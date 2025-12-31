Ãæ1¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¸µ¡È¾®³ØÀ¸¥®¥ã¥ë¡É¡¢¹»Â§½å¼é¤Ç¶âÈ±¢ª¹õÈ±¤Ë¥¤¥á¥Á¥§¥ó¡Ö»÷¹ç¤Ã¤Æ¤ë¡×Àä»¿¤ÎÀ¼
¡¡¸µ¡È¾®³ØÀ¸¥®¥ã¥ë¡É¤Î¤ê¤å¤¢¤Á¤ã¤ó¤¬¡¢Ãæ³Ø¹»¤Î¹»Â§¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ¹õÈ±¤Ë¥¤¥á¥Á¥§¥ó¤·¤¿»Ñ¤òÈäÏª¤·¡¢¶¦±é¼Ô¤«¤é¡Ö»÷¹ç¤Ã¤Æ¤ë¡×¤ÈÀä»¿¤ÎÀ¼¤¬¾å¤¬¤Ã¤¿¡£
¡Ú±ÇÁü¡Û¹õÈ±¤Ë¥¤¥á¥Á¥§¥ó¤·¤¿¸µ¡È¾®³ØÀ¸¥®¥ã¥ë¡É
¡¡12·î28Æü¤ËÇÛ¿®¤µ¤ì¤¿¡Ø¤Ê¤Ê¤Ë¡¼ÃÏ²¼ABEMA¡Ù¡ÊABEMA¡Ë¤Î¡ÖÊüÁ÷100²óµÇ°¡ª¥Ð¥º¤Ã¤¿¿ÍÂç½¸¹çSP¡×¤Ë¡¢²áµî¤Î¡Ö¥Ð¥º¥ê¥¥Ã¥º´ë²è¡×¤Ë½Ð±é¤·¡¢Âç¤¤ÊÈ¿¶Á¤ò¸Æ¤ó¤ÀÃæ³Ø1Ç¯À¸¤Î¤ê¤å¤¢¤Á¤ã¤ó¤¬ÅÐ¾ì¤·¤¿¡£¤ê¤å¤¢¤Á¤ã¤ó¤Ï°ÊÁ°¤Î½Ð±é»þ¤Ë¤Ï¶âÈ±¤Î¾®³ØÀ¸¥®¥ã¥ë¤È¤·¤ÆÏÃÂê¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤¿¤¬¡¢¤³¤ÎÆü¤Ï¹õÈ±¤ËÊÑ²½¤·¤¿»Ñ¤Ç¥¹¥¿¥¸¥ª¤Ë¸½¤ì¤¿¡£
¡¡¶¦±é¼Ô¤«¤éÈ±¤Î¿§¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÌä¤ï¤ì¤¿¤ê¤å¤¢¤Á¤ã¤ó¤Ï¡¢¡Öº£Ãæ1¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¹»Â§¤¬¸·¤·¤¯¤Æ¡×¤È¡¢¹õÈ±¤Ë¤·¤¿ÍýÍ³¤¬³Ø¹»¤Î¥ë¡¼¥ë¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤òÀâÌÀ¤·¤¿¡£ºÇ½é¤Ï¡Ö¤¨¡¼¹õÈ±¤«¡¼¤Ã¤Æ»×¤Ã¤¿¤±¤É¡×¤È¸ÍÏÇ¤¤¤¬¤¢¤Ã¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¹õÈ±¤Ë¤·¤¿¸å¡¢¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¡Ö¹õÈ±¤Ç¤â¥®¥ã¥ë¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¤«¡©¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¼ÁÌä¤òÂ¿¤¯¤â¤é¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¤³¤Î¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤ÎÀ¼¤ò¼õ¤±¤¿¤ê¤å¤¢¤Á¤ã¤ó¤Ï¡¢¡Ö¹õÈ±¥®¥ã¥ë¤ò¤ä¤Ã¤ÆÈ¯¿®¤·¤Æ¤¤¤³¤¦¤È»×¤Ã¤Æ¡¢¹õÈ±¤Ë»×¤¤ÀÚ¤Ã¤Æ¤ä¤Ã¤Æ¤ä¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤È¡¢¿·¤¿¤Ê¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ç¥®¥ã¥ë¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤òÀë¸À¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤Î¥¤¥á¥Á¥§¥ó¤ËÂÐ¤·¡¢°ð³À¸ãÏº¤ä¤ß¤Á¤ç¤Ñ¤Ï¤¹¤°¤Ë¡Ö»÷¹ç¤Ã¤Æ¤ë¡ª¡×¤ÈÀä»¿¡£¤ê¤å¤¢¤Á¤ã¤ó¤Ï¡Ö´ò¤·¤¤¡ªÄ¶´ò¤·¤¤¡ª¡×¤È´î¤Ó¤ò¤¢¤é¤ï¤Ë¤·¤¿¡£