°½À¥¤Ï¤ë¤«¡õ¥¸¥§¥·¡¼¡ÊSixTONES¡Ë
¡Ö¤â¤¦°½À¥¤µ¤ó¤â¤è¤¤¤ªÇ¯¤Ê¤Î¤Ç¡£Áá¤¯¹¬¤»¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¤«¤é¡×¡Ê55ºÐ¡¦½÷À¡Ë
¡ÖÈà»á¤Î¿Æ¤Ë²ñ¤¤¤Ë³°¹ñ¤Ø¹Ô¤Ã¤¿¤È¤«ËÜÊª¤À¤È»×¤¦¡×¡Ê47ºÐ¡¦½÷À¡Ë
¡Ö°½À¥¤µ¤ó¤¬ÁÇÅ¨¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤¤Ã¤È¤³¤ÎÃËÀ¤â¤ª»÷¹ç¤¤¤À¤È»×¤Ã¤¿¤«¤é¡×¡Ê48ºÐ¡¦½÷À¡Ë
¡Ö°½À¥¤µ¤ó¤ÏÇ¯ÎðÅª¤Ë¤·¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤½¤¦¡×¡Ê44ºÐ¡¦ÃËÀ¡Ë
¡¡1°Ì¤ÏÌ¤º§¤ÎÃËÀ¥¢¥¤¥É¥ë¤È¤·¤Æ¡È±Ê±ó¤Î²¦»ÒÍÍ¡É¤È¤â¾Î¤µ¤ì¤ë¤³¤Î¿Í¡£¤ªÁê¼ê¤Ï'25Ç¯¡¢½êÂ°»öÌ³½ê¤òÂà½ê¤·¡¢·ÝÇ½³¦°úÂà¤È¤â¤¤¤ï¤ì¡¢·ëº§¤ÏÉÃÆÉ¤ßÃÊ³¬¡©
¡ÔÂè1°Ì¡ÕÆ²ËÜ¸÷°ì¡õº´Æ£¤á¤°¤ß
¡Ö¤â¤¦É×ÉØÆ±Á³¤Î´Ø·¸À¡×¡Ê36ºÐ¡¦½÷À¡Ë
¡Ö¤â¤¦¼«Ê¬¤Î¹¬¤»¤òÍ¥Àè¤·¤Æ¤¤¤¤¤È»×¤¦¡×¡Ê48ºÐ¡¦½÷À¡Ë
¡ÖÁêÊý¤ÎÆ²ËÜ¹ä¤¬·ëº§¤·¤¿¤³¤È¤Ç¡¢°ÊÁ°¤è¤ê¤â·ëº§¤Î¥Ï¡¼¥É¥ë¤¬²¼¤¬¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ë»×¤¦¤«¤é¡×¡Ê56ºÐ¡¦½÷À¡Ë
¡Ö10Ç¯°Ê¾å¸òºÝ¤·¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¡£¤Õ¤¿¤ê¤È¤â¤Ë¤ª¤ï¤»¤Æ¤¿¤·¡¢¸µÆ²ËÜ¥Õ¥¡¥ó¤À¤Ã¤¿¤±¤Éº£¤Ï¤É¤¦¤Ç¤â¤¤¤¤¤Ç¤¹¡¢¾¡¼ê¤Ë¤·¤í¤Ã¤Æ´¶¤¸¡ª¡×¡Ê53ºÐ¡¦½÷À¡Ë
¡Ö¤«¤Ê¤êÄ¹¤¤¤ªÉÕ¤¹ç¤¤¤ß¤¿¤¤¤Ê¤Î¤Ç¤½¤í¤½¤í¤±¤¸¤á¤ò¤Ä¤±¤Æ¤Û¤·¤¤¡£¼«Ê¬¤Ïº´Æ£¤µ¤ó¤Î¥Õ¥¡¥ó¤Ç¡¢Èà½÷¤Î¤¿¤á¤Ë¤â¤¼¤Ò¡×¡Ê55ºÐ¡¦ÃËÀ¡Ë
¡ÖÃË½÷¸òºÝ¤Ë¤¦¤ë¤µ¤¤¥¸¥ã¥Ë¡¼¥º¤Ç¥¹¥¥ã¥ó¥À¥ë¤âÆÃ¤Ë¤Ê¤¯´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¿¤Î¤À¤«¤é¡¢¤½¤í¤½¤í²ÈÄí¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤¤¤È»×¤¦¡×¡Ê49ºÐ¡¦½÷À¡Ë
¡¡¤Á¤Ê¤ß¤ËÀË¤·¤¯¤â¥Ù¥¹¥È10Æþ¤ê¤Ê¤é¤º¤Î¼¡ÅÀ¤Ï¡¢'25Ç¯¥á¥Ç¥£¥¢¤òÁû¤¬¤»¤¿±ÊÌî²ê°ê¡£ÉÔÎÑµ¿ÏÇÊóÆ»¸å¤Ëºä¸ý·òÂÀÏº¤È¤ÎÇ®°¦¤¬È¯³Ð¡£»öÌ³½êÈ¯É½¤Ë¤è¤ë¤ÈÇ®°¦¤Ï»ö¼Â¡¢¤·¤«¤·¡È²áµî¤Î¤³¤È¡É¤À¤Ã¤¿¤è¤¦¤À¤¬¡¢11°Ì¤Ë¡Ä¡Ä¡£