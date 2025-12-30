¥Á¡¼¥â¥ó¥Á¥ç¡¼¥Á¥å¥¦¡¢²ò»¶¤òÈ¯É½¡Ö¿§¡¹¤È¥à¥ê¤Ë¤Ê¤Ã¤Á¤ã¤Ã¤¿¡×µÆÃÏ¤ÏÍèÇ¯¤«¤é¥Ô¥ó¤Ç³èÆ°
¡¡µÆÃÏ¹ÀÊå(44)¤ÈÇò°æÅ´Ìé¡Ê44¡Ë¤«¤é¤Ê¤ë¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡Ö¥Á¡¼¥â¥ó¥Á¥ç¡¼¥Á¥å¥¦¡×¤¬30Æü¡¢²ò»¶¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£µÆÃÏ¤¬¼«¿È¤ÎX¤ÇÅÁ¤¨¤¿¡£
¡¡µÆÃÏ¤Ï¼«¿È¤ÎX¤ÇÊ¸½ñ¤òÈ¯É½¤·¡Ö³§ÍÍ¡¢¤ªÈè¤ìÍÍ¤Ç¤¹¡ª¤³¤ì¤Þ¤Ç¥Á¡¼¥â¥ó¥Á¥ç¡¼¥Á¥å¥¦¤ò±þ±ç¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿³§ÍÍ¡ªËÜÅö¤ËËÜÅö¤Ë¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!¡×¤ÈÊó¹ð¡£
¡¡ÍýÍ³¤Ï¡Ö¿§¡¹¤È¥à¥ê¤Ë¤Ê¤Ã¤Á¤ã¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢²ò»¶¤¹¤ë»ö¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡ª¡ª¡×¤ÈÅÁ¤¨¤¿¡£ÍèÇ¯¤«¤é¤Ï¥Ô¥ó¤Ç³èÆ°¤·¤Æ¤¤¤¯¡£
¡¡¥Á¡¼¥â¥ó¥Á¥ç¡¼¥Á¥å¥¦¤Ï¥Ü¥±¤ÎÇò°æ¡¢¥Ä¥Ã¥³¥ß¤ÎµÆÃÏ¤«¤é¤Ê¤ë¥³¥ó¥Ó¡£2001Ç¯5·î·ëÀ®¡¢NSCÂçºå¹»23´ü¡£°¦¾Î¤Ï¡È¥Á¡¼¥â¥ó¡É¡£¾Þ¥ì¡¼¥¹¡ÖTHE¡¡MANZAI2013¡×¤Ç¤Ï·è¾¡¿Ê½Ð¤·¤¿·Ð¸³¤â¤¢¤ë¡£