令和ロマン・くるまがZ世代のための恋愛バラエティ『失恋ドーナッツ』に出演。独自の恋愛観とこだわりを明かして女性陣を驚かせた。

【映像】付き合っている時のくるま

ゲストの足立梨花から「ダメ男になりそうな素質がある」と指摘されたくるまは、「自分でやりたいことが多い」と反論。食事や掃除などは自分で行いたい派だと語った。

そのこだわりゆえ、交際の序盤で相手に必ず伝えることがあるという。くるまは「すいません、私すごくめんどくさくて」「勝手に食べたいものとか作りたいものとかございますので、お気になさらず」と、丁寧な口調で事前に“不可侵条約”を宣言すると明かした。

さらに、彼女の手料理について問われると「お任せしますけど」と前置きしつつ、「本当に自分の作るご飯が、一番うまいと思ってる」と衝撃発言。これにはスタジオからも「えー！」と悲鳴が上がった。

一方で「私のやつも一緒に作って」と言われれば作るとも回答。これにゲストの芹咲りいなが「ママタイプ」と評すると、くるまは「正直そう」と自覚を認め、「入り口でそういう感じ（世話を焼かせてくれる人）が好き」と、結局は世話焼き体質であることを自白した。

（ABEMA／『失恋ドーナッツ』より）