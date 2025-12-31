¸µ¥Ð¥ì¡¼ÆüËÜÂåÉ½¤ÎÀÐ°æÍ¥´õ¤µ¤ó¡¢Âè£±»Ò½÷»ù¤Î½Ð»ºÈ¯É½¡Ö¤ä¤Ã¤È²ñ¤¨¤¿´¶Æ°¤È°¦¤ª¤·¤µ¡×£²£³Ç¯¤Ë·ëº§
¡¡¸µ¥Ð¥ì¡¼¥Ü¡¼¥ë½÷»ÒÆüËÜÂåÉ½¤ÎÀÐ°æÍ¥´õ¤µ¤ó¤¬£³£±Æü¤Ë¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¤·¡¢Âè£±»Ò½÷»ù¤Î½Ð»º¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡¡¡Ö¤´Êó¹ð¡×¤ÈÂê¤·¤ÆÅê¹Æ¤·¡Ö¤³¤ÎÅÙ¡¢Âè°ì»Ò¤È¤Ê¤ë½÷¤Î»Ò¤ò½Ð»º¤·¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÊó¹ð¤·¡¢ÀÖ¤Á¤ã¤ó¤Î¼Ì¿¿¤ò¥¢¥Ã¥×¡£½Ð»ºÆü¤Ï£±£²·î£²£¹Æü¤Î¸áÁ°£´»þ£µ£³Ê¬¤Ç¡¢£³£³£°£¶¥°¥é¥à¤À¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡¡ÖÌµ»ö¤Ë¸µµ¤¤Ê»Ò¤¬»º¤Þ¤ì¤ÆÍè¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤ä¤Ã¤È²ñ¤¨¤¿´¶Æ°¤È°¦¤ª¤·¤µ¤ÇËþ¤¿¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÊì¿Æ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿´î¤Ó¤ò¤Ä¤Å¤ê¡¢¡Ö»ä¼«¿È¤Ï¤·¤Ã¤«¤ê¿ÈÂÎ¤ò²óÉü¤µ¤»¤ÆÌµÍý¤Ê¤¯»Ò°é¤Æ¤ò´èÄ¥¤ê¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£Ç¥¿±Ãæ¤Ï¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î±þ±ç¤Î¤ª¸ÀÍÕ¤ò¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ì¤«¤é¤âÃÈ¤«¤¯¸«¼é¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤¿¤é´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¡×¤È¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¡£¡ÖÂç¤¤¯¤Ê¤¡¡Á¤ì¡£ÎÉ¤¤¤ªÇ¯¤ò¤ª·Þ¤¨²¼¤µ¤¤¡×¤È¤Ä¤Å¤Ã¤¿¡£
¡¡ÀÐ°æ¤µ¤ó¤Ï½÷»Ò¥Ð¥ì¡¼¥Ü¡¼¥ë£²£°£±£¶Ç¯¥ê¥ª¡¢£²£±Ç¯Åìµþ¤ÎÎ¾¸ÞÎØÂåÉ½¤Ç¡¢£²£³Ç¯¤Ë¸½Ìò°úÂà¡£¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¤Ç¤ÏÅ·¼ÏÆü¡¢°ìÎ³ËüÇÜÆü¡¢Âç°Â¤¬½Å¤Ê¤ë¡ÈºÇ¶¯µÈÆü¡É¤À¤Ã¤¿£²£³Ç¯£¸·î£´Æü¤Ë·ëº§¤·¤¿¡£