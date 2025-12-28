Æü·ÐÊ¿¶Ñ¤ÈTOPIX¤Î°ã¤¤¤Ï? ¤É¤Á¤é¤Î»Ø¿ô¤ËÅê»ñ¤¹¤Ù¤¤«Å°Äì²òÀâ
¡¡ÆüËÜ³ô¤ËÅê»ñ¤¹¤ë¤¦¤¨¤Ç¡¢É¬¤ºÌÜ¤Ë¤¹¤ë¤Î¤¬Æü·ÐÊ¿¶Ñ³ô²Á¤ÈTOPIX¤À¡£¤É¤Á¤é¤âÆüËÜ»Ô¾ì¤òÂåÉ½¤¹¤ë³ô²Á»Ø¿ô¤À¤¬¡¢¹½À®¤äÃÍÆ°¤¤ÎÀ³Ê¤ÏÂç¤¤¯°Û¤Ê¤ë¡£Åê»ñ¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ë¹ç¤ï¤Ê¤¤»Ø¿ô¤òÁª¤Ö¤È¡¢ÁÛÄê³°¤ÎÃÍÆ°¤¤Ë¸ÍÏÇ¤¦¤³¤È¤â¤¢¤ë¤¿¤á¡¢Î¾¼Ô¤Î°ã¤¤¤òÀµ¤·¤¯Íý²ò¤·¤Æ¤ª¤¯¤³¤È¤¬½ÅÍ×¤À¡£
¡Ú¤³¤Á¤é¤â¡Û¶âÍøÉü³è¤Ç¶ä¹Ô¤Ï¤Ê¤¼ÌÙ¤«¤ë¤Î¤«¡¡¶ä¹Ô³ô¾å¾º¤ÎÇØ·Ê¤È¤Ï?
¡¡Æü·ÐÊ¿¶Ñ¤Ï¡¢Åìµþ¾Ú·ô¼è°ú½ê¥×¥é¥¤¥à»Ô¾ì¤Ë¾å¾ì¤¹¤ë225ÌÃÊÁ¤Ç¹½À®¤µ¤ì¤ë¡¢³ô²ÁÊ¿¶Ñ·¿¤Î»Ø¿ô¤Ç¤¢¤ë¡£³ô²Á¤Î¹â¤¤ÌÃÊÁ¤Û¤É»Ø¿ô¤Ø¤Î±Æ¶Á¤¬Âç¤¤¯¡¢¥Õ¥¡¡¼¥¹¥È¥ê¥Æ¥¤¥ê¥ó¥°¤äÅìµþ¥¨¥ì¥¯¥È¥í¥ó¤È¤¤¤Ã¤¿ÃÍ¤¬¤µ³ô¤ÎÆ°¤¤¬Á´ÂÎ¤òº¸±¦¤·¤ä¤¹¤¤¡£¹½À®ÌÃÊÁ¤Ë¤Ï¥Ï¥¤¥Æ¥¯¤äÍ¢½Ð´ØÏ¢´ë¶È¤¬Â¿¤¯¡¢À¤³¦·Êµ¤¤ä°ÙÂØ¤Î±Æ¶Á¤ò¼õ¤±¤ä¤¹¤¤ÅÀ¤¬ÆÃÄ§¤À¡£
¡¡¤³¤Î»ÅÁÈ¤ß¤«¤é¡¢Æü·ÐÊ¿¶Ñ¤ÏÃÍÆ°¤¤¬Âç¤¤¯¤Ê¤ê¤ä¤¹¤¤¡£ºòº£¤Î¥Ï¥¤¥Æ¥¯¥Ö¡¼¥à¤ÎÄÉ¤¤É÷¤ò¼õ¤±¤ÆÆü·ÐÊ¿¶Ñ¤¬µÞ¾å¾º¤·¤¿¸å¡¢ÂçÉýÄ´À°¤¬Æþ¤ë¸÷·Ê¤ò¤è¤¯¸«¤ë¤Î¤â¤½¤Î±Æ¶Á¤Ç¤¢¤ë¡£¾å¾º¶ÉÌÌ¤Ç¤ÏÀª¤¤¤è¤¯¾å¤¬¤ë°ìÊý¡¢²¼Íî¶ÉÌÌ¤Ç¤ÏÄ´À°¤âÁá¤¤¤¿¤á¡¢Áê¾ì¤Î¥È¥ì¥ó¥É¤¬ÌÀ³Î¤Ê¤È¤¤Ë¤Ï¹â¤¤¥ê¥¿¡¼¥ó¤òÁÀ¤¨¤ë¤¬¡¢²Á³ÊÊÑÆ°¥ê¥¹¥¯¤âÂç¤¤¤¡£Ã»´ü¤«¤éÃæ´ü¤ÇÃÍÉý¤ò¼è¤ê¤¿¤¤Åê»ñ²È¤ä¡¢ÆüËÜ¤ÎÂç´ë¶È¡¢¥Ï¥¤¥Æ¥¯»º¶È¤ËÀÑ¶ËÅª¤ËÅê»ñ¤·¤¿¤¤¿Í¤Ë¸þ¤¤¤Æ¤¤¤ë»Ø¿ô¤È¤¤¤¨¤ë¡£
¡¡°ìÊý¡¢TOPIX¤ÏÅìµþ¾Ú·ô¼è°ú½ê¥×¥é¥¤¥à»Ô¾ì¤Ë¾å¾ì¤¹¤ëÁ´ÌÃÊÁ¤òÂÐ¾Ý¤È¤·¤¿¡¢»þ²ÁÁí³Û²Ã½Å·¿»Ø¿ô¤Ç¤¢¤ë¡£´ë¶Èµ¬ÌÏ¤Ë±þ¤¸¤Æ»Ø¿ô¤Ø¤Î±Æ¶ÁÅÙ¤¬·è¤Þ¤ë¤¿¤á¡¢ÆÃÄê¤ÎÌÃÊÁ¤ËÃÍÆ°¤¤¬ÊÐ¤ê¤Ë¤¯¤¯¡¢ÆüËÜ³ô»Ô¾ìÁ´ÂÎ¤ÎÆ°¤¤ò¤è¤êÃé¼Â¤ËÈ¿±Ç¤¹¤ë¹½Â¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤Þ¤¿TOPIX¤ÎÂç¤¤ÊÆÃÄ§¤Ï¡¢¶âÍ»³ô¤ÎÈæÎ¨¤¬¹â¤¤ÅÀ¤À¡£ÆÃ¤Ë¥á¥¬¥Ð¥ó¥¯¤äÊÝ¸±²ñ¼Ò¤ÎÀê¤á¤ë³ä¹ç¤¬Âç¤¤¯¡¢¶âÍøÆ°¸þ¤ä·Êµ¤½Û´Ä¤Î±Æ¶Á¤ò¼õ¤±¤ä¤¹¤¤¡£¶âÍø¤¬¾å¾º¤¹¤ë¶ÉÌÌ¤Ç¤Ï¶ä¹Ô³ô¤Î¼ý±×²þÁ±¤¬´üÂÔ¤µ¤ì¡¢»Ø¿ôÁ´ÂÎ¤âÄì·ø¤¯¿ä°Ü¤·¤ä¤¹¤¤¡£°ìÊý¤Ç¡¢·Êµ¤¸ºÂ®¶ÉÌÌ¤Ç¤Ï´Ë¤ä¤«¤ËÄ´À°¤¹¤ë·¹¸þ¤¬¤¢¤ê¡¢ÃÍÆ°¤¤ÏÈæ³ÓÅª°ÂÄê¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤³¤Î¤¿¤áTOPIX¤Ï¡¢ÆüËÜ·ÐºÑÁ´ÂÎ¤ÎÀ®Ä¹¤òÄ¹´üÅª¤Ë¼è¤ê¹þ¤ß¤¿¤¤Åê»ñ²È¤ËÅ¬¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¸ÄÊÌÌÃÊÁ¤ÎÃÍÆ°¤¤Ëº¸±¦¤µ¤ì¤Ë¤¯¤¯¡¢Ê¬»¶¸ú²Ì¤¬¹â¤¤¤¿¤á¡¢ÀÑÎ©Åê»ñ¤äÄ¹´üÊÝÍ¤È¤ÎÁêÀ¤¬ÎÉ¤¤ÅÀ¤âÆÃÄ§¤À¡£
¡¡¤Þ¤È¤á¤ë¤È¡¢Æü·ÐÊ¿¶Ñ¤ÏÃÍÆ°¤¤¬Âç¤¤¯¡¢¥ê¥¹¥¯¤ò¼è¤Ã¤Æ¥ê¥¿¡¼¥ó¤òÁÀ¤¤¤¿¤¤¿Í¸þ¤±¤Î»Ø¿ô¤Ç¤¢¤ë¡£À®Ä¹´ë¶È¤äÍ¢½Ð´ØÏ¢³ô¤Ë´üÂÔ¤¹¤ë¾ì¹ç¤Ë¤ÏÌ¥ÎÏ¤¬Âç¤¤¤¡£°ìÊý¡¢TOPIX¤ÏÆüËÜ·ÐºÑÁ´ÂÎ¤ÎÀ®Ä¹¤òÇØ·Ê¤Ë¡¢°ÂÄêÅª¤Ë»ñ»º¤òÁý¤ä¤·¤¿¤¤¿Í¤Ë¸þ¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£¶âÍ»³ô¤ÎÈæÎ¨¤¬¹â¤¯¡¢·Êµ¤¤ä¶âÍø¤ÎÆ°¤¤ÈÏ¢Æ°¤·¤ä¤¹¤¤ÅÀ¤âÍý²ò¤·¤Æ¤ª¤¤¿¤¤¡£
¡¡¤É¤Á¤é¤¬Í¥¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤è¤ê¤â¡¢Åê»ñÌÜÅª¤ä¥ê¥¹¥¯µöÍÆÅÙ¤Ë¤è¤Ã¤ÆÁª¤Ö¤Ù¤»Ø¿ô¤Ï°Û¤Ê¤ë¡£ÃÍÆ°¤¤ä¥Æ¡¼¥ÞÀ¤ò½Å»ë¤¹¤ë¤Ê¤éÆü·ÐÊ¿¶Ñ¡¢°ÂÄêÀ¤ò½Å»ë¤¹¤ë¤Ê¤éTOPIX¤È¤¤¤¦»ëÅÀ¤ò»ý¤Á¡¢¼«Ê¬¤ÎÅê»ñ¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ë¹ç¤Ã¤¿ÁªÂò¤ò¤¹¤ë¤³¤È¤¬¡¢Ä¹´üÅª¤Ê»ñ»º·ÁÀ®¤Ø¤Î¶áÆ»¤È¤Ê¤ë¡£