「有馬記念・Ｇ１」（２８日、中山）

１９年の有馬記念はアーモンドアイの走りに注目が集まっていた。だが、レースを支配したのは別の牝馬だった。リスグラシューである。

豪州のコックスプレートを制して帰国。矢作師が「５歳になっての本格化」と語ったように、牝馬ながら遅咲きの完成期を迎えての有馬記念参戦だった。遠征帰りという不安材料を上回る充実ぶり。指揮官は「アーモンドアイと戦えるのは純粋にホースマンとしてうれしい」と、この大舞台に真正面から挑む覚悟を固めていた。

一方で、主役と目されたアーモンドアイには戦前から黄信号がともっていた。香港Ｃを熱発で回避したように、調整は決して順風満帆ではない。それでも単勝１・５倍と圧倒的な支持が集まったが、一度の頓挫を抱えて勝てるほど、グランプリは甘くなかった。

レースは、その差を如実に映し出していた。リスグラシューは中団の内でじっくりと脚を温存。直線は抜群の手応えで進路をこじ開け、一気に後続を突き放した。対照的に、アーモンドアイは本来の迫力を欠き、最後は伸びを欠いた。状態の差が、そのまま結果に結びついた形だった。

これでＧ１・３連勝。同一年で宝塚記念、有馬記念を制した史上初の牝馬となり、文句なしの年度代表馬へ。世界を制し、万全の態勢で臨んだ牝馬がグランプリで見せた充実度と完成度。そんな年末の総決算だった。