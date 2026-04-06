6日（月）、V.LEAGUE WOMEN（Vリーグ女子）の東京サンビームズは、笛木彰監督の退任と伊藤真由実氏の監督就任をクラブ公式サイトで発表した。 2004年にグリーン・サポート・システムズ社内にて創部されたGSSサンビームズ（現・東京サンビームズ）。同社の代表取締役社長を務めていた笛木彰氏は2005年から同チームの監督に就任。その後は監督だけでなく、部長やコーチなどさ