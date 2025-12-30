INI¡¢Èøºê¾¢³¤¤¬ºî»ì¤Ë»²²Ã¤·¤¿³Ú¶Ê¡ÖWISH¡×Special Live Clip¸ø³«
INI¤¬¡¢¥ß¥ê¥ª¥ó¥»¥éー¤òµÏ¿¤·¤¿ºÇ¿·¥·¥ó¥°¥ë¡ÖTHE WINTER MAGIC¡×¤è¤ê¡¢¼ýÏ¿¶Ê¡ÖWISH¡×¤ÎSpecial Live Clip¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
¢£INI¤¬Â£¤ëÆÃÊÌ¤Ê¥é¥¤¥Ö
¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡ÖWISH¡×¤Ï¡¢²¹¤«¤Ê¥µ¥¦¥ó¥É¤Ë¾è¤»¤Æ¡È³§¤¬¹¬¤»¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤ò´ê¤¦11¸Ä¤Î´ê¤¤¡É¤òÉ½¸½¤·¤¿²Î»ì¤¬ÆÃÄ§¤Ç¡¢¥á¥ó¥Ðー¤ÎÈøºê¾¢³¤¤¬ºî»ì¤Ë»²²Ã¤·¤¿³Ú¶Ê¡£Special Live Clip¤Ç¤Ï¡¢¥Ü¥ë¥Éー¤ò´ðÄ´¤È¤·¤¿¥·¥Ã¥¯¤Ê¥¹ー¥Ä¤ò¿È¤ËÅ»¤Ã¤¿¥á¥ó¥Ðー¤¬¡¢¥¥ã¥ó¥É¥ë¤ÎÅô¤ê¤ËÊñ¤Þ¤ì¤¿¸¸ÁÛÅª¤Ê¶õ´Ö¤ÎÃæ¤Ç¡¢²áµî¡¦¸½ºß¡¦Ì¤Íè¤Ë»×¤¤¤òÃÚ¤»¤Ê¤¬¤é¡¢¤½¤ì¤¾¤ìÂçÀÚ¤Ê´ê¤¤¤ò¹þ¤á¤Æ²Î¤¤¾å¤²¤ë»Ñ¤¬°õ¾ÝÅª¤Ê±ÇÁü¤Ë»Å¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£1Ç¯´Ö¤ÎÄù¤á³ç¤ê¤ËINI¤¬Â£¤ëÆÃÊÌ¤Ê¥é¥¤¥Ö¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î¡¢¥á¥ó¥ÐーÆ±»Î¤Î¥Üー¥«¥ë¥»¥Ã¥·¥ç¥ó¤ä¼î¶Ì¤Î²ÎÀ¼¤ò´®Ç½¤·¤è¤¦¡£
12·î27Æü¤ËÇ¯Ëö¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä²èÁü¤ò¸ø³«¤·¤¿INI¡£28Æü17»þ¤Ë¤Ï¡ÖWhat A Night¡×¤Î°¦ÃÎ¡¦¥Ð¥ó¥Æ¥ê¥ó¥Éー¥à¸ø±é¤Î±ÇÁü¤ò¸ø³«¤·¡¢29Æü17»þ¤Ë¤ÏÆ±¤¸¤¯°¦ÃÎ¡¦¥Ð¥ó¥Æ¥ê¥ó¥Éー¥à¤Î¡ÖNon-Stop¡×¤Î±ÇÁü¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
(C)LAPONE ENTERTAINMENT
¢£´ØÏ¢¥ê¥ó¥¯
