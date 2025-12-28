　日本サッカー協会(JFA)は28日、来年1月にサウジアラビアで開催されるAFC U23アジアカップのU-23日本代表メンバー23人を発表した。チームを指揮する大岩剛監督は、パリ五輪を目指す前回の体制で過去二度にわたり同大会に出場。2022年大会は3位入賞、24年大会は優勝を果たした。

　今回の活動は、きのうまで水戸市内で行われた活動のメンバーを中心に構成された。直前に海外移籍を前提とした準備が発表されたMF齋藤俊輔(水戸)らはメンバー外となった。イングランド遠征に参加していたDF小泉佳絃(明治大)が改めてメンバー入りしている。

以下、招集メンバー

■スタッフ

▽団長

高司裕也

▽監督

大岩剛

▽コーチ

羽田憲司

越智滋之

▽GKコーチ

佐藤洋平

▽フィジカルコーチ

矢野由治

▽テクニカルスタッフ

和氣昌平

羽山温音

■選手

▽GK

1 小林将天(FC東京)

12 濱崎知康(明治大)

23 荒木琉偉(G大阪)

▽DF

16 小泉佳絃(明治大)

5 市原吏音(大宮)

2 梅木怜(今治)

21 関富貫太(桐蔭横浜大)

4 永野修都(鳥取)

3 土屋櫂大(川崎F)

22 岡部タリクカナイ颯斗(東洋大)

15 森壮一朗(名古屋)

▽MF

8 大関友翔(川崎F)

6 小倉幸成(法政大)

7 石渡ネルソン(C大阪)

10 佐藤龍之介(FC東京)

17 嶋本悠大(清水)

14 川合徳孟(磐田)

▽FW

20 古谷柊介(東京国際大)

18 久米遥太(早稲田大)

9 ンワディケ・ウチェ・ブライアン世雄(桐蔭横浜大)

11 横山夢樹(C大阪)

19 道脇豊(ベフェレン)

13 石橋瀬凪(湘南)