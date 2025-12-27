野球日本代表・侍ジャパンの井端弘和監督（５０）が２６日、都内のホテルで来年３月に開催される第６回ワールド・ベースボール・クラシック（ＷＢＣ）に向け、国内外のメンバー８人を先行発表した。米大リーグ・ドジャースの大谷翔平選手（３１）を筆頭に、エンゼルスの菊池雄星投手（３４）も人生初の代表選出。岩手・花巻東の生んだビッグスターが、日の丸を背負って初競演する。

井端監督はＷＢＣ本戦のリリーフ起用に、最大６人の候補から柔軟に起用する方針を明かした。今回、発表された８選手のうち今季パ・リーグのセーブ王に輝いた平良や、経験豊富な大勢、世界記録を更新する５０試合連続無失点の石井が筆頭候補になる。

ここに今季セ・リーグのセーブ王・松山や、リーグ最多４６ホールドの及川、２４年のプレミア１２で６試合連続無失点の藤平を候補に、残りの１か２枠を争う構図になる。

１次ラウンドは６日の初戦・台湾戦から韓国戦、豪州戦といきなり３連戦になる。井端監督は「いきなり３連投はない。経験している選手がいるというところでは、うまく回せるのかなと思う」とダブルストッパーとなる可能性も示唆。「柔軟に、出来を見て決めようかなと思う」とし、２月の合宿から適性を見て判断する。