“ロス五輪世代”U-23日本代表のU23アジア杯メンバー決定! 来年1月サウジで開幕…明治大DF小泉佳絃が抜擢
日本サッカー協会(JFA)は28日、来年1月にサウジアラビアで開催されるAFC U23アジアカップのU-23日本代表メンバー23人を発表した。チームを指揮する大岩剛監督は、パリ五輪を目指す前回の体制で過去二度にわたり同大会に出場。2022年大会は3位入賞、24年大会は優勝を果たした。
今回の活動は、きのうまで水戸市内で行われた活動のメンバーを中心に構成された。直前に海外移籍を前提とした準備が発表されたMF齋藤俊輔(水戸)らはメンバー外となった。イングランド遠征に参加していたDF小泉佳絃(明治大)が改めてメンバー入りしている。
以下、招集メンバー
■スタッフ
▽団長
高司裕也
▽監督
大岩剛
▽コーチ
羽田憲司
越智滋之
▽GKコーチ
佐藤洋平
▽フィジカルコーチ
矢野由治
▽テクニカルスタッフ
和氣昌平
羽山温音
■選手
▽GK
1 小林将天(FC東京)
12 濱崎知康(明治大)
23 荒木琉偉(G大阪)
▽DF
16 小泉佳絃(明治大)
5 市原吏音(大宮)
2 梅木怜(今治)
21 関富貫太(桐蔭横浜大)
4 永野修都(鳥取)
3 土屋櫂大(川崎F)
22 岡部タリクカナイ颯斗(東洋大)
15 森壮一朗(名古屋)
▽MF
8 大関友翔(川崎F)
6 小倉幸成(法政大)
7 石渡ネルソン(C大阪)
10 佐藤龍之介(FC東京)
17 嶋本悠大(清水)
14 川合徳孟(磐田)
▽FW
20 古谷柊介(東京国際大)
18 久米遥太(早稲田大)
9 ンワディケ・ウチェ・ブライアン世雄(桐蔭横浜大)
11 横山夢樹(C大阪)
19 道脇豊(ベフェレン)
13 石橋瀬凪(湘南)
