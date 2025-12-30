¼ê¤â¤ß¥»¥é¥Ô¥¹¥È¤Î²»ÇÊÎïºÚ»á¤¬¼ÂÁ©Ë¡¤ò¸ø³«!¡Ø¡Ú¾×·â¡Û1ËüÊâ¥¦¥©ー¥¥ó¥°¤è¤ê¼ê¤â¤ß¤ÇHbA1c¡¦·ìÅüÃÍ¤Ï²¼¤¬¤ë!±¿Æ°&¿©»öÀ©¸Â¤Ê¤·!¡Ù
AI¥é¥¤¥¿¡¼¼«Æ°¼¹É®µ»ö
¤³¤Îµ»ö¤Ï¡¢AI¥é¥¤¥¿¡¼¤Ë¤è¤ë¼«Æ°¼¹É®µ»ö¤Ç¤¹¡£Åê¹Æ¼Ô¤Î»öÁ°³ÎÇ§¤ò·Ð¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢ÉÔ¼«Á³¤ÊÊ¸¾Ï¤ä¾ðÊó¤Î·çÍî¤¬À¸¤¸¤Æ¤¤¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤¿¤á¡¢¸µÆ°²è¤ÈÊ»¤»¤Æ¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¼ê¤â¤ß¥»¥é¥Ô¥¹¥È¤Î²»ÇÊÎïºÚ»á¤¬¡¢¼«¿È¤ÎYouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤Ç¡Ø¡Ú¾×·â¡Û1ËüÊâ¥¦¥©ー¥¥ó¥°¤è¤ê¼ê¤â¤ß¤ÇHbA1c¡¦·ìÅüÃÍ¤Ï²¼¤¬¤ë!±¿Æ°&¿©»öÀ©¸Â¤Ê¤·!¡Ù¤ÈÂê¤·¤¿Æ°²è¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£¤³¤ÎÆ°²è¤Ç¤Ï¡¢±¿Æ°¤ä¿©»öÀ©¸Â¤ò¤»¤º¤Ë·ìÅüÃÍ¤ä¥Ø¥â¥°¥í¥Ó¥óA1c¤Î²þÁ±¤¬´üÂÔ¤Ç¤¤ë¼ê¤â¤ß¥»¥é¥Ôー¤¬¾Ò²ð¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
²»ÇÊ»á¤ÏËÁÆ¬¤Ç¡¢¼ÂºÝ¤Ë¼ê¤â¤ß¤ò1¥ö·î´Ö¼ÂÁ©¤·¤¿¤³¤È¤ÇA1c¤¬9.1¤«¤é7.5¤Þ¤Ç²¼¤¬¤ê¡¢2¥ö·î¸å¤Ë¤Ï6.8¤Þ¤Ç²þÁ±¤·¤¿»öÎã¤òµó¤²¤ë¡£Ìô¤ÎÉþÍÑ¤ò°å»Õ¤«¤é´«¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¤½¤ÎÊý¤Ï¡¢1¥ö·î¤ÎÍ±Í½¤ò¤â¤é¤Ã¤Æ¼ê¤â¤ß¤À¤±¤Ç¿ôÃÍ¤ò²þÁ±¤µ¤»¡¢·ë²ÌÅª¤ËÅêÌô¤ò²óÈò¤Ç¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£¥¦¥©ー¥¥ó¥°¤ä¥¹¥È¥ì¥Ã¥Á¤È¤¤¤Ã¤¿°ìÈÌÅª¤ÊÊýË¡¤È¤Ï°Û¤Ê¤ê¡¢É¨¤ä¹ø¤ËÄË¤ß¤¬¤¢¤Ã¤Æ±¿Æ°¤¬¤Ç¤¤Ê¤¤¿Í¤ä±¿Æ°¤¬¶ì¼ê¤Ê¿Í¤Ç¤â¼ê·Ú¤Ë¼ÂÁ©¤Ç¤¤ëÅÀ¤¬ÍøÅÀ¤À¤È²»ÇÊ»á¤Ï¶¯Ä´¤¹¤ë¡£
Æ°²èÆâ¤Ç¾Ò²ð¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢·ìÅüÃÍ¤Î¥³¥ó¥È¥íー¥ë¤Ë´Ø¤ï¤ë3¤Ä¤ÎÈ¿¼Í¶è¤ò»É·ã¤¹¤ë¼ê¤â¤ß¥»¥é¥Ôー¤Ç¤¢¤ë¡£
1¤ÄÌÜ¤Ï¡Ö¤¹¤¤Â¡¤ÎÈ¿¼Í¶è¡×¤À¡£¤¹¤¤Â¡¤Ï·ìÅüÃÍ¤ò²¼¤²¤ëÍ£°ì¤Î¥Û¥ë¥â¥ó¤Ç¤¢¤ë¥¤¥ó¥¹¥ê¥ó¤òÊ¬Èç¤¹¤ëÂ¡´ï¤Ç¡¢¥¹¥È¥ì¥¹¤ä¿çÌ²ÉÔÂ¤Ë¤è¤Ã¤ÆÆ¯¤¤¬¼å¤Þ¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤È²»ÇÊ»á¤ÏÀâÌÀ¤¹¤ë¡£¾ì½ê¤ÏÎ¾¼ê¤Î¿Íº¹¤·»Ø¤È¿Æ»Ø¤Î±äÄ¹Àþ¾å¤¬¸ò¤ï¤ë¡¢¿Æ»Ø¤ÎÉÕ¤±º¬¤Î¤Õ¤¯¤é¤ß¤Ë¤¢¤ë¥·¥ï¤Î¿¿¾å¤¢¤¿¤ê¤Ç¤¢¤ë¡£¿Æ»Ø¤Î³Ñ¤ò»È¤¤¡¢7ÉÃ´Ö¿âÄ¾¤Ë²¡¤·¤Æ¥Ñ¥Ã¤ÈÎ¥¤¹Æ°ºî¤ò3²ó·«¤êÊÖ¤¹¡£ÄÞ¤ÎÀ×¤¬µ¤¤Ë¤Ê¤ë¾ì¹ç¤Ï¿Æ»Ø¤ÎÊ¢¤ä¿Íº¹¤·»Ø¤ÎÀí¤ê¤ò»È¤Ã¤Æ¤â¹½¤ï¤Ê¤¤¡£
2¤ÄÌÜ¤Ï¡Ö¤ÒÂ¡¤ÎÈ¿¼Í¶è¡×¤Ç¤¢¤ë¡£¤ÒÂ¡¤Ï·ì±Õ¤ÈÌÈ±Ö¤ÎÄ´À°Ìò¤òÃ´¤¦Â¡´ï¤À¡£·ìÅüÃÍ¤¬¹â¤¤¾õÂÖ¤¬Â³¤¯¤È·ì±Õ¤¬¥É¥í¥É¥í¤Ë¤Ê¤ê¤ä¤¹¤¯¡¢ÂÎ¤Ï¾ï¤Ë±ê¾É¥âー¥É¤Ë¤Ê¤ë¤¿¤á¡¢ÆÃ¤Ë¥Ø¥â¥°¥í¥Ó¥óA1c¤¬¹â¤¤¿Í¤Ë¤Ï½ÅÍ×¤ÊÈ¿¼Í¶è¤À¤È²»ÇÊ»á¤Ï»ØÅ¦¤¹¤ë¡£¾ì½ê¤Ïº¸¼ê¤Î¤ß¤Ë¤¢¤ê¡¢Ìô»Ø¤È¾®»Ø¤Î´Ö¤Î±äÄ¹Àþ¾å¤Ë¤¢¤ë¼êÁê¤ÎÀþ¤Î¾å¤Ç¤¢¤ë¡£¤³¤³¤âÆ±ÍÍ¤Ë7ÉÃ²¡¤·¤ÆÎ¥¤¹Æ°ºî¤ò3²ó¹Ô¤¦¡£
3¤ÄÌÜ¤Ï¡Ö¿ÕÂ¡¤ÎÈ¿¼Í¶è¡×¤À¡£¿ÕÂ¡¤Ï·ì±Õ¤ò¤í²á¤·¡¢ÉÔÍ×¤Ê¤â¤Î¤òÇÓ½Ð¤¹¤ëÂ¡´ï¤Ç¤¢¤ë¡£·ìÅüÃÍ¤¬¹â¤¤¤È¿ÕÂ¡¤Ï¥Õ¥ë²ÔÆ¯¤ÇÈèÏ«¤·¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¡¢¼ê¤â¤ß¤Ç·ì±Õ½Û´Ä¤ò²þÁ±¤·¡¢Ï·ÇÑÊª¤ÎÇÓ½Ð¤ò¥¹¥àー¥º¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¤¬ÌÜÅª¤À¤È¤¤¤¦¡£¾ì½ê¤ÏÎ¾¼ê¤Î¤Ò¤é¤Î¤Û¤Ü¿¿¤óÃæ¤Ç¡¢¿Æ»Ø¤ÎÊ¢Á´ÂÎ¤ò»È¤Ã¤Æ7ÉÃ´Ö¡¢3²ó²¡¤¹¡£ÈÏ°Ï¤Ï500±ß¶ÌÄøÅÙ¤Î¹¤µ¤Ç±ß¤òÉÁ¤¯¤è¤¦¤Ë²¡¤¹¤ÈÈ¿¼Í¶è¤ò³°¤·¤Ë¤¯¤¤¤È²»ÇÊ»á¤Ï½õ¸À¤¹¤ë¡£
²»ÇÊ»á¤Ï¡¢¼ê¤â¤ß¤Î¼Â»Ü¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤È¤·¤Æ¿©¸å30Ê¬°ÊÆâ¤ò¿ä¾©¤·¤Æ¤¤¤ë¡£Ä«¡¦Ãë¡¦ÈÕ¤Î¿©¸å¤Ë²Ã¤¨¡¢ÆþÍáÃæ¤ä½¢¿²Á°¤Ë¤â¹Ô¤¨¤Ð1Æü5²óÄøÅÙ¼ÂÁ©¤Ç¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£¶¯¤¯²¡¤¹É¬Í×¤Ï¤Ê¤¯¡¢·Ú¤¤ÎÏ¤Ç·ÑÂ³¤¹¤ë¤³¤È¤¬²¿¤è¤ê¤â½ÅÍ×¤À¤È¸ì¤ë¡£¼ê¤ÈÇ¾¤ÏÄ¾·ë¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¼ê¤â¤ß¤Ë¤è¤Ã¤Æ¼«Î§¿À·Ð¤¬À°¤¤¡¢¥ê¥é¥Ã¥¯¥¹¾õÂÖ¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤Ç·ìÎ®¤¬²þÁ±¤µ¤ì¤ë¤¿¤á¡¢·ìÅüÃÍ¤ÎÄã²¼¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤È²»ÇÊ»á¤ÏÀâÌÀ¤¹¤ë¡£
ºÇÄã¤Ç¤â1¥ö·î¤Ï·ÑÂ³¤·¤Æ¸¡ºº·ë²Ì¤ò³ÎÇ§¤¹¤ë¤³¤È¤¬Ë¾¤Þ¤·¤¤¤È¤Î¤³¤È¤À¡£·ìÅüÃÍ¤äHbA1c¤Î¿ôÃÍ¤¬µ¤¤Ë¤Ê¤ë¿Í¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢¤³¤Î¼ê¤â¤ß¥»¥é¥Ôー¤Ï±¿Æ°¤ä¿©»öÀ©¸Â¤¬Æñ¤·¤¤¾ì¹ç¤ÎÁªÂò»è¤È¤·¤Æ»²¹Í¤Ë¤Ê¤ëÆâÍÆ¤Ç¤¢¤ë¡£
YouTube¤ÎÆ°²èÆâÍÆ
¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¾ðÊó
¼ê¤â¤ß¥»¥é¥Ô¥¹¥È¤Î²»ÇÊÎïºÚ¤Ç¤¹^_^¤¿¤Ã¤¿£·ÉÃ¡ªÃ¯¤Ç¤â´ÊÃ±¡ª¼ê¤Î¤Ò¤é¤ò²¡¤¹¤À¤±¤Î·ò¹¯Ë¡¡Ö¤¤¤Ä¤Ç¤â¡¢¤É¤³¤Ç¤â¡¢¼ê¤â¤ß¥»¥é¥Ô¡¼¡×¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤Î¼ê¤â¤ß¥»¥é¥Ô¡¼¤¬¡¢¤¢¤Ê¤¿¤Î¸µµ¤¤Î¤ªÌò¤ËÎ©¤Á¤Þ¤¹¤è¤¦¤Ë¡ù