【刃牙】シリーズ連載35周年『刃牙博ッッ！！』大阪巡回展開催決定
「刃牙」シリーズ連載35周年を記念して、『刃牙博ッッ！！』の大阪巡回展の開催が決定した。
アニメ『刃牙道』は、2014年から2018年にわたり『週刊少年チャンピオン』にて、連載された板垣恵介による同名コミックを原作とし、 ”地上最強の親子喧嘩” が終結したのちの物語として展開。現在Netflixでは『バキ』〜『範馬刃牙』＜地上最強の親子喧嘩編＞までが世界独占全話配信中。その人気は国内にとどまらず、世界中でファンを獲得している。そして、アニメ『刃牙道』が2026年Netflixにて世界独占配信されることが決定。アニメーション制作は、『バキ』『範馬刃牙』に引き続き、トムス・エンタテインメントが担当する。
3年前に開催され好評を博した「連載30周年記念 地上最強刃⽛展ッ！」とは違う⾓度から ”『刃⽛』シリーズの世界観を楽しむ” というコンセプトに東京会場、福岡会場と実施された『刃⽛博ッッ！！』。
このたび、2026年4⽉24⽇（⾦）〜5⽉10⽇（⽇）に『刃⽛博ッッ！！』の⼤阪巡回展の開催が決定した。
新規等⾝⼤スタチューの展⽰や新たに展⽰される⽣原稿や様々な展⽰物を堪能できるこの機会をお⾒逃しなく。
（C）板垣恵介(秋⽥書店)
