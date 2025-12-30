¿Íµ¤YouTuber¡¢ÍÇÏµÇ°¤Ç2165Ëü±ß¤ÎÂçÅö¤¿¤ê¡¡4Ç¯Ï¢Â³1000Ëü±ßÄ¶¤ÎÂç¾¡¤Á...¡ÖÉÝ¡Á¤¤¡ªÍèÇ¯¤¬¤â¤¦ÉÝ¤¤¡ª¡×
¥Á¥ã¥ó¥Í¥ëÅÐÏ¿¼Ô¿ô363ËüÄ¶¤¨¤ÎYouTuber¡¢¥Ç¥«¥¥ó¤µ¤ó¤¬¡¢2025Ç¯12·î28Æü¤Ë¥é¥¤¥ÖÇÛ¿®¤ò¼Â»Ü¡£Æ±Æü¹Ô¤ï¤ì¤¿¶¥ÇÏ¤ÎÍÇÏµÇ°¤Î·ë²Ì¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯¤¹¤ëÍÍ»Ò¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
¡Ö4Ç¯ÌÜ¡¢ÇÜ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡×
¥Ç¥«¥¥ó¤µ¤ó¤Ï¡ÖÍÇÏµÇ°4Ç¯Ï¢Â³¤Ç1000Ëü±ßÅö¤Æ¤é¤ì¤ë¤Î¤«¡©¡ª¡×¤ÈÂê¤·¤ÆÇÛ¿®¤ò³«»Ï¤·¤¿¡£
2022Ç¯¤Ï974Ëü±ß¡¢23Ç¯¤Ï1086Ëü±ß¡¢24Ç¯¤Ï1251Ëü±ß¤È¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç3Ç¯Ï¢Â³¡¢ÍÇÏµÇ°¤ÇÌó1000Ëü±ß¤òÅö¤Æ¤Æ¤¤¤ë¥Ç¥«¥¥ó¤µ¤ó¡£º£²ó¤Ï1Ãå¤¬¥ß¥å¡¼¥¸¥¢¥à¥Þ¥¤¥ë¡¢2Ãå¤¬¥À¥Î¥ó¥Ç¥µ¥¤¥ë¡¢3Ãå¤¬Á´¥Ñ¥¿¡¼¥ó¤Î3Ï¢Ê£¤ò193Ëü±ß¤Ç¡£¤µ¤é¤Ë¡¢1Ãå¤¬¥À¥Î¥ó¥Ç¥µ¥¤¥ë¡¢2Ãå¤¬¥³¥¹¥â¥¥å¥é¥ó¥À¡¢¥ß¥¹¥Æ¥ê¡¼¥¦¥§¥¤¡¢¥Þ¥¤¥Í¥ë¥¨¥ó¥Ú¥é¡¼¤Î¥ï¥¤¥É¤ò¡¢83Ëü±ß¤Ç¤½¤ì¤¾¤ì¹ØÆþ¤·¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¥ì¡¼¥¹Ãæ¤Ï¡Ö¤Ï¤¡ÉÝ¤¤...¡×¡Ö¤Á¤ç¤Ã¤È¤ä¤Ð¤¤¡×¤È¸ý¤Ë½Ð¤¹¤Ê¤É¡¢¼ê¤Ë´À¤ò°®¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢Éô²°¤Ç´ÑÀï¤·¤Æ¤¤¤¿¥Ç¥«¥¥ó¤µ¤ó¡£¥À¥Î¥ó¥Ç¥µ¥¤¥ë¤È¥ß¥å¡¼¥¸¥¢¥à¥Þ¥¤¥ë¤¬½ç°Ì¤ò¾å¤²¤ë¤È¡¢Çï¼ê¤·¤Ê¤¬¤é¡Ö¤½¤Î¤Þ¤Þ¡ª ¤½¤Î¤Þ¤Þ¡ª¡×¤ÈÀ¼±ç¤òÁ÷¤Ã¤¿¡£
·ë²Ì¤Ï1Ãå¤¬¥ß¥å¡¼¥¸¥¢¥à¥Þ¥¤¥ë¡¢2Ãå¤¬¥³¥¹¥â¥¥å¥é¥ó¥À¡¢3Ãå¤¬¥À¥Î¥ó¥Ç¥µ¥¤¥ë¤À¤Ã¤¿¡£3Ï¢Ê£¡¢¥ï¥¤¥É¤È¤â¤ËÅªÃæ¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢¥Ç¥«¥¥ó¤µ¤ó¤Ï¡Ö¤¨¤¨¤¨¡Á¡ª¡ª¡×¤ÈÀä¶«¡£Ìó2000Ëü±ß¤ÎÊ§¤¤Ìá¤·¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤¬¤ï¤«¤ê¡¢¤¨¤º¤¤Ê¤¬¤é³±¤¹þ¤à¾ìÌÌ¤â¤¢¤Ã¤¿¡£
3Ç¯Ï¢Â³¤Ç1000Ëü±ß¤òÅö¤Æ¤Æ¤¤¤¿¤Î¤¬¡¢¡Ö4Ç¯ÌÜ¡¢ÇÜ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡×¡£¥Ç¥«¥¥ó¤µ¤ó¤Ï»×¤ï¤º¡ÖÉÝ¡Á¤¤¡ª ÍèÇ¯¤¬¤â¤¦ÉÝ¤¤¡ª¡×¤ÈÀ¼¤ò¾å¤²¤Æ¤¤¤¿¡£
¹ØÆþ³Û¤Î¹ç·×¤Ï276Ëü±ß¤Ç¡¢Ê§¤¤Ìá¤·¤Ï2165Ëü±ß¤È¤¤¤¦·ë²Ì¤Ë¡£¥Ç¥«¥¥ó¤µ¤ó¤ÏÎ¾¼ê¤òµó¤²¤Æ´î¤Ó¡¢¡Öº£Ç¯¤â¤¤¤í¤ó¤Ê¿É¤¤¤³¤È»³¤Û¤É¤¢¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢³Ú¤·¤¤¤³¤È¤â»³¤Û¤É¤¢¤Ã¤Æ¡¢ºÇ¸å¤ÎºÇ¸å¤Ë¤¤¤¤¤³¤È¤¬µ¯¤¤¿¤ó¤Ç¡¢ºÇ¹â¤Î1Æü¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÄù¤á¤¯¤¯¤Ã¤¿¡£