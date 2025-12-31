¥æ¡¼¥¸¡¢Êì¤ËÊñÃúÆÍ¤ÉÕ¤±¤é¤ì¡Ö¤ªÁ°¤ò»¦¤·¤Æ»ä¤â»à¤Ì¡×Èó¹Ô¤Î²Ì¤Æ¤ÎÁÔÀä¿ÍÀ¸¤ò½é¹ðÇò
12·î30Æü¡Ê²Ð¡Ë¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¡Ø¤·¤¯¤¸¤êÀèÀ¸¡¡²¶¤ß¤¿¤¤¤Ë¤Ê¤ë¤Ê!!¡Ù¤Ë¥æ¡¼¥¸¤¬ÅÐ¾ì¤·¡¢¡Ö¥ä¥ó¥¡¼¤Ë¤Ê¤Ã¤ÆÊì¿Æ¤Ë»¦¤µ¤ì¤«¤±¤¿¡×¤È¤¤¤¦ÁÔÀä¤Ê²áµî¤ò¥Æ¥ì¥Ó½é¹ðÇò¤·¤¿¡£
¸½ºß¤Ç¤³¤½4¿Í¤Î»Ò¶¡¤ò»ý¤Ä¥Ñ¥Ñ¥¿¥ì¥ó¥È¤È¤·¤Æ³èÌö¤¹¤ë¥æ¡¼¥¸¤À¤¬¡¢¤½¤ÎÀ¸¤¤Î©¤Á¤ÏÇÈÍð¤ËËþ¤Á¤Æ¤¤¤ë¡£
¥¢¥á¥ê¥«¿Í¤ÎÉã¤ÈÆüËÜ¿Í¤ÎÊì¤Î´Ö¤ËÀ¸¤Þ¤ì¡¢ÍÄ¾¯´ü¤Ï¥¢¥á¥ê¥«¤Ç¡ÖÄ¶¥»¥ì¥Ö¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼¡×¤È¤·¤Æ¤ÎÀ¸³è¤òÁ÷¤Ã¤Æ¤¤¤¿¥æ¡¼¥¸¡£¤·¤«¤·5ºÐ¤ÇÎ¾¿Æ¤¬Î¥º§¡£Êì¤ÈÆó¿Í¡¢Åìµþ¡¦ÅìÂ¼»³¤Î¡Ö¥ª¥ó¥Ü¥í¾®²°¡×¤Ç¤ÎÄ¶¶ËÉÏÀ¸³è¤¬»Ï¤Þ¤ë¡£
Å¾¹»Àè¤Î¾®³Ø¹»¤Ç¤ÏÆüËÜ¸ì¤òÏÃ¤»¤º¡¢¤¤¤¸¤á¤ÎÉ¸Åª¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£Êì¤Ë¤â¤³¤ÎÇº¤ß¤ò¸À¤¨¤º¸ÉÆÈ¤òÊú¤¨¤Æ¤¤¤¿¾®³Ø3Ç¯À¸¤Î»þ¡¢Ìë¤Î¥³¥ó¥Ó¥Ë¤Ç½Ð²ñ¤Ã¤¿Ë½ÁöÂ²¤Ë¿Æ¶á´¶¤òÊú¤¤¤¿¤³¤È¤ò¤¤Ã¤«¤±¤Ë¡¢Èó¹Ô¤ÎÆ»¤Ø¤ÈÁö¤ë¡£
Ãæ³Ø»þÂå¤ÏÁÇ¹ÔÉÔÎÉ¤¬Â³¤¤¤¿¤³¤È¤ÇÂà³Ø½èÊ¬¤È¤Ê¤ê¡¢¹â¹»À¸¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤â¹¹À¸¤¹¤ë¤³¤È¤Ê¤¯¥ä¥ó¥¡¼¤ËÀ÷¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡£Êì¤Ï¥â¥Ç¥ë¶È¤ÎËµ¤é¡¢Â©»Ò¤ò¼«¿È¤ÈÆ±¤¸·ÝÇ½»öÌ³½ê¤ËÆþ¤ì¡¢¤Ê¤ó¤È¤«¹¹À¸¤µ¤»¤è¤¦¤ÈÉ¬»à¤À¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
16ºÐ¤Î»þ¡¢¥É¥é¥Þ¡Ø¤´¤¯¤»¤ó¡Ù¤Î¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤Ë¹ç³Ê¤¹¤ë¤È¤¤¤¦Å¾µ¡¤¬Ë¬¤ì¤ë¡£Êì¤¬¡Ö¤³¤ì¤ò¤¤Ã¤«¤±¤Ë¤¤¤¤Êý¸þ¤Ë¸þ¤«¤¦¡×¤È´üÂÔ¤·¤¿ÌðÀè¡¢¥æ¡¼¥¸¤ÏÂç¤·¤¯¤¸¤ê¤òÈÈ¤·¤¿¡£
°áÁõ¹ç¤ï¤»¤Î1½µ´ÖÁ°¡¢¼«¶È¼«ÆÀ¤Î¥Ð¥¤¥¯»ö¸Î¤Ç³«Êü¹üÀÞ¤òÉé¤¤¡¢1Ç¯´Ö¤ÎÆþ±¡¤òÍ¾µ·¤Ê¤¯¤µ¤ì¡¢¥É¥é¥Þ½Ð±é¤Ï¾ÃÌÇ¤·¤¿¡£
¥æ¡¼¥¸¤Ï¡ÖÉÂ±¡¤Î¥Ù¥Ã¥É¤Î¾å¤Ç¼«Ê¬¤¬½Ð¤ë¤Ï¤º¤À¤Ã¤¿¡Ø¤´¤¯¤»¤ó¡Ù¤ò¸«¤¿¡£²¶¤Ïº£ÉÂ±¡¤Ç¾ÍèÊâ¤±¤ë¤«¤É¤¦¤«¤â¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¡£¤â¤Î¤¹¤´¤¤Å·¤ÈÃÏ¤Îº¹¤ò´¶¤¸¤¿¡×¤ÈÅö»þ¤Î¿´¶¤ò¸ì¤ë¡£
¼«Ë½¼«´þ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¥æ¡¼¥¸¤Ï¡¢¤µ¤é¤Ë¥ä¥ó¥¡¼¤ÎÆ»¤ØÆÍ¤¿Ê¤ó¤À¡£¤¹¤ë¤È¡¢Êì¤Ï¡Ö¤³¤Î»Ò¤¿¤Á¡ÊÉÔÎÉÃç´Ö¡Ë¤È¤¢¤Ê¤¿¤Ë²¿¤Î¶¦ÄÌÅÀ¤¬¤¢¤ë¤Î¤«¡©¡×¤ÈÌä¤¦¡£¤³¤ì¤ËÂÐ¤·¡¢¥æ¡¼¥¸¤Ï¡ÖÊì»Ò²ÈÄí¡×¤ÈÅú¤¨¤¿¡£
¡ÖÊì¤ÏÉã¤¬¤¤¤Ê¤¯¤Æ¤â¼ä¤·¤¯¤Ê¤é¤Ê¤¤¤è¤¦¤ËÉ¬»à¤ËÅØÎÏ¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¡£Éã¤¬¤¤¤Ê¤¤¤³¤È¤ò¡ÊÈó¹Ô¤ËÁö¤ë¡ËÍýÍ³¤Ë¤µ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢ÀäË¾¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡×¡Ê¥æ¡¼¥¸¡Ë
¤½¤Î¸ÀÍÕ¤¬Ã×Ì¿½ý¤È¤Ê¤ê¡¢Êì¤Ï¡Ö¥æ¡¼¥¸¤Î¤³¤È¤Ï»à¤ó¤À¤È»×¤¦¤³¤È¤Ë¤¹¤ë¡×¤È¸À¤¤»Ä¤·¤Æ²È¤òµî¤ê¡¢²»¿®ÉÔÄÌ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¤·¤«¤·¡¢¤½¤ì¤«¤é1Ç¯°Ê¾å¤¬·Ð¤Ã¤¿¤¢¤ëÆü¡¢»ö·ï¤Ïµ¯¤¤¿¡£¼«Âð¤Ç¿²¤Æ¤¤¤¿¥æ¡¼¥¸¤¬¡¢ÂÎ¤Ë½Å¤µ¤ò´¶¤¸¤ÆÌÜ¤ò³«¤±¤ë¤È¡¢¤½¤³¤Ë¤ÏÇÏ¾è¤ê¤Ë¤Ê¤Ã¤ÆÊñÃú¤òÆÍ¤¤Ä¤±¤ëÊì¤Î»Ñ¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£
¡Ö¤ªÁ°¤ò»¦¤·¤Æ»ä¤â»à¤Ì¡×¡½¡½¡£Àº¿À¤Î¸Â³¦¤ò·Þ¤¨¤¿Êì¤Î¾×·â¤Î¹ÔÆ°¤Ë¡¢¥æ¡¼¥¸¤ÏÒôÓÍ¤ËÊñÃú¤ò¿¶¤êÊ§¤¤¡¢¡ÖÊì¿Æ¤Ï¤â¤¦µ¤»ý¤Á¤¬¼ý¤Þ¤é¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤³¤ì¤Ï¤Þ¤º¤¤¡×¤È·Ù»¡¤ò¸Æ¤ó¤À¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¤µ¤é¤Ë¥æ¡¼¥¸¤Ï¡¢¤½¤Î¤È¤¤ÎÊì¤Îµ¤»ý¤Á¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¡Ö¡Ø¤â¤¦ÌÀÆü¤Þ¤ÇÂÑ¤¨¤é¤ì¤Ê¤¤¡Ù¤È¸Â³¦¤Ë¤Ê¤ê¡¢¡Ø¼Ò²ñ¤ËÌÂÏÇ¤ò¤«¤±¤ëÂ©»Ò¤ò»Ä¤·¤Æ¼«Ê¬¤Ï»à¤Í¤Ê¤¤¡£Â©»Ò¤ò»¦¤·¤Æ¼«Ê¬¤â»à¤Ì¡Ù¤ÈËÍ¤ÎÉô²°¤Ë¾è¤ê¹þ¤ó¤À¤½¤¦¡×¤ÈÌÀ¤«¤¹¡£
¸½ºß¤Î¥Ñ¥Ñ¥¿¥ì¥ó¥È¤È¤·¤Æ¤Î´é¤«¤é¤ÏÁÛÁü¤â¤Ä¤«¤Ê¤¤¡¢¥æ¡¼¥¸¤Î¤¢¤Þ¤ê¤ËÀ¨»´¤Ê²áµî¤Ë¥¹¥¿¥¸¥ª¤Î¶¦±é¼Ô¤¿¤Á¤ÏÀä¶ç¤·¤Æ¤¤¤¿¡£