実は、貯めるよりも難易度が高い!? ポイ活専門家が教える、マイルのおトクな使い方
毎日の暮らしや将来に必要なお金のこと、きちんと把握してますか？ 「わからない」ゆえの不安は、知ることで解消できるはず！ “お金初心者”の3人と一緒に、お金の勉強を始めましょう。「お金の教科書」、今回のテーマは「マイルの貯め方・使い方【後編】」です。菊地崇仁
きくち・たかひと ポイ活専門家。株式会社ポイ探代表取締役。100枚超のクレジットカードを保有・利用し、おトクな使い方を研究して情報を発信。マイル歴も長く、マイルを駆使した国内外の旅を多数経験。
じみち・なこ 28歳・派遣社員。既婚・子なしのDINKS。新NISAへの移行を無事に終えて一息。ポイ活に精を出しつつ、サブスクやスマホなど、新しい固定費の見直しを、目下模索中。
マイルを特典航空券に換える際のコツは？
マイルの賢い貯め方については、【前編】で紹介。こちらの記事をチェックして！
奈子
前回、マイルの貯め方を教えていただきましたが、使い方についても知りたいです！
菊地
使う際にもコツが必要なのがマイル。航空券以外のものに換える方法もありますが、やはりおすすめなのは特典航空券として使うことですね。
奈子
特典航空券って、取るのは難しいんでしょうか？
菊地
正直、時期や路線によります。年末年始などの繁忙期に人気路線を予約するのは至難の業です。また、国内線よりも国際線の方が取りにくい傾向に。
奈子
なるほど…。需要が高い便は取りにくいんですね。
菊地
そうですね。ANAとJALで多少ルールは異なりますが、どちらも予約開始日が決まっているので、可能であれば早めに旅程を決めて予約してしまうのがいいと思います。
奈子
でも年末年始や大型連休は、会社の休暇スケジュールが直前までわからなくて…。
菊地
ANAの場合は予約変更もできるので、ある程度日程が見えているならとりあえず押さえてしまうという手も。詳しいルールやコツは下にまとめているので、チェックしてみてください。
特典航空券以外での使い途をチェック！
奈子
特典航空券の予約が取れない場合、貯めたマイルは無駄になってしまうんでしょうか？
菊地
いえいえ。航空券に換えることが難しい場合でも、いくつか解決策はありますよ。
奈子
教えてください！
菊地
まずは、航空券や一部ツアーやホテル、燃油サーチャージなどの支払いに使える電子クーポンに換える方法です。繁忙期の予約やセール価格の航空券の支払いに充てることができるうえ、航空券に使えば搭乗マイルも貯まるので、使い勝手としては現金と変わりません。一部を電子クーポンで支払って、残りをクレジットカードなどで払うことも可能です。
奈子
それはいいですね！
菊地
あとは、各エアラインが展開する電子マネーに換えて、コンビニやドラッグストアなど普段の買い物で消費する方法も。
奈子
そんな裏ワザが!?
菊地
マイルには有効期限があるうえ、まとまった量を貯めないと活用できないので、そういった場合の救済策としても有効です。
奈子
貯めても使えないと水の泡だからありがたい！
菊地
1マイル単位で無駄にせず使い切れますよ。
奈子
使い途がクリアになったので、がんばって貯めます！
マイルの主な使い途をチェック！（航空券編）
特典航空券に換える
マイルの王道ともいえる使い方。ANAとJALで渡航路線や時期、搭乗クラスに応じて必要マイルは異なるが、共に特典枠として開放される座席には限りがある。「そのため、早めに旅程を確定させた方が取りやすさはアップします。また基本的には、マイルとは別に燃油サーチャージを支払う必要があります」
【ANAの場合】搭乗日の355日前から予約可能。予約便の出発前まで変更可能なため、旅程の変更にもフレキシブルに対応できる。必要マイルはシーズンに応じて異なる。
【JALの場合】搭乗日の360日前から予約可能。便の変更はできないため、旅程を変える場合は取り消し・払い戻し後に取り直す必要がある。必要マイルにはダイナミックレートが適用され、シーズンだけでなく特典航空券の空席状況により異なる。そのため、取り直したら必要マイル数が上がっている場合も。
航空券などに使える電子クーポンに換える
それぞれのエアラインのマイルから交換して利用できる電子クーポン（ANA「ANA SKYコイン」、JAL「e JALポイント」）に換える使い方。航空券やエアライン主催のツアー、燃油サーチャージなどの支払いに充当でき、不足分はクレジットカードなどで支払うこともできる。「1マイルあたりの価値としては下がりますが、時期を問わずセールにも使えるので、特典航空券が取りにくいハイシーズンに旅したい人には便利。マイルの有効期限を延長したい場合や、特典航空券に交換できるほどのマイルがない場合にも活用できます。航空券に使えば、搭乗マイルが貯まるのもポイント」
少ないマイルを航空券に換える方法も!?
通常より少ないマイルで国内線特典航空券が利用できるANAの「今週のトクたびマイル」、JALの「国内線・海外特典航空券タイムセール」「国内線・国際線特典航空券ディスカウントマイルキャンペーン」など、時期や路線は選べないが少ないマイル数で利用できるサービスも。「人気の時期・路線は出てきにくいですが、条件が合えば断然おトク。JALでは、申込時に提示される4つの行き先から自動的に目的地が決まる『どこかにマイル』という特典航空券のサービスもあり、ミステリーツアーのような趣で楽しめます」
マイルの主な使い途をチェック！（その他編）
電子マネーに換える
それぞれのエアラインのマイルから交換して利用できる電子マネー（ANA「ANA Pay」、JAL「JAL Pay」）に換える使い方。
観劇、コンサートなどのチケットに換える
JALには、演劇やミュージカル、歌舞伎、コンサートなど体験型の特典に交換できる「マイルde体験」というサービスが。「前から○列目以内の席を確約するものなども。条件さえ合えば、マイルの使い途としてはアリだと思います」
イラスト・小迎裕美子 取材、文・宮尾仁美
anan 2472号（2025年11月19日発売）より