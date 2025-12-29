志田未来との共演に浜辺美波「素敵でしたね！」、目黒蓮「いや、すごかったですね」

女優の浜辺美波（25歳）が、2026年2月6日公開予定の映画「ほどなく、お別れです」公式SNSの動画で、共演した志田未来について「素敵でしたね！」と賞賛した。



映画「ほどなく、お別れです」に出演する浜辺美波とSnow Man・目黒蓮が、共演者について振り返る動画が公開され、2人の先輩を演じた森田望智についての話題となる。浜辺は森田とのシーンが多く、屋上や飲み屋で話を聞いてくれる頼れる先輩だったと話すと、目黒も頼りがいがあったとコメント。



また、同じく共演した志田未来について、浜辺は「素敵でしたね！」と賞賛すると、目黒も「いや、すごかったですね」と同意。浜辺は志田が全力で泣く演技を「頭痛くならないのかな、と思うくらい1日に何度も涙を流されていてすごいなと思いました」と語った。